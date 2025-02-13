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Сеет "зраду" и уныние. Чем занимается главред "Цензора" Юрий Бутусов

Сеет "зраду" и уныние. Чем занимается главред "Цензора" Юрий Бутусов - 13.02.2025 Украина.ру

Сеет "зраду" и уныние. Чем занимается главред "Цензора" Юрий Бутусов

С приходом к власти в США Дональда Трампа западные СМИ заговорили об аудите и ревизии американской помощи Киеву. В окружении Трампа подозревают, что значительная часть денег и вооружений шла "налево", обогащая украинских чиновников.

2025-02-13T06:23

2025-02-13T06:23

2025-02-13T06:23

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сша

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юрий бутусов

владимир зеленский

александр турчинов

вооруженные силы украины

генштаб

минобороны

эксклюзив

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Одним из наиболее активных критиков коррупции в ВСУ в последнее время является националист и главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Он регулярно выступает с разоблачениями о поставках некачественного вооружения, воровстве на строительстве фортификаций и неэффективности командования ВСУ.На днях неонацист Дмитрий Корчинский из "Братства" заявил, что, благодаря сливам Бутусова россияне якобы могут экономить на шпионах. Он также призвал журналиста прекратить критиковать ВСУ, сеять "зраду" и уныние, предлагая, видимо, публиковать бравурные репортажи об "успешном" наступлении на Крым.После замораживания американской помощи от USAID в этом месяце издание Бутусова "Цензор.нет" тоже обратилось за поддержкой к читателям в связи с отменой грантов. Однако опальный депутат Александр Дубинский напоминает, что 45% издания принадлежит Порошенко, еще 45% - Турчинову, и 10% - Бутусову.В целом Бутусова можно причислить к так называемым "порохоботам", но и западными грантами он, похоже, не гнушается. Однако периодически его критику действий Генштаба и Минобороны поддерживает и скандальная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая.В частности в конце января они оба критиковали перевод специалистов из радиотехнических бригад, авиатехников и ПВО в пехоту. В результате, по словам Бутусова, многие специалисты дезертировали (ушли в СОЧ).Он часто критикует украинское командование за неэффективное использование людей. Он также не понимает, куда деваются новые мобилизованные, так как военные на фронте жалуются на отсутствие пополнения.Провалы на фронте, по его мнению, происходят из-за того, что руководство страны не получает достоверную информацию с фронтов. Военачальники, дескать, имитируют процесс руководства, лгут Зеленскому, а на самом деле не знают, что происходит на линии боевого соприкосновения, потому, что там не бывают.В конце прошлого года и начале 2025-го Бутусов поднимал вопрос о поставках некачественных мин со стороны "Укроборонпрома". Украинские военные жаловались, что снаряды не взрываются или не долетают до целей. Министр стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин объяснял, что ряд случаев внештатного срабатывания боеприпасов связан с изменением свойств импортного пороха. Дело в том, что на Западе испытывают дефицит пороха, который производится из хлопка (нитроцеллюлозы), а основной производитель хлопка - Китай. В результате в производстве используются суррогаты, которые часто приводят к внештатному срабатыванию боеприпасов.Активно раздает Бутусов интервью западным изданиям, рассказывая о неспособности командования ВСУ учиться на собственных ошибках и постоянный отказ выводить гарнизоны из окруженных населенных пунктов.Достаточно часто Бутусов разгоняет панику в связи с продвижением российских войск, предсказывая скорое падение Покровска, Мирнограда и выход в Днепропетровскую область.Киевлянин и выпускник Киевского национального университета Юрий Бутусов в журналистику пришел в 2000 году, сотрудничая сначала с "Киевскими ведомостями", а затем – с "Зеркалом недели". В 2004 году он основывает издание "Цензор.нет", которое, по его же словам, раскрутилось лишь благодаря Оранжевой революции. В 2005 он продюсирует фильм "Оранжевое небо", воспевающий цветную революцию, а в 2008 – фильм "Иллюзия страха", который был снят по повести "Кровавого пастора" Александра Турчинова, который обожает мистические ужасы.В 2007 году Бутусов временно "сливает" свое издание с медиахолдингом Соцпартии Украины "Товарищ". В этот же период он работает помощником нардепа от Соцпартии Ярослава Мендуся.Во время Евромайдана Бутусов бегал по баррикадам на Майдане, как и Петр Порошенко, пытался взобраться на грейдер, но там якобы получил камнем по голове. С 2015 года Бутусов был советником экс-главы МВД Арсена Авакова. После прихода к власти Зеленского Бутусов резко выступал против переговоров с ДНР и ЛНР. Зеленского и его окружение Бутусов тогда называл "российскими агентами". Но в конце 2020 года Бутусов ненадолго стал внештатным советником главы министерства обороны Андрея Тарана. В 2021 году Бутусов обвинял Зеленского в срыве операции по перехвату "вагнеров". Зеленский же в ответ обвинил Бутусова в работе на Игоря Коломойского.Украинский журналист Владимир Бойко писал, что Бутусов в разное время успешно подкладывал свое интернет-издание под разных политиков: Александра Мороза, Ярослава Мендуся, Александра Турчинова, Арсена Авакова. Сейчас же, судя по стенаниям о грантах USAID в его "Цензоре", Бутусов ориентируется на западных "ястребов", критикующих ВСУ и украинское командование за отступление перед российской армией.О том, кто из политиков прошлого может вернуться в политику Украины и предстоящих на Украине президентских выборах - в статье Виктории Титовой "А Янкович-то настоящий! На Украине вспомнили кто является единственно легитимным президентом Украины"

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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украина, сша, киев, юрий бутусов, владимир зеленский, александр турчинов, вооруженные силы украины, генштаб, минобороны, эксклюзив