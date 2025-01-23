"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом - 23.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250123/1060500010.html
"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом
"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом - 23.01.2025 Украина.ру
"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом
Наряду с Великобританией и Германией Франция – еще одна крупная западноевропейская страна, которая вполне открыто вступила в противостояние с новым американским президентом Дональдом Трампом.
2025-01-23T13:48
2025-01-23T14:06
эксклюзив
украина
франция
сша
эммануэль макрон
дональд трамп
олаф шольц
впк
нато
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060500897_0:78:3216:1886_1920x0_80_0_0_53d3b04f0c7a49fee7583302dca32a4b.jpg
Политический лидер Франции, по сути дела, претендует сейчас на роль лидера евроатлантических элит, управление которыми прежде осуществлялось из стен Белого дома.Уже 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, президент Макрон, которого на торжества в Вашингтон, конечно же, не позвали, принялся оппонировать Трампу по вопросу об Украине."Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", – заявил он на французском телеканале BFM TV, комментируя трамповскую риторику на тему переговоров и "мирной сделки".А уже на следующий день президент Франции рассказал газете Le Monde о необходимости мобилизовать в армию добровольцев, недвусмысленно намекая на возможность расширения украинского конфликта."Нам придется лучше набирать добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит день", – сказал об этом Эммануэль Макрон, прозрачно допуская возможность войны с участием европейцев."В рамках западного альянса Макрон демонстративно противопоставляет себя Трампу, доказывая, что его заявления мало чего стоят", – написал в своей телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков, назвав французского президента "знаменосцем войны".Министр обороны Франции Себастьян Лекорню тоже не лезет за словом в карман. Он сказал: слова президента США – о том, что союзники из ЕС должны возместить Америке ее огромные затраты на помощь Украине – стали для европейцев настоящим "пинком под зад".Лекорню призвал европейские страны – члены НАТО активнее развивать собственный военно-промышленный комплекс, чтобы меньше зависеть от США в вопросах обороны. И даже позволил себе раскритиковать покупку американских вооружений."Европейские страны должны определиться: выделять государственные средства на покупку вооружения у США, усугубляя тем самым зависимость от Вашингтона, или наконец-то прийти к автономии Европы в сфере обороны.Стремление закупать вооружение у США – это ошибка… Мы не будем рассматривать такой обмен: с одной стороны – военная безопасность, а с другой – гамбургеры и немецкие машины", – сказал министр в эфире France Inter.Ничего подобного, в принципе не могло прозвучать при Джо Байдене и Камале Харрис.Конечно, французские политики и тогда любили поговорить на тему "европейской автономии" – как жалкие эпигоны прежних лидеров, вроде де Голля или Жака Ширака.Однако после этих разговоров они послушно и даже с радостью продолжали тащить на себе чужое ярмо "американского лидерства", руководствуясь прежде всего интересами США, а не интересом своей страны.Благодаря подобной стратегии сегодняшние разговоры про развитие собственного европейского ВПК больше похожи на попытку вскочить в вагон давно уехавшего с перрона поезда.Три последние года Европа переживала масштабную деиндустриализацию, главную выгоду от которой получали все те же американцы. Многие европейские компании переехали за это время в США – прежде всего, из-за слишком высоких цен на энергоносители вследствие сокращения поставок российского газа.Вдобавок к этому Франция лишилась прежнего влияния в целом ряде бывших африканских колоний, и теперь не может по дешевке закупать урановое сырье для своей атомной промышленности.А заводы, где делают немецкие машины, закрываются – так что на них больше ничего особо не поменяешь.Тем не менее Макрон пытается превратить Западную Европу в политический противовес Трампу.22 января он обсуждал этот вопрос на встрече с германским канцлером Олафом Шольцем, который прибыл в Елисейский дворец.Все понимают, что Шольц навряд ли сохранит свой пост после досрочных немецких выборов 23 февраля. Да и сам Макрон, как пишет сейчас Figaro, все больше погружается у себя в стране в состояние политической изоляции, когда другие политические силы начинают видеть в нем отыгранную карту, рассматривая различные конфигурации власти в будущей постмакроновской Франции.Но пока что из Елисейского дворца звучит прежняя твердокаменная риторика.Два политика открыто говорили вчера о необходимости строительства "единой и сильной" Европы перед лицом "вызова" со стороны Трампа.В частности, на встрече обсуждались способы продолжения поддержки Украины – если американцы снимут ее с военного и финансового довольствия, перекладывая поддержку режима Зеленского на плечи европейских партнеров по НАТО.Сразу после беседы Макрона и Шольца было объявлено о проведении неформального саммита лидеров Евросоюза, который состоится уже в начале феврале и будет полностью посвящен оборонным вопросам. Именно на этом мероприятии, скорее всего, будут обрисованы контуры европейского антитрамповского альянса – при условии, что его действительно сформируют."