"Сошла с ума от ревности и ярости": Медведев о реакции Европы на разговор Трампа и Путина - 13.02.2025 Украина.ру
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"Сошла с ума от ревности и ярости": Медведев о реакции Европы на разговор Трампа и Путина
"Сошла с ума от ревности и ярости": Медведев о реакции Европы на разговор Трампа и Путина - 13.02.2025 Украина.ру
"Сошла с ума от ревности и ярости": Медведев о реакции Европы на разговор Трампа и Путина
Европа превратилась в старую деву, которая сошла с ума от ревности, узнав о разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
2025-02-13T13:27
2025-02-13T13:53
новости
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дмитрий медведев
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"Старая дева Европа сошла с ума от ревности и ярости. Ее не предупредили о разговоре Путина с Трампом, и с ней не посоветовались по поводу содержания разговора или последующих заявлений. Все это указывает ее реальное место в мире и шансы найти себе мужа. Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна", - написал Медведев.Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.После этого Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.Песков 13 февраля отметил, что пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно.Подробнее о разговоре - в материале Павла Котова Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.
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новости, европа, дональд трамп, россия, сша, владимир путин, дмитрий медведев, еврокомиссия
Новости, Европа, Дональд Трамп, Россия, США, Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Еврокомиссия

"Сошла с ума от ревности и ярости": Медведев о реакции Европы на разговор Трампа и Путина

13:27 13.02.2025 (обновлено: 13:53 13.02.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Европа превратилась в старую деву, которая сошла с ума от ревности, узнав о разговоре президента США Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
"Старая дева Европа сошла с ума от ревности и ярости. Ее не предупредили о разговоре Путина с Трампом, и с ней не посоветовались по поводу содержания разговора или последующих заявлений. Все это указывает ее реальное место в мире и шансы найти себе мужа. Неудивительно. Время Европы прошло. Она слаба, уродлива и бесполезна", - написал Медведев.
Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
После этого Германия, Франция, Польша, Италия, Испания, Великобритания, Европейская служба внешних связей и Еврокомиссия заявили, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине.
Песков 13 февраля отметил, что пока нет понимания формата возможного переговорного процесса по Украине, об участии в нем Европы говорить преждевременно.
Подробнее о разговоре - в материале Павла Котова Всё о разговоре Путина и Трампа: кто был инициатором, где будет встреча и чего испугались в Европе на сайте Украина.ру.
 
НовостиЕвропаДональд ТрампРоссияСШАВладимир ПутинДмитрий МедведевЕврокомиссия
 
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