Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД
16:56 08.02.2025 (обновлено: 16:57 08.02.2025)
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© соцсети
Планы Владимира Зеленского заманить 18-летних граждан Украина в ряды ВСУ циничны. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет
"Зеленский демонстрирует в очередной раз свой цинизм и безразличие к украинскому народу, готовя молодежи участь мясных штурмов под благовидным предлогом выгодных контрактов с высокими заработками", — считает собеседник издания.
Он отметил, что по факту Зеленский выполняет волю своих "заокеанских работодателей", которые положили глаз на полезные ископаемые Украины.
"Затыкая образующиеся бреши на фронте юными украинцами, Зеленский готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам. Как говорится, бизнес и ничего личного", — добавил Шеремет.
Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что Киев планирует привлечь 18-летних граждан Украины в ряды ВСУ "выгодными контрактами", украинские власти намерены объявить об этих контрактах "в ближайшие дни".
"Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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