После инаугурации новой администрации в Соединенных Штатах для всех европейцев и для наших двух стран как никогда важно сыграть свою роль в укреплении единой, сильной и суверенной Европы", – пафосно заявил об этом Макрон.Однако французская пресса сообщает: на самом деле, в Париже ведут двойную игру, пытаясь найти собственные неформальные выходы на Дональда Трампа и прощупать его политическую позицию.Министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад поехал для этого в Рим, говорить с Джорджей Мелони, выступающей чем-то вроде мостика между евроатлантической элитой и командой нового американского президента, с которым она недавно общалась лично.Скорее всего, он должен донести до Макрона, есть ли у него хотя бы теоретические шансы каким-то образом поладить с нынешним главой Белого дома? В том числе и по вопросу об Украине.Однако, можно спрогнозировать, что после постоянных демаршей французского президента трамписты будут постепенно подыскивать в Париже какую-то более договороспособную и удобную для себя фигуру.Также на эту тему: "Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину
https://ukraina.ru/20250121/1060431883.html
украина
франция
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Александр Сокуренко
Александр Сокуренко
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/17/1060500897_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_5e259028752f164d7ca59f0b81cde564.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, франция, сша, эммануэль макрон, дональд трамп, олаф шольц, впк, нато, ес
Эксклюзив, Украина, Франция, США, Эммануэль Макрон, Дональд Трамп, Олаф Шольц, ВПК, НАТО, ЕС

"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом

13:48 23.01.2025 (обновлено: 14:06 23.01.2025)
 
© AP / Ian Langsdon
- РИА Новости, 1920, 23.01.2025
© AP / Ian Langsdon
Читать в
ДзенTelegram
Александр Сокуренко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Наряду с Великобританией и Германией Франция – еще одна крупная западноевропейская страна, которая вполне открыто вступила в противостояние с новым американским президентом Дональдом Трампом.
Политический лидер Франции, по сути дела, претендует сейчас на роль лидера евроатлантических элит, управление которыми прежде осуществлялось из стен Белого дома.
Уже 20 января, в день инаугурации Дональда Трампа, президент Макрон, которого на торжества в Вашингтон, конечно же, не позвали, принялся оппонировать Трампу по вопросу об Украине.
"Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра", – заявил он на французском телеканале BFM TV, комментируя трамповскую риторику на тему переговоров и "мирной сделки".
А уже на следующий день президент Франции рассказал газете Le Monde о необходимости мобилизовать в армию добровольцев, недвусмысленно намекая на возможность расширения украинского конфликта.
"Нам придется лучше набирать добровольцев, обучать их и иметь возможность мобилизовать, когда наступит день", – сказал об этом Эммануэль Макрон, прозрачно допуская возможность войны с участием европейцев.
"В рамках западного альянса Макрон демонстративно противопоставляет себя Трампу, доказывая, что его заявления мало чего стоят", – написал в своей телеграм-канале российский сенатор Алексей Пушков, назвав французского президента "знаменосцем войны".
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню тоже не лезет за словом в карман. Он сказал: слова президента США – о том, что союзники из ЕС должны возместить Америке ее огромные затраты на помощь Украине – стали для европейцев настоящим "пинком под зад".
Лекорню призвал европейские страны – члены НАТО активнее развивать собственный военно-промышленный комплекс, чтобы меньше зависеть от США в вопросах обороны. И даже позволил себе раскритиковать покупку американских вооружений.
"Европейские страны должны определиться: выделять государственные средства на покупку вооружения у США, усугубляя тем самым зависимость от Вашингтона, или наконец-то прийти к автономии Европы в сфере обороны.
Стремление закупать вооружение у США – это ошибка… Мы не будем рассматривать такой обмен: с одной стороны – военная безопасность, а с другой – гамбургеры и немецкие машины", – сказал министр в эфире France Inter.
- РИА Новости, 1920, 21.01.2025
21 января, 13:52
Германия в шоке. Почему немецких лидеров не позвали на инаугурацию ТрампаВчерашний день показал – политические отношения между Соединенными Штатами Америки и Германией находятся на беспрецедентно низком уровне, который еще недавно нельзя было себе и представить.
Ничего подобного, в принципе не могло прозвучать при Джо Байдене и Камале Харрис.
Конечно, французские политики и тогда любили поговорить на тему "европейской автономии" – как жалкие эпигоны прежних лидеров, вроде де Голля или Жака Ширака.
Однако после этих разговоров они послушно и даже с радостью продолжали тащить на себе чужое ярмо "американского лидерства", руководствуясь прежде всего интересами США, а не интересом своей страны.
Благодаря подобной стратегии сегодняшние разговоры про развитие собственного европейского ВПК больше похожи на попытку вскочить в вагон давно уехавшего с перрона поезда.
