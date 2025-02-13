Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине - 13.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250213/1061036391.html
Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине
Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине - 13.02.2025 Украина.ру
Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сказал журналистам в Белом доме, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей
2025-02-13T07:16
2025-02-13T07:28
новости
украина
дональд трамп
россия
сша
владимир путин
владимир зеленский
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060481969_563:194:2310:1177_1920x0_80_0_0_129af0112913600ccf24da271ece8017.jpg
Он отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта, но заверил, что на данном направлении уже достигнут "большой прогресс"."Это должно было быть сделано Байденом, а не мной, потому что это продолжается уже долгие годы, и именно он должен был этим заниматься", – подчеркнул Трамп.Говоря о поддержке Украины, он отметил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений."Каждый раз, когда кто-то из Украины приходил, им просто вручали деньги. Глупо... Поэтому мы добиваемся гарантий по нашим деньгам. Мы обеспечим их защиту за счёт того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ, и мы добиваемся гарантий по этим вложениям. Они с этим согласились", – сказал он.Президент США также не исключил, что Украине удастся вернуть часть утраченных территорий."Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернется", – допустил он.Однако американский лидер подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным.Также он заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс.Кроме прочего, он отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.Он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе.После общения с российским лидером Трамп также заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, но услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе."Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию", - сказал Трамп .По словам Трампа, "Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с (прошлым президентом США Джо - ред.) Байденом".Трамп заявил, что ожидает визита российского лидера Владимира Путина в Соединенные Штаты, а также своего ответного визита - в Россию."Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп.При этом он подчеркнул, что не давал обещаний посетить с визитом Украину.В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.Подробнее - в материале Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы на сайте Украина.ру.
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/16/1060481969_421:108:2358:1561_1920x0_80_0_0_4371c497abc437bfdc6a4cc2d1af4909.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, дональд трамп, россия, сша, владимир путин, владимир зеленский, нато
Новости, Украина, Дональд Трамп, Россия, США, Владимир Путин, Владимир Зеленский, НАТО

Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине

07:16 13.02.2025 (обновлено: 07:28 13.02.2025)
 
© AP / Julia Demaree Nikhinson
- РИА Новости, 1920, 13.02.2025
© AP / Julia Demaree Nikhinson
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным сказал журналистам в Белом доме, что его ничто не волнует так сильно, как желание завершить конфликт на Украине и остановить гибель людей
Он отказался раскрывать детали своего плана по урегулированию конфликта, но заверил, что на данном направлении уже достигнут "большой прогресс".
"Это должно было быть сделано Байденом, а не мной, потому что это продолжается уже долгие годы, и именно он должен был этим заниматься", – подчеркнул Трамп.
Говоря о поддержке Украины, он отметил, что Вашингтон продолжит предоставлять помощь Киеву, но намерен гарантировать защиту своих вложений.
"Каждый раз, когда кто-то из Украины приходил, им просто вручали деньги. Глупо... Поэтому мы добиваемся гарантий по нашим деньгам. Мы обеспечим их защиту за счёт того, что у Украины есть ресурсы – полезные ископаемые, нефть и газ, и мы добиваемся гарантий по этим вложениям. Они с этим согласились", – сказал он.
Президент США также не исключил, что Украине удастся вернуть часть утраченных территорий.
"Некоторые территории вернутся. Думаю, часть из них действительно вернется", – допустил он.
Однако американский лидер подчеркнул, что возвращение Украины к границам 2014 года представляется маловероятным.
"Они (Россия) заняли много территорий, они сражались за эту землю, и они потеряли многих солдат. Мне кажется, что, по мнению многих, это маловероятно", – сказал Трамп.
Также он заявил, что считает "непрактичной" и маловероятной перспективу вступления Украины в НАТО и выразил согласие с идеей об отказе Киева от вступления в альянс.
Кроме прочего, он отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.
Он выразил уверенность в том, что прекращение огня на Украине может быть достигнуто в обозримой перспективе.
После общения с российским лидером Трамп также заявил, что считает вероятным перемирие на Украине, но услышал от своего российского коллеги Владимира Путина о необходимости разрешения ситуации на постоянной основе.
"Он не хочет, чтобы это закончилось, а потом опять продолжились бои через шесть месяцев. Я упомянул о перемирии, чтобы убийства прекратились. Думаю, в какой-то момент мы придем к перемирию", - сказал Трамп .
По словам Трампа, "Путин хочет мира сейчас, он не хотел его с (прошлым президентом США Джо - ред.) Байденом".
Трамп заявил, что ожидает визита российского лидера Владимира Путина в Соединенные Штаты, а также своего ответного визита - в Россию.
"Я буду взаимодействовать с президентом Путиным в основном по телефону, но в конечном итоге мы ожидаем личной встречи. Фактически, мы ожидаем, что он приедет сюда, а я – туда. Кроме того, наша первая встреча, вероятно, состоится в Саудовской Аравии", – сказал Трамп.
При этом он подчеркнул, что не давал обещаний посетить с визитом Украину.
В среду Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что обсудил с Путиным необходимость прекращения боевых действий и позднее проинформировал о состоявшейся беседе Владимира Зеленского.
Подробнее - в материале Путин и Трамп обсудили украинскую и другие международные проблемы на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаДональд ТрампРоссияСШАВладимир ПутинВладимир ЗеленскийНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:54Военнослужащих ВСУ возмутили условия нового контракта для молодежи — СМИ
08:27ЕС признал преимущество ВС РФ в живой силе и эффективность оборонпрома России - Bloomberg
08:06Главное за ночь 13 февраля
07:55Страны Европы потребовали места за столом переговоров по Украине после беседы Трампа и Путина
07:34Ермак заверил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы по завершению конфликта
07:16Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине
07:00Алексей Леонков: Россия копит ФАБы для вскрытия обороны ВСУ и строит авианосцы для битвы за Севморпуть
06:56"Агония режима" и выполнение гитлеровского плана. Украинские эксперты о том, есть ли будущее у страны
06:46Диверсии страшнее запретов: о европейской борьбе с российским танкерным флотом
06:25Под ружье поставят 18-летних: военный эксперт рассказал, как "химиотерапия" мобилизации убивает Украину
06:23Сеет "зраду" и уныние. Чем занимается главред "Цензора" Юрий Бутусов
06:15Готовьте оружие к переговорам! Украина в международном контексте
06:03Украинцы в Польше: минус беженцы, плюс преступники
06:00Маск доиграется. Дмитрий Выдрин о том, что стоит за действиями Трампа и его соратника
05:45Флаг над руинами Вашингтона: Ищенко объяснил, при каких условиях можно говорить о новой "Ялте"
05:35А Янкович-то настоящий! На Украине вспомнили кто является единственно легитимным президентом Украины
05:30Бои за Котлино и Удачное: военный эксперт раскрыл, как ВСУ пытаются выиграть время и укрепляют Покровск
05:15Накат на хутор Уланок: Алексей Рамм объяснил, как ВСУ пытались остановить развал своей обороны
05:00Враг маневрирует резервами: военный эксперт раскрыл, как Россия "скатывает коврик" ВСУ в Курской области
04:45Произошло то, чего боялись в Киеве: Алехин о том, как ВС РФ возвращают территории в Харьковской области
Лента новостейМолния