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Ермак заверил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы по завершению конфликта
Ермак заверил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы по завершению конфликта - 13.02.2025 Украина.ру
Ермак заверил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы по завершению конфликта
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду договорились о немедленном начале работы команд по завершению конфликта. Об этом заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала "Рада"
2025-02-13T07:34
2025-02-13T07:34
2025-02-13T07:34
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"Это не первый разговор Зеленского и Трампа, разговор был хорошим, конкретным… Президенты договорились о немедленном начале работы команд (по завершению конфликта – ред.)", - сказал Ермак.По его словам, уже через сутки в Мюнхене состоится предметный разговор, "когда команды начнут нарабатывать планы и будущую конструкцию относительно завершения войны".Накануне президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Трампом. Они говорили почти полтора часа. Лидеры обсудили двусторонние отношения РФ и США, украинское урегулирование, ближневосточную проблему, иранскую ядерную проблему, обмены российских и американских граждан.После Трамп отметил, что не видит угрозы в ведении прямого диалога с Россией без участия Владимира Зеленского, а также указал, что на Украине нужно проводить выборы руководства.Позднее Трамп провел телефонный разговор с Зеленским, который сообщил, что стороны обсуждали вопрос урегулирования конфликта на Украине.Подробнее - в материале Трамп рассказал о прямом диалоге с РФ без участия Зеленского и "большом прогрессе" по Украине на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Андрей Ермак, Рада
Ермак заверил, что Трамп и Зеленский договорились о немедленном начале работы по завершению конфликта
Президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время телефонного разговора в среду договорились о немедленном начале работы команд по завершению конфликта. Об этом заявил глава Офиса Зеленского Андрей Ермак в эфире телеканала "Рада"