Три последние года Европа переживала масштабную деиндустриализацию, главную выгоду от которой получали все те же американцы. Многие европейские компании переехали за это время в США – прежде всего, из-за слишком высоких цен на энергоносители вследствие сокращения поставок российского газа.
Вдобавок к этому Франция лишилась прежнего влияния в целом ряде бывших африканских колоний, и теперь не может по дешевке закупать урановое сырье для своей атомной промышленности.
А заводы, где делают немецкие машины, закрываются – так что на них больше ничего особо не поменяешь.
Тем не менее Макрон пытается превратить Западную Европу в политический противовес Трампу.
22 января он обсуждал этот вопрос на встрече с германским канцлером Олафом Шольцем, который прибыл в Елисейский дворец.
Все понимают, что Шольц навряд ли сохранит свой пост после досрочных немецких выборов 23 февраля. Да и сам Макрон, как пишет сейчас Figaro, все больше погружается у себя в стране в состояние политической изоляции, когда другие политические силы начинают видеть в нем отыгранную карту, рассматривая различные конфигурации власти в будущей постмакроновской Франции.
Но пока что из Елисейского дворца звучит прежняя твердокаменная риторика.
Два политика открыто говорили вчера о необходимости строительства "единой и сильной" Европы перед лицом "вызова" со стороны Трампа.
В частности, на встрече обсуждались способы продолжения поддержки Украины – если американцы снимут ее с военного и финансового довольствия, перекладывая поддержку режима Зеленского на плечи европейских партнеров по НАТО.
Сразу после беседы Макрона и Шольца было объявлено о проведении неформального саммита лидеров Евросоюза, который состоится уже в начале феврале и будет полностью посвящен оборонным вопросам.
Именно на этом мероприятии, скорее всего, будут обрисованы контуры европейского антитрамповского альянса – при условии, что его действительно сформируют.
"После инаугурации новой администрации в Соединенных Штатах для всех европейцев и для наших двух стран как никогда важно сыграть свою роль в укреплении единой, сильной и суверенной Европы", – пафосно заявил об этом Макрон.
Однако французская пресса сообщает: на самом деле, в Париже ведут двойную игру, пытаясь найти собственные неформальные выходы на Дональда Трампа и прощупать его политическую позицию.
Министр Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад поехал для этого в Рим, говорить с Джорджей Мелони, выступающей чем-то вроде мостика между евроатлантической элитой и командой нового американского президента, с которым она недавно общалась лично.
Скорее всего, он должен донести до Макрона, есть ли у него хотя бы теоретические шансы каким-то образом поладить с нынешним главой Белого дома? В том числе и по вопросу об Украине.
Однако, можно спрогнозировать, что после постоянных демаршей французского президента трамписты будут постепенно подыскивать в Париже какую-то более договороспособную и удобную для себя фигуру.
Также на эту тему: "Европа одна не рискнёт": Зеленский призвал США отправить западные войска на Украину
 
ЭксклюзивУкраинаФранцияСШАЭммануэль МакронДональд ТрампОлаф ШольцВПКНАТОЕС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:16Песков анонсировал важный международный телефонный разговор Путина
13:51Песков рассказал о запасе прочности и проблемах экономики России
13:48"Знаменосец войны". Макрон собрался бороться с Трампом
13:43Песков напомнил о последствиях недружественных действий в отношении России
13:35Гончаренко* высказался о сломанном "плане стойкости" Украины от Зеленского
13:17Закружить ВСУ в карусели из "Бабок-Ёжек" и проломить Сумскую область: Алёхин о ближайших целях ВС России
13:16Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева
13:05США зачищают ответственных за Украину, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 23 января
12:58Песков: США в условиях СВО зарабатывают на Евросоюзе
12:43Трампу раньше нравились санкции и сейчас Москва не удивлена – Песков
12:39Песков рассказал о сигналах, которые Россия ждет от США
12:18Трамп направляет менеджера сети фастфуда послом в ЕС
12:10Мобилизация на Украине превратилась в бизнес. Дмитрук рассказал, как "зарабатывают" военкомы
12:06Янине Соколовской дали срок: как киевский метролог решила учить других ненавидеть русских
12:01Донецк восстановит школу, сильно пострадавшую от украинских обстрелов
11:39Оно Кото: Рогов о ликвидации японского спецназовца в Запорожье
11:36"Провал Киева обойдется в триллионы": генсек НАТО припугнул Запад ради поддержки Украины
11:32Киев предложил Западу при дефиците оружия отправлять солдат на Украину - Financial Times
11:18"Мой дед воевал за свою страну": Мизулина ответила на слова Трампа о "помощи" США в ВОВ
11:00Украина ближе всех к членству в ЕС, решил Вучич после разговора с Зеленским
Лента новостейМолния