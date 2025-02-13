"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине - 13.02.2025 Украина.ру
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"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине
"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине - 13.02.2025 Украина.ру
"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине
Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов России и США впечатлил генсека АНТО Марка Рютте. Об этом он заявил во время выступления перед прессой в Брюсселе.
2025-02-13T10:51
2025-02-13T10:51
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Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и Украины. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.Генсек НАТО в общении с прессой ответил на вопрос о том, станет ли разговор лидеров США и России началом переговорного процесса по Украине. По его словам, возможно надеяться на это.По его мнению, Киеву необходимо участвовать в переговорном процессе. Также важно обеспечить надёжность будущих договоренностей, отметил руководитель военно-политического блока.Генсек НАТО также выразил надежду на то, что в начале переговорного процесса у нынешнего руководства Украины будет лучшая переговорная позиция.Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, военная помощь, рамштайн, украина-нато
Новости, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО, военная помощь, Рамштайн, Украина-НАТО

"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине

10:51 13.02.2025
 
© commons.wikimedia.org / FinnishGovernment
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© commons.wikimedia.org / FinnishGovernment
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Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов России и США впечатлил генсека АНТО Марка Рютте. Об этом он заявил во время выступления перед прессой в Брюсселе.
Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и Украины. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.
Коллаж: Трамп и Путин - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
Вчера, 20:13
Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемыПрезиденты России и США обсудили 12 февраля ряд вопросов международных отношений, энергетики и ряд других тем. Пресс-служба Кремля подтвердила факт телефонного разговора Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Генсек НАТО в общении с прессой ответил на вопрос о том, станет ли разговор лидеров США и России началом переговорного процесса по Украине. По его словам, возможно надеяться на это.
"Это, очевидно, создаёт такое впечатление, - сказал Рютте. - Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине".
По его мнению, Киеву необходимо участвовать в переговорном процессе. Также важно обеспечить надёжность будущих договоренностей, отметил руководитель военно-политического блока.
"Я выступаю за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю мирные переговоры. Однако важно, чтобы их результатом стал устойчивый мир", - сказал Рютте.
Генсек НАТО также выразил надежду на то, что в начале переговорного процесса у нынешнего руководства Украины будет лучшая переговорная позиция.
Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля
 
НовостиУкраинаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТОвоенная помощьРамштайнУкраина-НАТО
 
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Заголовок открываемого материала
10:51"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине
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