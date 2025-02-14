"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России - 14.02.2025 Украина.ру
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"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России
"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России - 14.02.2025 Украина.ру
"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России
Нет никаких оснований полагать, что Россия и США договорятся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Трамп ничего из этого ни дать, ни гарантировать не может. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
2025-02-14T04:45
2025-02-14T04:45
новости
россия
сша
кремль
дональд трамп
краснов
владимир путин
госдума
минские соглашения
демилитаризация
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Президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.Трамп в беседе с президентом России высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.По мнению эксперта, нет никаких оснований полагать, что стороны договорятся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Ничего из этого Трамп ни дать, ни гарантировать России не может, указал он.Российский президент не раз рассказывал, как "западные партнёры" водили нас за нос, а то и прямо обманывали. Они не только не исполнили Минских соглашений, но изначально даже не думали их выполнять, отметил он."Надеяться сейчас, что американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом, верным своему слову, по меньшей мере наивно", — заключил собеседник издания.Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру УкраиныТакже на тему переговоров: "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, кремль, дональд трамп, краснов, владимир путин, госдума, минские соглашения, демилитаризация, денацификация, переговоры, соглашение, сво
Новости, Россия, США, Кремль, Дональд Трамп, Краснов, Владимир Путин, Госдума, Минские соглашения, демилитаризация, денацификация, переговоры, соглашение, СВО

"Врун, болтун и хохотун": Краснов о том, почему не стоит надеяться, что Трамп примет условия России

04:45 14.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе
Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Нет никаких оснований полагать, что Россия и США договорятся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Трамп ничего из этого ни дать, ни гарантировать не может. Такое мнение выразил в интервью изданию Украина.ру кандидат исторических наук, эксперт Госдумы Дмитрий Краснов
Президент США Дональд Трамп сообщил, что 12 февраля провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Информацию подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Трамп в беседе с президентом России высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами.
По мнению эксперта, нет никаких оснований полагать, что стороны договорятся на своих ранее заявленных условиях денацификации и демилитаризации и гарантий глобальной безопасности. Ничего из этого Трамп ни дать, ни гарантировать России не может, указал он.
"Выслушать — да, он готов. Торговаться — готов. Принять — нет. Более того, любые договорённости и даже подписанные договоры с Трампом — это ещё не залог долгого, устойчивого, выгодного России мира", — подчеркнул Краснов.
Российский президент не раз рассказывал, как "западные партнёры" водили нас за нос, а то и прямо обманывали. Они не только не исполнили Минских соглашений, но изначально даже не думали их выполнять, отметил он.
"Надеяться сейчас, что американский врун, болтун и хохотун окажется джентльменом, верным своему слову, по меньшей мере наивно", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Смотрите, птичка!" Дмитрий Краснов о том, как не дать Трампу обмануть Россию по примеру Украины
Также на тему переговоров: "Игра только началась. Дмитрий Дробницкий о том, как Россия становится ситуативным союзником Трампа" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
Вчера, 14:33
Глобализм рухнул. "Теперь это мир Путина и Трампа"12 февраля Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Американский президент охарактеризовал разговор как "продолжительный и весьма продуктивный". А Дмитрий Песков сообщил, что Путин пригласил Трампа в Москву.
 
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