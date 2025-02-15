https://ukraina.ru/20250215/1061002152.html

Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США

Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США - 15.02.2025 Украина.ру

Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США

Трамп рассчитывает, что война остановится в таком месте, где много чего предстоит восстанавливать. Территория Украины уменьшается, заниматься строительным бизнесом ему будет негде, и этот конфликт вообще не будет ему интересен

2025-02-15T07:45

2025-02-15T07:45

2025-02-15T07:45

новости

украина

россия

сша

дональд трамп

европа

президент сша

киевский режим

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/0b/1059573782_323:0:2412:1175_1920x0_80_0_0_45e07c7cb594f2054476f8e02dcdf311.jpg

Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, девелопер Трамп хотел бы, чтобы его компании получили контракты восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, и именно поэтому он готов вкладывать деньги в снаряды и ракеты.Он также заметил, что все американские президенты последних лет пытались создать из Украины серую зону между Европой и Россией. И теперь им нужно, чтобы этот костер горел как можно дольше, потому что все об него обжигаются, уточнил политолог.“Поэтому строить на Украине новый град на холме американцам не надо. Им нужна на Украине вечная клоака, и они будут увеличивать эту клоачность Украины. В этом смысле Трамп ничем не отличается от остальных президентов США. Да, у него другая тактика, но антироссийская стратегия у них у всех одинаковая”, — резюмировал Шатров.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию

https://ukraina.ru/20250211/1060976596.html

украина

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, россия, сша, дональд трамп, европа, президент сша, киевский режим