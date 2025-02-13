Порошенко могут задержать по обвинению в госизмене — СМИ
Фото: Пётр Порошенко (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)
Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко может быть задержан по обвинению в госизмене. Об этом сообщает агентство УНИАН
"Под домом Порошенко дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан ", - говорится в материале.
Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что предъявление Порошенко обвинений в госизмене и его задержание возможно уже в четверг.
Ранее "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.
Накануне Порошенко пожаловался, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в его отношении санкции. Он назвал это решение "антиконституционным" и "политически мотивированным". А, кроме того, обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность.
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