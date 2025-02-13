https://ukraina.ru/20250213/1061039972.html
"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа
"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа - 13.02.2025 Украина.ру
"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте прокомментировал телефонный разговор, состоявшийся между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом
2025-02-13T10:19
2025-02-13T10:19
2025-02-13T10:21
новости
россия
дональд трамп
владимир путин
украина
сша
совбез
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059988492_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_e4d5775ff925d0fe193835d270299394.jpg
Он отметил, что американским элитам следует понять, что контакты и консультации между Москвой и Вашингтоном ценнее желания нанести стратегическое поражение России.Накануне президенты РФ и США провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, лидеры обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Путин и Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи.Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059988492_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7bf44a4235f585e651bfd6562c155a68.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, сша, совбез, дмитрий медведев
Новости, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, США, Совбез, Дмитрий Медведев
"Поставить РФ на колени невозможно": Медведев о разговоре Путина и Трампа
10:19 13.02.2025 (обновлено: 10:21 13.02.2025)
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети ВКонтакте прокомментировал телефонный разговор, состоявшийся между президентом РФ Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом