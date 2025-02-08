https://ukraina.ru/20250208/1060923490.html

Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД

Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД - 08.02.2025 Украина.ру

Зеленский готовит молодежи участь "мясных штурмов" под предлогом выгодных контрактов — депутат ГД

Планы Владимира Зеленского заманить 18-летних граждан Украина в ряды ВСУ циничны. Об этом 8 февраля агентству РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет

2025-02-08T16:56

2025-02-08T16:56

2025-02-08T16:57

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шеремет

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Он отметил, что по факту Зеленский выполняет волю своих "заокеанских работодателей", которые положили глаз на полезные ископаемые Украины."Затыкая образующиеся бреши на фронте юными украинцами, Зеленский готов и дальше губить свой народ, лишь бы обеспечить американцам доступ к ресурсам. Как говорится, бизнес и ничего личного", — добавил Шеремет.Ранее Зеленский в интервью агентству Reuters заявил, что Киев планирует привлечь 18-летних граждан Украины в ряды ВСУ "выгодными контрактами", украинские власти намерены объявить об этих контрактах "в ближайшие дни"."Зеленский объявил о подготовке специальных контрактов на военную службу для граждан в возрасте от 18 до 24 лет в целях восполнения потерь в рядах ВСУ. Часть сделки по редкоземельному металлу — цинку", — отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.А по поводу сделки США и Украины страны Запада уже забили тревогу. Подробности в материале "Надеюсь, Трамп не купится": на Западе предостерегли США перед сделкой с Зеленским

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новости, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация, контракт, госдума, шеремет