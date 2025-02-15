Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США - 15.02.2025 Украина.ру
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Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США
Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США - 15.02.2025 Украина.ру
Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США
Трамп рассчитывает, что война остановится в таком месте, где много чего предстоит восстанавливать. Территория Украины уменьшается, заниматься строительным бизнесом ему будет негде, и этот конфликт вообще не будет ему интересен
2025-02-15T07:45
2025-02-15T07:45
новости
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По его словам, девелопер Трамп хотел бы, чтобы его компании получили контракты восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, и именно поэтому он готов вкладывать деньги в снаряды и ракеты.Он также заметил, что все американские президенты последних лет пытались создать из Украины серую зону между Европой и Россией. И теперь им нужно, чтобы этот костер горел как можно дольше, потому что все об него обжигаются, уточнил политолог.“Поэтому строить на Украине новый град на холме американцам не надо. Им нужна на Украине вечная клоака, и они будут увеличивать эту клоачность Украины. В этом смысле Трамп ничем не отличается от остальных президентов США. Да, у него другая тактика, но антироссийская стратегия у них у всех одинаковая”, — резюмировал Шатров.Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, европа, президент сша, киевский режим
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Европа, президент США, киевский режим

Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США

07:45 15.02.2025
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 15.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
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Трамп рассчитывает, что война остановится в таком месте, где много чего предстоит восстанавливать. Территория Украины уменьшается, заниматься строительным бизнесом ему будет негде, и этот конфликт вообще не будет ему интересен
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
По его словам, девелопер Трамп хотел бы, чтобы его компании получили контракты восстановление разрушенной инфраструктуры Украины, и именно поэтому он готов вкладывать деньги в снаряды и ракеты.
“Да, это оружие будет разрушать Россию, но России в ответ придется разрушать Украину. То есть Трамп рассчитывает, что война остановится в таком месте, где много чего предстоит восстанавливать. Трамп так активно продвигает тему переговоров, так как чувствует, что инициатива уплывает у него из рук. Скукоживается эта шагреневая кожа: территория Украины уменьшается, заниматься строительным бизнесом ему будет негде, и этот конфликт вообще не будет ему интересен”, — объяснил Шатров.
Он также заметил, что все американские президенты последних лет пытались создать из Украины серую зону между Европой и Россией. И теперь им нужно, чтобы этот костер горел как можно дольше, потому что все об него обжигаются, уточнил политолог.
“Поэтому строить на Украине новый град на холме американцам не надо. Им нужна на Украине вечная клоака, и они будут увеличивать эту клоачность Украины. В этом смысле Трамп ничем не отличается от остальных президентов США. Да, у него другая тактика, но антироссийская стратегия у них у всех одинаковая”, — резюмировал Шатров.
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
11 февраля, 09:27
Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должнаСША вложили сотни миллиардов долларов в Украину и получили из Киева согласие вернуть вложения редкоземельными металлами. Об этом в опубликованном 10 февраля интервью заявил американский президент Дональд Трамп.
Полный текст интервью Игоря Шатрова: Трампу на Украине нужна не шагреневая кожа, а зона огня, чтобы дальше обжигать Россию
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампЕвропапрезидент СШАкиевский режим
 
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Заголовок открываемого материала
07:45Трампу выгодно поддерживать “клоачность” Украины: Шатров объяснил стратегию девелопера во главе США
07:30Краснов: “Франция хотела бы одомашнить диких гусей, но втравливать страну в войну не станет”
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