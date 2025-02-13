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Порошенко могут задержать по обвинению в госизмене — СМИ

Порошенко могут задержать по обвинению в госизмене — СМИ - 13.02.2025 Украина.ру

Порошенко могут задержать по обвинению в госизмене — СМИ

Бывший президент Украины и глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко может быть задержан по обвинению в госизмене. Об этом сообщает агентство УНИАН

2025-02-13T11:36

2025-02-13T11:36

2025-02-13T11:36

новости

украина

петр порошенко

владимир зеленский

госизмена

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"Под домом Порошенко дежурят силовики. Уже завтра он может быть задержан ", - говорится в материале.Украинский блогер Анатолий Шарий утверждает, что предъявление Порошенко обвинений в госизмене и его задержание возможно уже в четверг.Ранее "Европейская солидарность" заявила о политическом давлении на украинскую оппозицию через возобновление старых и открытие новых уголовных дел против депутатов фракции и членов их семей.Накануне Порошенко пожаловался, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел в его отношении санкции. Он назвал это решение "антиконституционным" и "политически мотивированным". А, кроме того, обвинил Владимира Зеленского в коррупции в условиях военных действий и попытках переложить ответственность.Подробнее - в материале Егора Леева Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля на сайте Украина.ру.

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новости, украина, петр порошенко, владимир зеленский, госизмена