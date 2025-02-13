"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине
Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов России и США впечатлил генсека АНТО Марка Рютте. Об этом он заявил во время выступления перед прессой в Брюсселе.
Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и Украины. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.
Генсек НАТО в общении с прессой ответил на вопрос о том, станет ли разговор лидеров США и России началом переговорного процесса по Украине. По его словам, возможно надеяться на это.
"Это, очевидно, создаёт такое впечатление, - сказал Рютте. - Это был удачный телефонный разговор. Мы все хотим мира на Украине".
По его мнению, Киеву необходимо участвовать в переговорном процессе. Также важно обеспечить надёжность будущих договоренностей, отметил руководитель военно-политического блока.
"Я выступаю за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю мирные переговоры. Однако важно, чтобы их результатом стал устойчивый мир", - сказал Рютте.
Генсек НАТО также выразил надежду на то, что в начале переговорного процесса у нынешнего руководства Украины будет лучшая переговорная позиция.
Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля