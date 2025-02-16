Не давали ВС РФ “раздвинуть плечи”: эксперт рассказал, как ВСУ сами себя загнали в кураховский котел 3.0
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страницаВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ/Официальная страница
Бои за Котлино и Удачное, которые находятся неподалеку от Покровска (Красноармейска) в Донецкой Народной Республике (ДНР) – это не более чем попытка украинского командования притормозить наступление ВС РФ и хоть как-то выиграть время
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм. Он заметил, что ВСУ постоянно атакуют подразделения российской армии в районе Котлино и Удачного. Но, по словам собеседника издания, в наступление там ничего не перерастет.
“Когда наши войска закрепились на линии Удачное-Котлино, мы получили хороший плацдарм для обхода Покровска и выхода в Днепропетровскую область. Противник постоянно переходит в контратаки, не давая нам раздвинуть плечи, расширить плацдарм. Но это не более чем попытка выиграть время, чтобы укрепить Покровск и перебросить туда дополнительные силы”, — объяснил Рамм.
Но главная проблема обороны Покровско-Мирноградской агломерации состоит в том, что значительная часть ее группировки некоторое время назад перебросили под Курахово, добавил эксперт.
“Последние ее силы сейчас удерживают район Константинополя, где они попали в кураховский котел 3.0, не давая нам взять Андреевку”, — уточнил Рамм.
Ранее в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин заметил, что на Покровском направлении продолжаются бои на нескольких участках, а российская армия с каждым днем усиливает давление на оборону ВСУ.