Сговор элит: Дмитрий Выдрин рассказал, как Илон Маск обеспечил Трампу приход к власти
10:47 14.02.2025 (обновлено: 11:20 14.02.2025)
Илон Маск
Во время предыдущей президентской кампании Дональд Трамп самонадеянно надеялся победить в одиночку и проиграл. На этих выборах он не повторил свою ошибку. В лице Илона Маска он инкорпорировал цифровиков в свои планы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин
По словам эксперта, президент США Дональд Трамп и глава департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск дружат даже не семьями, а элитами.
"Мне довелось немного консультировать команду Трампа в период его предыдущей президентской кампании. Моя позиция заключалась в том, что в выборах решающую роль сыграет конфигурация элит", — рассказал политолог.
Он указал, что сражались три основные элиты страны: финансовая, промышленная и цифровая. При сговоре любых двух элит, они побеждали третью. Не важно — по реальным голосам или их подсчетам, отметил Выдрин.
"Трамп тогда самонадеянно надеялся победить в одиночку. И проиграл. На этих выборах, он не повторил ошибку. В лице Маска, он инкорпорировал цифровиков в свои планы. И выиграл", — указал политтехнолог.
То есть Трамп понимает, кому он обязан своей победой. А природа политика всегда толкает его против того, кто обеспечил ему приход к власти. Это можно наглядно наблюдать на примере динамики отношений Зеленского и его "папы Карло" Коломойского*, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему — в статье Павла Котова "Почему Илон Маск — бомба замедленного действия внутри команды Трампа" на сайте Украина.ру.
* Внесен в в российский реестр террористов и экстремистов
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