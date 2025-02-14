"Безумный вертолет" и трагедия на "мексиканце": Выдрин о череде катастроф после кадровых чисток в ЦРУ
© AP / Mark Schiefelbein
© AP / Mark Schiefelbein
Сразу после старта кадровых чисток в ЦРУ и ФБР в США произошла целая сеть авиакатастроф и инцидентов. Новой американской администрации следует обратить внимание на этих уволенных сотрудников. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По мнению политолога, в череде последних событий, которые за последнее время произошли в США, больше всего впечатляет целая сеть авиакатастроф и инцидентов.
Эксперт отметил, что в обоих структурах были ведомства, компетентные в перехвате электронного управления бортами с земли. Он посоветовал новой американской администрации обратить внимание на этих уволенных сотрудников. "Они способны повергнуть в хаос всё воздушное сообщение США", — сказал Выдрин.
Он указал, что еще большее беспокойство вызывает взрыв на мексиканском реактивном Bombardier. Самолет очень надежный: летает выше стандартных маршрутов, не прихотлив к полосе, устойчив к постороннему вмешательству в управление, уточнил политтехнолог.
"На "мексиканце" погибла девочка-пациентка, которую сопровождали врачи. Царство небесное невинным жертвам! Можно только догадываться, чья она дочь. И можно предположить, кому будут мстить родители. Быть кровным врагом мексиканского дона, опаснее, чем иранского аятоллы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов" на сайте Украина.ру.
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