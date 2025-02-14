"Безумный вертолет" и трагедия на "мексиканце": Выдрин о череде катастроф после кадровых чисток в ЦРУ - 14.02.2025 Украина.ру
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"Безумный вертолет" и трагедия на "мексиканце": Выдрин о череде катастроф после кадровых чисток в ЦРУ
"Безумный вертолет" и трагедия на "мексиканце": Выдрин о череде катастроф после кадровых чисток в ЦРУ - 14.02.2025 Украина.ру
"Безумный вертолет" и трагедия на "мексиканце": Выдрин о череде катастроф после кадровых чисток в ЦРУ
Сразу после старта кадровых чисток в ЦРУ и ФБР в США произошла целая сеть авиакатастроф и инцидентов. Новой американской администрации следует обратить внимание на этих уволенных сотрудников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-02-14T12:43
2025-02-14T12:43
новости
сша
вашингтон
дмитрий выдрин
цру
фбр
авиация
авиакатастрофа
самолет
вертолеты
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По мнению политолога, в череде последних событий, которые за последнее время произошли в США, больше всего впечатляет целая сеть авиакатастроф и инцидентов.Эксперт отметил, что в обоих структурах были ведомства, компетентные в перехвате электронного управления бортами с земли. Он посоветовал новой американской администрации обратить внимание на этих уволенных сотрудников. "Они способны повергнуть в хаос всё воздушное сообщение США", — сказал Выдрин.Он указал, что еще большее беспокойство вызывает взрыв на мексиканском реактивном Bombardier. Самолет очень надежный: летает выше стандартных маршрутов, не прихотлив к полосе, устойчив к постороннему вмешательству в управление, уточнил политтехнолог."На "мексиканце" погибла девочка-пациентка, которую сопровождали врачи. Царство небесное невинным жертвам! Можно только догадываться, чья она дочь. И можно предположить, кому будут мстить родители. Быть кровным врагом мексиканского дона, опаснее, чем иранского аятоллы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру.
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новости, сша, вашингтон, дмитрий выдрин, цру, фбр, авиация, авиакатастрофа, самолет, вертолеты, трагедия, увольнение
Новости, США, Вашингтон, Дмитрий Выдрин, ЦРУ, ФБР, авиация, авиакатастрофа, самолет, вертолеты, трагедия, увольнение

"Безумный вертолет" и трагедия на "мексиканце": Выдрин о череде катастроф после кадровых чисток в ЦРУ

12:43 14.02.2025
 
© AP / Mark Schiefelbein
- РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© AP / Mark Schiefelbein
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Сразу после старта кадровых чисток в ЦРУ и ФБР в США произошла целая сеть авиакатастроф и инцидентов. Новой американской администрации следует обратить внимание на этих уволенных сотрудников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По мнению политолога, в череде последних событий, которые за последнее время произошли в США, больше всего впечатляет целая сеть авиакатастроф и инцидентов.
"Уже целых шесть случаев подряд. Конечно, самая трагичная — столкновение пассажирского борта и военного вертолета прямо над Вашингтоном. Настораживает то, что это случилось сразу после старта кадровых чисток ЦРУ и ФБР", — подчеркнул Выдрин.
Эксперт отметил, что в обоих структурах были ведомства, компетентные в перехвате электронного управления бортами с земли. Он посоветовал новой американской администрации обратить внимание на этих уволенных сотрудников. "Они способны повергнуть в хаос всё воздушное сообщение США", — сказал Выдрин.
Он указал, что еще большее беспокойство вызывает взрыв на мексиканском реактивном Bombardier. Самолет очень надежный: летает выше стандартных маршрутов, не прихотлив к полосе, устойчив к постороннему вмешательству в управление, уточнил политтехнолог.
"На "мексиканце" погибла девочка-пациентка, которую сопровождали врачи. Царство небесное невинным жертвам! Можно только догадываться, чья она дочь. И можно предположить, кому будут мстить родители. Быть кровным врагом мексиканского дона, опаснее, чем иранского аятоллы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января, 16:31
Ошибка диспетчера или халатность пилотов? Кто летел в вертолете? Вопросы по трагедии в СШАРано утром 30 января по московскому времени в небе над аэропортом имени Рональда Рейгана в Вашингтоне столкнулись пассажирский самолет Bombardier и военный вертолет Black Hawk. По последней информации, в результате катастрофы погибли 67 человек, однако официально эта цифра до сих пор не подтверждена
 
НовостиСШАВашингтонДмитрий ВыдринЦРУФБРавиацияавиакатастрофасамолетвертолетытрагедияувольнение
 
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