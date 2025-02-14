"Мы заметили, что наступила зима": Полищук о том, с чем связано снижение темпов продвижения ВС РФ
В прифронтовой зоне мало качественных дорожных покрытий, поэтому технике приходится передвигаться по полям, где сейчас грязь. Замедление продвижения ВС РФ связано с тем, что мы наконец-то заметили, что наступила зима. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
С начала 2025 года ВС РФ взяли под контроль важные точки в зоне СВО (Курахово, Великая Новоселка, Дзержинск), однако эти успехи не изменили оперативную обстановку на поле боя.
Ряд экспертов объясняет это тем, что ВСУ удалось сократить линию фронта, что позволило противнику наполнить войсками оборону и даже наносить контрудары, как это произошло 6 февраля в Курской области.
По мнению историка, некоторое снижение темпов продвижения ВС РФ все же связано с погодными условиями.
"Сами понимаете, что в прифронтовой зоне недостаточно качественных дорожных покрытий, поэтому приходится передвигаться по полям, где сейчас грязь. Короче говоря, наше замедление связано с тем, что мы наконец-то заметили, что наступила зима", — указал Полищук.
Это было хорошо видно на примере последнего контрудара ВСУ в Курской области, когда колесная бронетехника противника не съезжала с дорог, благодаря чему ее было намного проще поражать fpv-дронами и артиллерией, сообщил эксперт.
"В целом под Курском мы по-прежнему позволяем врагу загонять свою бронетехнику и личный состав в огневые мешки", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО – в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
12 февраля, 17:30Алексей Самойлов: Трамп выставил России счет за Украину, оценив стоимость ее редкоземельных металловПрисутствие американцев на любой территории не имеет ничего общего с безопасностью России. Это взаимоисключающие вещи. Деньги, которые США вложили в агрессию Украины и НАТО против нас, были потрачены на поражение России. То есть они хотели нас убить, а теперь мы должны им за это заплатить? А кто будет возмещать наши затраты на ведение войны?