России нельзя отвлекаться на “птичку”: Краснов объяснил, что для Москвы приоритетнее переговоров - 15.02.2025 Украина.ру
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России нельзя отвлекаться на “птичку”: Краснов объяснил, что для Москвы приоритетнее переговоров
России нельзя отвлекаться на “птичку”: Краснов объяснил, что для Москвы приоритетнее переговоров - 15.02.2025 Украина.ру
России нельзя отвлекаться на “птичку”: Краснов объяснил, что для Москвы приоритетнее переговоров
России сейчас говорят: "Переговоры! Будет ‘договорняк’. Скоро мир!" И ей нужно просто проигнорировать эти крики, не спуская глаз с действительно важного — с ситуации на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-02-15T07:15
2025-02-15T07:15
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По его словам, потребности российских бойцов должны быть приоритетнее возможных переговоров. Собеседник издания подчеркнул, что сейчас, как и раньше, нужно не ослаблять внимание к нуждам военных ВС РФ, которые отстаивают суверенитет и безопасность России на фронте.“Раз за разом применяется один и тот же прием, известный с начала веков, набивший оскомину и высмеянный в комедиях всех народов: "Смотрите, птичка!" Человек оборачивается, и мелкий жулик получает то, что хотел — возможность сбежать, нанести удар, украсть кошелек”, — заметил Краснов.Этот пример, уточнил эксперт, он привел, чтобы показать, как данный метод сработал и в мировой политике.Он заключил, что России нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что чем она сейчас занимается, а также усиливать это.Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
https://ukraina.ru/20250213/1061040637.html
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новости, россия, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, москва, сво, вс рф
Новости, Россия, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Москва, СВО, ВС РФ

России нельзя отвлекаться на “птичку”: Краснов объяснил, что для Москвы приоритетнее переговоров

07:15 15.02.2025
 
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России сейчас говорят: "Переговоры! Будет ‘договорняк’. Скоро мир!" И ей нужно просто проигнорировать эти крики, не спуская глаз с действительно важного — с ситуации на фронте. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
По его словам, потребности российских бойцов должны быть приоритетнее возможных переговоров. Собеседник издания подчеркнул, что сейчас, как и раньше, нужно не ослаблять внимание к нуждам военных ВС РФ, которые отстаивают суверенитет и безопасность России на фронте.
“Раз за разом применяется один и тот же прием, известный с начала веков, набивший оскомину и высмеянный в комедиях всех народов: "Смотрите, птичка!" Человек оборачивается, и мелкий жулик получает то, что хотел — возможность сбежать, нанести удар, украсть кошелек”, — заметил Краснов.
Этот пример, уточнил эксперт, он привел, чтобы показать, как данный метод сработал и в мировой политике.
“С Украиной это было так: "Россия пришла отнять у вас земли!" И хоп — все ценности земель оказались в кармане заокеанского мошенника. Европе крикнули: "Смотри, Россия хочет подсадить тебя на свой газ!" И Европа уже покупает втридорога американский газ”, — объяснил Краснов.
Он заключил, что России нужно не оборачиваться "на птичку", а контролировать то, что чем она сейчас занимается, а также усиливать это.
Украинское досье. Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалога - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
13 февраля, 12:15
Какой мир нам нужен? Возобновление российско-американского диалогаМультимедийная конференция
Полный текст интервью "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
 
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