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"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа

"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру

"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте прокомментировал телефонный разговор, состоявшийся между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом

2025-02-13T10:19

2025-02-13T10:19

2025-02-13T10:21

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Он отметил, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России.Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, совбез, дмитрий медведев