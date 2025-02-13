https://ukraina.ru/20250213/1061040478.html

"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине

"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине - 13.02.2025 Украина.ру

"Удачный телефонный разговор": генсек НАТО оценил переговоры Трампа и Путина по Украине

Состоявшийся 12 февраля телефонный разговор президентов России и США впечатлил генсека АНТО Марка Рютте. Об этом он заявил во время выступления перед прессой в Брюсселе.

2025-02-13T10:51

2025-02-13T10:51

2025-02-13T10:51

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Накануне, 12 февраля состоялся телефонный разговор лидеров России и Украины. Дональд Трамп и Владимир Путин обсудили широкий круг международных вопросов, в том числе урегулирование украинской проблемы.Генсек НАТО в общении с прессой ответил на вопрос о том, станет ли разговор лидеров США и России началом переговорного процесса по Украине. По его словам, возможно надеяться на это.По его мнению, Киеву необходимо участвовать в переговорном процессе. Также важно обеспечить надёжность будущих договоренностей, отметил руководитель военно-политического блока.Генсек НАТО также выразил надежду на то, что в начале переговорного процесса у нынешнего руководства Украины будет лучшая переговорная позиция.Больше новостей представлено в утреннем обзоре Переговоры Трампа, Путина и Зеленского, Порошенко сбивают. Главное на Украине на утро 13 февраля

https://ukraina.ru/20250212/1061033200.html

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новости, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, нато, военная помощь, рамштайн, украина-нато