https://ukraina.ru/20250214/1061063584.html

"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России

"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России - 14.02.2025 Украина.ру

"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России

Нет никаких оснований полагать, что Россия и США договорятся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Трамп ничего из этого ни дать, ни гарантировать не может. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов

2025-02-14T04:45

2025-02-14T04:45

2025-02-14T04:45

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дональд трамп

краснов

владимир путин

госдума

минские соглашения

демилитаризация

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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Трамп в беседе с президентом России высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.По мнению эксперта, нет никаких оснований полагать, что стороны договорятся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Ничего из этого Трамп ни дать, ни гарантировать России не может, указал он.Российский президент не раз рассказывал, как "западные партнёры" водили нас за нос, а то и прямо обманывали. Они не только не исполнили Минских соглашений, но изначально даже не думали их выполнять, отметил он."Надеяться сейчас, что американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом, верным своему слову, по меньшей мере наивно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру УкраиныТакже на тему переговоров: "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250213/1061047234.html

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новости, россия, сша, кремль, дональд трамп, краснов, владимир путин, госдума, минские соглашения, демилитаризация, денацификация, переговоры, соглашение, сво