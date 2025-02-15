https://ukraina.ru/20250215/1061073088.html

России нельзя отвлекаться на “птичку”: Краснов объяснил, что для Москвы приоритетнее переговоров

России нельзя отвлекаться на “птичку”: Краснов объяснил, что для Москвы приоритетнее переговоров - 15.02.2025 Украина.ру

России нельзя отвлекаться на “птичку”: Краснов объяснил, что для Москвы приоритетнее переговоров

России сейчас говорят: "Переговоры! Будет ‘договорняк’. Скоро мир!" И ей нужно просто проигнорировать эти крики, не спуская глаз с действительно важного — с ситуации на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-02-15T07:15

2025-02-15T07:15

2025-02-15T07:15

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По его словам, потребности российских бойцов должны быть приоритетнее возможных переговоров. Собеседник издания подчеркнул, что сейчас, как и раньше, нужно не ослаблять внимание к нуждам военных ВС РФ, которые отстаивают суверенитет и безопасность России на фронте.“Раз за разом применяется один и тот же прием, известный с начала веков, набивший оскомину и высмеянный в комедиях всех народов: "Смотрите, птичка!" Человек оборачивается, и мелкий жулик получает то, что хотел — возможность сбежать, нанести удар, украсть кошелек”, — заметил Краснов.Этот пример, уточнил эксперт, он привел, чтобы показать, как данный метод сработал и в мировой политике.Он заключил, что России нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что чем она сейчас занимается, а также усиливать это.Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины

https://ukraina.ru/20250213/1061040637.html

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новости, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, москва, сво, вс рф