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Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине
Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине - 13.02.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сказал журналистам в Белом доме, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей
2025-02-13T07:16
2025-02-13T07:16
2025-02-13T07:28
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Он отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта, но заверил, что на данном направлении уже достигнут "большой прогресс"."Это должно было быть сделано Байденом, а не мной, потому что это продолжается уже долгие годы, и именно он должен был этим заниматься", – подчеркнул Трамп.Говоря о поддержке Украины, он отметил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений."Каждый раз, когда кто-то из Украины приходил, им просто вручали деньги. Глупо... Поэтому мы добиваемся гарантий по нашим деньгам. Мы обеспечим их защиту за счёт того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ, и мы добиваемся гарантий по этим вложениям. Они с этим согласились", – сказал он.Президент США также не исключил, что Украине удастся вернуть часть утраченных территорий."Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернется", – допустил он.Однако американский лидер подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным.Также он заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс.Кроме прочего, он отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.Он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе.После общения с российским лидером Трамп также заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, но услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе."Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию", - сказал Трамп .По словам Трампа, "Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с (прошлым президентом США Джо - ред.) Байденом".Трамп заявил, что ожидает визита российского лидера Владимира Путина в Соединенные Штаты, а также своего ответного визита - в Россию."Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп.При этом он подчеркнул, что не давал обещаний посетить с визитом Украину.В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.Подробнее - в материале Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дональд трамп, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, нато
Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине
07:16 13.02.2025 (обновлено: 07:28 13.02.2025)
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сказал журналистам в Белом доме, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей
Он отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта, но заверил, что на данном направлении уже достигнут "большой прогресс".
"Это должно было быть сделано Байденом
, а не мной, потому что это продолжается уже долгие годы, и именно он должен был этим заниматься", – подчеркнул Трамп.
Говоря о поддержке Украины, он отметил, что Вашингтон
продолжит предоставлять помощь Киеву
, но намерен гарантировать защиту своих вложений.
"Каждый раз, когда кто-то из Украины приходил, им просто вручали деньги. Глупо... Поэтому мы добиваемся гарантий по нашим деньгам. Мы обеспечим их защиту за счёт того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ, и мы добиваемся гарантий по этим вложениям. Они с этим согласились", – сказал он.
Президент США также не исключил, что Украине удастся вернуть часть утраченных территорий.
"Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернется", – допустил он.
Однако американский лидер подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным.
"Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно", – сказал Трамп.
Также он заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО
и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс.
Кроме прочего, он отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.
Он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе.
После общения с российским лидером Трамп также заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, но услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе.
"Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию", - сказал Трамп .
По словам Трампа, "Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с (прошлым президентом США Джо - ред.) Байденом".
Трамп заявил, что ожидает визита российского лидера Владимира Путина в Соединенные Штаты, а также своего ответного визита - в Россию.
"Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп.
При этом он подчеркнул, что не давал обещаний посетить с визитом Украину.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.