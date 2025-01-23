https://ukraina.ru/20250123/1060500010.html

"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом

"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом - 23.01.2025 Украина.ру

"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом

Наряду с Великобританией и Германией Франция – еще одна крупная западноевропейская страна, которая вполне открыто вступила в противостояние с новым американским президентом Дональдом Трампом.

2025-01-23T13:48

2025-01-23T13:48

2025-01-23T14:06

эксклюзив

украина

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Политический лидер Франции, по сути дела, претендует сейчас на роль лидера евроатлантических элит, управление которыми прежде осуществлялось из стен Белого дома.Уже 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, президент Макрон, которого на торжества в Вашингтон, конечно же, не позвали, принялся оппонировать Трампу по вопросу об Украине."Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", – заявил он на французском телеканале BFM TV, комментируя трамповскую риторику на тему переговоров и "мирной сделки".А уже на следующий день президент Франции рассказал газете Le Monde о необходимости мобилизовать в армию добровольцев, недвусмысленно намекая на возможность расширения украинского конфликта."Нам придется лучше набирать добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит день", – сказал об этом Эммануэль Макрон, прозрачно допуская возможность войны с участием европейцев."В рамках западного альянса Макрон демонстративно противопоставляет себя Трампу, доказывая, что его заявления мало чего стоят", – написал в своей телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков, назвав французского президента "знаменосцем войны".Министр обороны Франции Себастьян Лекорню тоже не лезет за словом в карман. Он сказал: слова президента США – о том, что союзники из ЕС должны возместить Америке ее огромные затраты на помощь Украине – стали для европейцев настоящим "пинком под зад".Лекорню призвал европейские страны – члены НАТО активнее развивать собственный военно-промышленный комплекс, чтобы меньше зависеть от США в вопросах обороны. И даже позволил себе раскритиковать покупку американских вооружений."Европейские страны должны определиться: выделять государственные средства на покупку вооружения у США, усугубляя тем самым зависимость от Вашингтона, или наконец-то прийти к автономии Европы в сфере обороны.Стремление закупать вооружение у США – это ошибка… Мы не будем рассматривать такой обмен: с одной стороны – военная безопасность, а с другой – гамбургеры и немецкие машины", – сказал министр в эфире France Inter.Ничего подобного, в принципе не могло прозвучать при Джо Байдене и Камале Харрис.Конечно, французские политики и тогда любили поговорить на тему "европейской автономии" – как жалкие эпигоны прежних лидеров, вроде де Голля или Жака Ширака.Однако после этих разговоров они послушно и даже с радостью продолжали тащить на себе чужое ярмо "американского лидерства", руководствуясь прежде всего интересами США, а не интересом своей страны.Благодаря подобной стратегии сегодняшние разговоры про развитие собственного европейского ВПК больше похожи на попытку вскочить в вагон давно уехавшего с перрона поезда.Три последние года Европа переживала масштабную деиндустриализацию, главную выгоду от которой получали все те же американцы. Многие европейские компании переехали за это время в США – прежде всего, из-за слишком высоких цен на энергоносители вследствие сокращения поставок российского газа.Вдобавок к этому Франция лишилась прежнего влияния в целом ряде бывших африканских колоний, и теперь не может по дешевке закупать урановое сырье для своей атомной промышленности.А заводы, где делают немецкие машины, закрываются – так что на них больше ничего особо не поменяешь.Тем не менее Макрон пытается превратить Западную Европу в политический противовес Трампу.22 января он обсуждал этот вопрос на встрече с германским канцлером Олафом Шольцем, который прибыл в Елисейский дворец.Все понимают, что Шольц навряд ли сохранит свой пост после досрочных немецких выборов 23 февраля. Да и сам Макрон, как пишет сейчас Figaro, все больше погружается у себя в стране в состояние политической изоляции, когда другие политические силы начинают видеть в нем отыгранную карту, рассматривая различные конфигурации власти в будущей постмакроновской Франции.Но пока что из Елисейского дворца звучит прежняя твердокаменная риторика.Два политика открыто говорили вчера о необходимости строительства "единой и сильной" Европы перед лицом "вызова" со стороны Трампа.В частности, на встрече обсуждались способы продолжения поддержки Украины – если американцы снимут ее с военного и финансового довольствия, перекладывая поддержку режима Зеленского на плечи европейских партнеров по НАТО.Сразу после беседы Макрона и Шольца было объявлено о проведении неформального саммита лидеров Евросоюза, который состоится уже в начале феврале и будет полностью посвящен оборонным вопросам. Именно на этом мероприятии, скорее всего, будут обрисованы контуры европейского антитрамповского альянса – при условии, что его действительно сформируют."После инаугурации новой администрации в Соединенных Штатах для всех европейцев и для наших двух стран как никогда важно сыграть свою роль в укреплении единой, сильной и суверенной Европы", – пафосно заявил об этом Макрон.Однако французская пресса сообщает: на самом деле, в Париже ведут двойную игру, пытаясь найти собственные неформальные выходы на Дональда Трампа и прощупать его политическую позицию.Министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад поехал для этого в Рим, говорить с Джорджей Мелони, выступающей чем-то вроде мостика между евроатлантической элитой и командой нового американского президента, с которым она недавно общалась лично.Скорее всего, он должен донести до Макрона, есть ли у него хотя бы теоретические шансы каким-то образом поладить с нынешним главой Белого дома? В том числе и по вопросу об Украине.Однако, можно спрогнозировать, что после постоянных демаршей французского президента трамписты будут постепенно подыскивать в Париже какую-то более договороспособную и удобную для себя фигуру.Также на эту тему: "Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину

https://ukraina.ru/20250121/1060431883.html

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Александр Сокуренко

эксклюзив, украина, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, олаф шольц, впк, нато, ес