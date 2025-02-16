Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0 - 16.02.2025 Украина.ру
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Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0
Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0 - 16.02.2025 Украина.ру
Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0
Бои за Котлино и Удачное, которые находятся неподалеку от Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике (ДНР) – это не более чем попытка украинского командования притормозить наступление ВС РФ и хоть как-то выиграть время
2025-02-16T05:15
2025-02-16T05:15
новости
россия
донецкая народная республика
днр
курахово
днепропетровская область
вооруженные силы украины
вс рф
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заметил, что ВСУ постоянно атакуют подразделения российской армии в районе Котлино и Удачного. Но, по словам собеседника издания, в наступление там ничего не перерастет.Но главная проблема обороны Покровско-Мирноградской агломерации состоит в том, что значительная часть ее группировки некоторое время назад перебросили под Курахово, добавил эксперт.“Последние ее силы сейчас удерживают район Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку”, — уточнил Рамм.Ранее в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин заметил, что на Покровском направлении продолжаются бои на нескольких участках, а российская армия с каждым днем усиливает давление на оборону ВСУ.Подробнее об этом в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта"Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
https://ukraina.ru/20250210/1060940167.html
россия
донецкая народная республика
днр
курахово
днепропетровская область
Украина.ру
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Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, донецкая народная республика, днр, курахово, днепропетровская область, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Курахово, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0

05:15 16.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
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Бои за Котлино и Удачное, которые находятся неподалеку от Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике (ДНР) – это не более чем попытка украинского командования притормозить наступление ВС РФ и хоть как-то выиграть время
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заметил, что ВСУ постоянно атакуют подразделения российской армии в районе Котлино и Удачного. Но, по словам собеседника издания, в наступление там ничего не перерастет.
“Когда наши войска закрепились на линии Удачное-Котлино, мы получили хороший плацдарм для обхода Покровска и выхода в Днепропетровскую область. Противник постоянно переходит в контратаки, не давая нам раздвинуть плечи, расширить плацдарм. Но это не более чем попытка выиграть время, чтобы укрепить Покровск и перебросить туда дополнительные силы”, — объяснил Рамм.
Но главная проблема обороны Покровско-Мирноградской агломерации состоит в том, что значительная часть ее группировки некоторое время назад перебросили под Курахово, добавил эксперт.
“Последние ее силы сейчас удерживают район Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку”, — уточнил Рамм.
Ранее в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин заметил, что на Покровском направлении продолжаются бои на нескольких участках, а российская армия с каждым днем усиливает давление на оборону ВСУ.
Подробнее об этом в материале Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта"
- РИА Новости, 1920, 10.02.2025
10 февраля, 10:11
"Тут нет украинцев": европейские репортеры поговорили с жителем Красноармейска Один из жителей города Красноармейск (Покровск), который пока остается оккупированным ВСУ, 10 февраля рассказал европейским журналистам канала Euronews, что в городе все население русское
Полный текст интервью Алексея Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДНРКураховоДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
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