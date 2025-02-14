Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти - 14.02.2025 Украина.ру
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Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти
Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти - 14.02.2025 Украина.ру
Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти
Во время предыдущей президентской кампании Дональд Трамп самонадеянно надеялся победить в одиночку и проиграл. На этих выборах он не повторил свою ошибку. В лице Илона Маска он инкорпорировал цифровиков в свои планы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
2025-02-14T10:47
2025-02-14T11:20
новости
сша
илон маск
дмитрий выдрин
выборы
президент сша
элита
власть
владимир зеленский
международная политика
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По словам эксперта, президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами.Он указал, что сражались три основные элиты страны: финансовая, промышленная и цифровая. При сговоре любых двух элит, они побеждали третью. Не важно — по реальным голосам или их подсчетам, отметил Выдрин."Трамп тогда самонадеянно надеялся победить в одиночку. И проиграл. На этих выборах, он не повторил ошибку. В лице Маска, он инкорпорировал цифровиков в свои планы. И выиграл", — указал политтехнолог.То есть Трамп понимает, кому он обязан своей победой. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Это можно наглядно наблюдать на примере динамики отношений Зеленского и его "папы Карло" Коломойского*, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в статье Павла Котова "Почему Илон Маск — бомба замедленного действия внутри команды Трампа" на сайте Украина.ру.* Внесен в в российский реестр террористов и экстремистов
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Украина.ру
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новости, сша, илон маск, дмитрий выдрин, выборы, президент сша, элита, власть, владимир зеленский, международная политика, цифровизация
Новости, США, Илон Маск, Дмитрий Выдрин, выборы, президент США, элита, власть, Владимир Зеленский, Международная политика, цифровизация

Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти

10:47 14.02.2025 (обновлено: 11:20 14.02.2025)
 
Илон Маск
Илон Маск
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Во время предыдущей президентской кампании Дональд Трамп самонадеянно надеялся победить в одиночку и проиграл. На этих выборах он не повторил свою ошибку. В лице Илона Маска он инкорпорировал цифровиков в свои планы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По словам эксперта, президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами.
"Мне довелось немного консультировать команду Трампа в период его предыдущей президентской кампании. Моя позиция заключалась в том, что в выборах решающую роль сыграет конфигурация элит", — рассказал политолог.
Он указал, что сражались три основные элиты страны: финансовая, промышленная и цифровая. При сговоре любых двух элит, они побеждали третью. Не важно — по реальным голосам или их подсчетам, отметил Выдрин.
"Трамп тогда самонадеянно надеялся победить в одиночку. И проиграл. На этих выборах, он не повторил ошибку. В лице Маска, он инкорпорировал цифровиков в свои планы. И выиграл", — указал политтехнолог.
То есть Трамп понимает, кому он обязан своей победой. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Это можно наглядно наблюдать на примере динамики отношений Зеленского и его "папы Карло" Коломойского*, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Почему Илон Маск — бомба замедленного действия внутри команды Трампа" на сайте Украина.ру.
* Внесен в в российский реестр террористов и экстремистов
12 февраля, 10:23
Прозрачный Маск и чадолюбивый Трамп продолжают троллить USAIDАгентство по международному развитию США (USAID) потратило огромные деньги впустую, работая неэффективно и вмешиваясь в выборы. Об этом журналистам рассказали во вторник в Белом доме президент США Дональд Трамп и глава ведомства по повышению эффективности федерального правительства (DOGE) Илон Маск
 
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