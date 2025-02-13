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Военнослужащих ВСУ возмутили условия нового контракта для молодежи — СМИ
Военнослужащих ВСУ возмутили условия нового контракта для молодежи — СМИ - 13.02.2025 Украина.ру
Военнослужащих ВСУ возмутили условия нового контракта для молодежи — СМИ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают несправедливыми новые условия контракта для молодежи 18-25 лет. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
2025-02-13T08:54
2025-02-13T08:54
2025-02-13T08:54
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"Многие военные возмущаются введением годовых контрактов… Эти условия значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно. Им пока только обещают возможность демобилизации, но сроки внесения такого законопроекта постоянно переносят, не получали подъемных, а 100 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов) получают только те, кто служит непосредственно на фронте, у остальных зарплаты в несколько раз меньше", - говорится в материале. В качестве примера издание привело несколько сообщений, которые опубликовали в соцсетях военные ВСУ. В частности, они считают условия контрактов для молодежи по меньшей мере несправедливыми по отношению к тем, кто служит не один год. Кроме того, они предполагают, что молодежь получит обещанные деньги и тут же уедет за границу.В свою очередь молодежь не доверяет условиям контракта."Слишком хорошо, чтоб быть правдой... Это вызывает подозрение, что речь идет о некой "заманухе", чтоб привлечь молодых бойцов. А потом условия контракта пересмотрят и его продлят еще на год, а то и бессрочно, как и у остальных мобилизованных", - предполагают молодые люди. Недавно Владимир Зеленский заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов.Министерство обороны Украины тут же заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.При этом украинские СМИ уточняли, что молодым людям предлагают идти служить по контракту в ВСУ только в подразделения пехоты, которые воюют на передовой.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала проект уничтожением украинского народа.Подробнее - в материале Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
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новости, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, минобороны украины, мария захарова, госдума
Новости, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Минобороны Украины, Мария Захарова, Госдума
Военнослужащих ВСУ возмутили условия нового контракта для молодежи — СМИ
Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) считают несправедливыми новые условия контракта для молодежи 18-25 лет. Об этом сообщает украинское издание "Страна.ua"
"Многие военные возмущаются введением годовых контрактов… Эти условия значительно лучше, чем у действующих военных, которые служат бессрочно. Им пока только обещают возможность демобилизации, но сроки внесения такого законопроекта постоянно переносят, не получали подъемных, а 100 тысяч гривен (2,3 тысячи долларов) получают только те, кто служит непосредственно на фронте, у остальных зарплаты в несколько раз меньше", - говорится в материале.
В качестве примера издание привело несколько сообщений, которые опубликовали в соцсетях военные ВСУ. В частности, они считают условия контрактов для молодежи по меньшей мере несправедливыми по отношению к тем, кто служит не один год. Кроме того, они предполагают, что молодежь получит обещанные деньги и тут же уедет за границу.
"Этим власть порождает дискриминацию в армии, и, как следствие, у большой группы военных, которая останется без этих пособий, еще больше упадет уровень морально-психологического состояния", - возмутился один из военных.
В свою очередь молодежь не доверяет условиям контракта.
"Слишком хорошо, чтоб быть правдой... Это вызывает подозрение, что речь идет о некой "заманухе", чтоб привлечь молодых бойцов. А потом условия контракта пересмотрят и его продлят еще на год, а то и бессрочно, как и у остальных мобилизованных", - предполагают молодые люди.
Недавно Владимир Зеленский
заявил, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы - 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов.
Министерство обороны Украины
тут же заявило о запуске проекта по набору в ВСУ по контракту добровольцев в возрасте от 18 до 25 лет.
При этом украинские СМИ уточняли, что молодым людям предлагают идти служить по контракту в ВСУ только в подразделения пехоты, которые воюют на передовой.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
назвала проект уничтожением украинского народа.