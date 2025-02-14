https://ukraina.ru/20250214/1061070172.html

Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти

Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти - 14.02.2025 Украина.ру

Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти

Во время предыдущей президентской кампании Дональд Трамп самонадеянно надеялся победить в одиночку и проиграл. На этих выборах он не повторил свою ошибку. В лице Илона Маска он инкорпорировал цифровиков в свои планы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин

2025-02-14T10:47

2025-02-14T10:47

2025-02-14T11:20

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По словам эксперта, президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами.Он указал, что сражались три основные элиты страны: финансовая, промышленная и цифровая. При сговоре любых двух элит, они побеждали третью. Не важно — по реальным голосам или их подсчетам, отметил Выдрин."Трамп тогда самонадеянно надеялся победить в одиночку. И проиграл. На этих выборах, он не повторил ошибку. В лице Маска, он инкорпорировал цифровиков в свои планы. И выиграл", — указал политтехнолог.То есть Трамп понимает, кому он обязан своей победой. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Это можно наглядно наблюдать на примере динамики отношений Зеленского и его "папы Карло" Коломойского*, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Почему Илон Маск — бомба замедленного действия внутри команды Трампа" на сайте Украина.ру.* Внесен в в российский реестр террористов и экстремистов

https://ukraina.ru/20250212/1061008386.html

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новости, сша, илон маск, дмитрий выдрин, выборы, президент сша, элита, власть, владимир зеленский, международная политика, цифровизация