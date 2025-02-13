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Китайские чиновники предложили Штатам провести саммит лидеров РФ и США - Wall Street Journal
Китайские чиновники предложили Штатам провести саммит лидеров РФ и США - Wall Street Journal - 13.02.2025 Украина.ру
Китайские чиновники предложили Штатам провести саммит лидеров РФ и США - Wall Street Journal
Китайские чиновники через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита Трампа и российского президента Владимира Путина, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне
2025-02-13T09:20
2025-02-13T09:20
2025-02-13T09:26
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"В частности, китайское предложение предусматривает саммит между США и Россией без участия... Владимира Зеленского", - говорится в материале.Накануне Трамп и Путин провели продолжительный телефонный разговор, в ходе которого договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.Позднее Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который сообщил, что стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине.Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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новости, украина, дональд трамп, россия, сша, владимир зеленский, владимир путин
Новости, Украина, Дональд Трамп, Россия, США, Владимир Зеленский, Владимир Путин
Китайские чиновники предложили Штатам провести саммит лидеров РФ и США - Wall Street Journal
09:20 13.02.2025 (обновлено: 09:26 13.02.2025)
Китайские чиновники через посредников направили команде президента США Дональда Трампа предложение о проведении саммита Трампа и российского президента Владимира Путина, а также о содействии миротворческим усилиям после возможного перемирия на Украине, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пекине и Вашингтоне