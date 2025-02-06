Россия и Абхазия восстановят прямое авиасообщение в мае 2025 года - Минтранс РФ - 06.02.2025 Украина.ру
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Россия и Абхазия восстановят прямое авиасообщение в мае 2025 года - Минтранс РФ
Россия и Абхазия восстановят прямое авиасообщение в мае 2025 года - Минтранс РФ - 06.02.2025 Украина.ру
Россия и Абхазия восстановят прямое авиасообщение в мае 2025 года - Минтранс РФ
Прямые перелёты между аэропортами России и Абхазии после более чем 30-летнего перерыва восстановят в мае. Об этом 6 февраля сообщило Министерство транспорта России.
2025-02-06T17:06
2025-02-06T17:06
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"Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт и видный политический деятель Республики Абхазия Бадра Гунба провели встречу в Минтрансе России. Обсуждалось сотрудничество в сфере воздушного транспорта. В частности, речь шла о реконструкции аэропорта Сухум. Данный вопрос является одним из приоритетных для России и Абхазии", - сказано в официальном сообщении.Сухумский аэропорт находится в высокой степени готовности, отметили в Минтрансе РФ. Там также сообщили о заинтересованности российских авиакомпаний в выполнении полётов между Россией и Абхазией.Также в ходе переговоров бы рассмотрен вопрос реконструкции моста через реку Псоу между Россией и Абхазией. Отмечено, что ведётся реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Адлер", после завершения которой пропускная способность превысит 14 тыс. транспортных средств и 80 тыс. человек в сутки.По данным российской стороны, в 2024 году через АПП "Адлер" пропущено более 2,8 млн транспортных средств и почти 13 млн человек.Во время грузино-абхазского конфликта был нанесён большой ущерб инфраструктуре Абхазии. Сухумский аэропорт имени В.Г. Ардзинбы был закрыт для полётов с 1993 года. Пассажиропоток в Абхазию обеспечивал аэропорт Сочи (Адлер). Попытки восстановления аэропорта в Сухуме предпринимались неоднократно, однако лишь в 2024 году российские специалисты смогли вывести проект на финишную прямую.О проблемах инвесторов в Абхазии сообщалось в публикации Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией
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новости, россия, абхазия, сухум, роман старовойт, минтранс, аэропорт, авиасообщение, туризм, отдых, курорты, курортный сезон
Новости, Россия, Абхазия, Сухум, Роман Старовойт, Минтранс, аэропорт, авиасообщение, туризм, отдых, курорты, Курортный сезон

Россия и Абхазия восстановят прямое авиасообщение в мае 2025 года - Минтранс РФ

17:06 06.02.2025
 
© mintrans.gov.ru
© mintrans.gov.ru
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Прямые перелёты между аэропортами России и Абхазии после более чем 30-летнего перерыва восстановят в мае. Об этом 6 февраля сообщило Министерство транспорта России.
"Министр транспорта Российской Федерации Роман Старовойт и видный политический деятель Республики Абхазия Бадра Гунба провели встречу в Минтрансе России. Обсуждалось сотрудничество в сфере воздушного транспорта. В частности, речь шла о реконструкции аэропорта Сухум. Данный вопрос является одним из приоритетных для России и Абхазии", - сказано в официальном сообщении.
Сухумский аэропорт находится в высокой степени готовности, отметили в Минтрансе РФ. Там также сообщили о заинтересованности российских авиакомпаний в выполнении полётов между Россией и Абхазией.
"Тестовый рейс в аэропорт запланирован на 7 февраля 2025 года. Регулярное прямое воздушное сообщение планируется возобновить в мае текущего года, после более чем 30-летнего перерыва", - проинформировали в российском министерстве.
Также в ходе переговоров бы рассмотрен вопрос реконструкции моста через реку Псоу между Россией и Абхазией. Отмечено, что ведётся реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу "Адлер", после завершения которой пропускная способность превысит 14 тыс. транспортных средств и 80 тыс. человек в сутки.
По данным российской стороны, в 2024 году через АПП "Адлер" пропущено более 2,8 млн транспортных средств и почти 13 млн человек.
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О проблемах инвесторов в Абхазии сообщалось в публикации Парламент Абхазии отказался ратифицировать инвестиционное соглашение с Россией
 
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