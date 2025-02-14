"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Нет никаких оснований полагать, что Россия и США договорятся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Трамп ничего из этого ни дать, ни гарантировать не может. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Трамп в беседе с президентом России высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.
По мнению эксперта, нет никаких оснований полагать, что стороны договорятся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Ничего из этого Трамп ни дать, ни гарантировать России не может, указал он.
"Выслушать — да, он готов. Торговаться — готов. Принять — нет. Более того, любые договорённости и даже подписанные договоры с Трампом — это ещё не залог долгого, устойчивого, выгодного России мира", — подчеркнул Краснов.
Российский президент не раз рассказывал, как "западные партнёры" водили нас за нос, а то и прямо обманывали. Они не только не исполнили Минских соглашений, но изначально даже не думали их выполнять, отметил он.
"Надеяться сейчас, что американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом, верным своему слову, по меньшей мере наивно", — заключил собеседник издания.
Также на тему переговоров: "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.