Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД - 08.02.2025 Украина.ру
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Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД
Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД - 08.02.2025 Украина.ру
Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД
Планы Владимира Зеленского заманить 18-летних граждан Украина в ряды ВСУ циничны. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
2025-02-08T16:56
2025-02-08T16:57
новости
украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
мобилизация
контракт
госдума
шеремет
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Он отметил, что по факту Зеленский выполняет волю своих "заокеанских работодателей", которые положили глаз на полезные ископаемые Украины."Затыкая образующиеся бреши на фронте юными украинцами, Зеленский готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам. Как говорится, бизнес и ничего личного", — добавил Шеремет.Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что Киев планирует привлечь 18-летних граждан Украины в ряды ВСУ "выгодными контрактами", украинские власти намерены объявить об этих контрактах "в ближайшие дни"."Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.А по поводу сделки США и Украины страны Запада уже забили тревогу. Подробности в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
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новости, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, контракт, госдума, шеремет
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, мобилизация, контракт, Госдума, Шеремет

Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД

16:56 08.02.2025 (обновлено: 16:57 08.02.2025)
 
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Планы Владимира Зеленского заманить 18-летних граждан Украина в ряды ВСУ циничны. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
"Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками", — считает собеседник издания.
Он отметил, что по факту Зеленский выполняет волю своих "заокеанских работодателей", которые положили глаз на полезные ископаемые Украины.
"Затыкая образующиеся бреши на фронте юными украинцами, Зеленский готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам. Как говорится, бизнес и ничего личного", — добавил Шеремет.
Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что Киев планирует привлечь 18-летних граждан Украины в ряды ВСУ "выгодными контрактами", украинские власти намерены объявить об этих контрактах "в ближайшие дни".
"Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
13:00
Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраляВладимир Зеленский анонсировал введение системы для призыва 18-летних украинцев. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
А по поводу сделки США и Украины страны Запада уже забили тревогу. Подробности в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским
 
НовостиУкраинаКиевВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраинымобилизацияконтрактГосдумаШеремет
 
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Заголовок открываемого материала
17:15Как США будут разлагать Россию после закрытия USAID и чем мы можем ответить на Западе — Чаленко
16:56Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД
16:41Предположительно ракетами с фугасной боевой частью: ВСУ ударили по центру Макеевки. Есть жертвы
16:17Евросоюз предупредили о последствиях из-за выхода стран Балтии из энергокольца
16:04Как Никита Джигурда стал врагом Украины? Почем любовь Анджелины Джоли? Бордель в доме мэра Кличко
15:52Развернуться на Киев: житель Запорожья рассказал о "тайном" желании многих солдат ВСУ
15:35Лишь бы не призвали: украинцы рвутся из-за рубежа в Россию
15:09Оператор рассказал, как на России сказался выход стран Балтии из энергокольца
14:19Несите другого Келлога: эксперты о мирных порывах США
13:12"Джо, ты уволен!": Трамп ограничил Байдену доступ к секретной информации, вернув должок
13:00Зеленского прогнули на кровь молодых, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 8 февраля
12:49Минобороны РФ сообщило, сколько беспилотников ВСУ было сбито в ночь на 8 февраля
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