https://ukraina.ru/20250213/1061036391.html

Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине

Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине - 13.02.2025 Украина.ру

Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине

Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сказал журналистам в Белом доме, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей

2025-02-13T07:16

2025-02-13T07:16

2025-02-13T07:28

новости

украина

дональд трамп

россия

сша

владимир путин

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060481969_563:194:2310:1177_1920x0_80_0_0_129af0112913600ccf24da271ece8017.jpg

Он отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта, но заверил, что на данном направлении уже достигнут "большой прогресс"."Это должно было быть сделано Байденом, а не мной, потому что это продолжается уже долгие годы, и именно он должен был этим заниматься", – подчеркнул Трамп.Говоря о поддержке Украины, он отметил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений."Каждый раз, когда кто-то из Украины приходил, им просто вручали деньги. Глупо... Поэтому мы добиваемся гарантий по нашим деньгам. Мы обеспечим их защиту за счёт того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ, и мы добиваемся гарантий по этим вложениям. Они с этим согласились", – сказал он.Президент США также не исключил, что Украине удастся вернуть часть утраченных территорий."Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернется", – допустил он.Однако американский лидер подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным.Также он заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс.Кроме прочего, он отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.Он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе.После общения с российским лидером Трамп также заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, но услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе."Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию", - сказал Трамп .По словам Трампа, "Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с (прошлым президентом США Джо - ред.) Байденом".Трамп заявил, что ожидает визита российского лидера Владимира Путина в Соединенные Штаты, а также своего ответного визита - в Россию."Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп.При этом он подчеркнул, что не давал обещаний посетить с визитом Украину.В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.Подробнее - в материале Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы на сайте Украина.ру.

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, дональд трамп, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, нато