https://ukraina.ru/20250216/1061001156.html

Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0

Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0 - 16.02.2025 Украина.ру

Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0

Бои за Котлино и Удачное, которые находятся неподалеку от Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике (ДНР) – это не более чем попытка украинского командования притормозить наступление ВС РФ и хоть как-то выиграть время

2025-02-16T05:15

2025-02-16T05:15

2025-02-16T05:15

новости

россия

донецкая народная республика

днр

курахово

днепропетровская область

вооруженные силы украины

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/0e/1060243485_0:56:1246:757_1920x0_80_0_0_6273efdbf0e6fc024350d6b3501ba91b.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заметил, что ВСУ постоянно атакуют подразделения российской армии в районе Котлино и Удачного. Но, по словам собеседника издания, в наступление там ничего не перерастет.Но главная проблема обороны Покровско-Мирноградской агломерации состоит в том, что значительная часть ее группировки некоторое время назад перебросили под Курахово, добавил эксперт.“Последние ее силы сейчас удерживают район Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку”, — уточнил Рамм.Ранее в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин заметил, что на Покровском направлении продолжаются бои на нескольких участках, а российская армия с каждым днем усиливает давление на оборону ВСУ.Подробнее об этом в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта"Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила

https://ukraina.ru/20250210/1060940167.html

россия

донецкая народная республика

днр

курахово

днепропетровская область

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, донецкая народная республика, днр, курахово, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вс рф