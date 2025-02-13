"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру
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"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа
"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру
"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте прокомментировал телефонный разговор, состоявшийся между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом
2025-02-13T10:19
2025-02-13T10:21
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Он отметил, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России.Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, совбез, дмитрий медведев
Новости, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США, Совбез, Дмитрий Медведев

"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа

10:19 13.02.2025 (обновлено: 10:21 13.02.2025)
 
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте прокомментировал телефонный разговор, состоявшийся между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом
Он отметил, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России.
"Это чрезвычайно опасно в принципе, поскольку поставить нас на колени невозможно. И чем быстрее это осознают наши противники, тем лучше", - подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.
Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампВладимир ПутинУкраинаСШАСовбезДмитрий Медведев
 
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