Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв - 11.02.2025 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв - 11.02.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-02-11T18:07
2025-02-11T18:22
спецоперация
эксклюзив
россия
харьковская область
харьков
геннадий алехин
вооруженные силы украины
су-34
бпла
дроны
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После расширения плацдарма на правом берегу Оскола севернее Купянска штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступательные действия. В частности, мы зачистили "карман" Новомлынска, и освободили село Фиголевка. Также бои развернулись в окрестностях населенного пункта Дорошовка. От этого участка до железной дороги "Купянск — Великий Бурлук" рукой подать — всего 2 километра.Учитывая успешный опыт Очеретинского прорыва, который так же был осуществлен вдоль железнодорожного полотна, двигаться группировка "Запад" будет на север в сторону Волчанска, тем самым создавая буфер на границе Белгородской области.За минувшие сутки противник несколько раз пытался контратаковать с применением западного вооружения, но понес большие потери в живой силе и технике. Киевский режим вынужден был отступать с занимаемых позиций в сторону Великого Бурлука.Повторюсь, плацдарм на правом берегу Оскола в районе Двуречной расширился настолько, что впору называть его отдельным боевым направлением. Протяженность переправы составляет около 10 км. По ней на идет ротация подразделений, подвозится боекомплект и направляется тяжелая техника. Противник реально не может ничего сделать, чтобы остановить его разрастание.Одним словом, произошло то, чего так боялись в Киеве: российская армия начала возвращать территории Харьковской области, которые вынуждена была оставить осенью 2022-года.Севернее Харькова в районе Волчанска, Липцев и Дергачевского района (Казачья Лопань-Слатино) также обострилась оперативно-тактическая обстановка. Под Липцами (22 километров от Харькова) российскими разведчиками вскрыта переброска новых подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, по которым незамедлительно было нанесено комплексное огневое поражение. Здесь противник активно формирует смешанные подразделения из испаноговорящих наемников и недавно мобилизованных жителей Харькова.На Волчанском участке фронта штурмовые группы из состава группировки войск "Север" продолжили успешно продвигаться на востоке города, выбив противника из нескольких опорных пунктов. Помимо этого, операторами БПЛА и артиллеристами уничтожено четыре штурмовые группы противника, их автомобильная техника, минометный расчет и склад боеприпасов.Жители Харьковской области в социальных сетях сообщают, что в Волчанские Хутора кроме подразделений из-под Покровска также переброшены отряды местной 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. За прошедшие сутки потери противника составили свыше 320 человек.Кроме "Ланцетов" и "Гераней" на Харьковском направлении впервые применен российский беспилотник "Куб", который американские эксперты назвали кошмаром ВСУ. Он практически неуязвим для РЭБ и некоторых систем ПВО. К заданным координатам отправляется с боеголовкой в полтора раза мощнее тротила.Также пресс-центр группировки "Север" регулярно публикует кадры объективного контроля уничтожения нескольких тяжелых украинский БПЛА, например, "Баба Яга". Наши операторы круглосуточно дежурят в небе в Харьковской области и выявляют ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.Также, по данным Минобороны РФ, в результате попадания авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции пункт временной дислокации ВСУ был разнесен в клочья, там не осталось ничего живого. Получив подтверждение о поражении, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром базирования.Одновременно в течении минувших суток беспилотники из состава разведбата группировки войск "Запад" устроили результативную охоту на автомобильную и бронированную технику украинской армии на своем направлении. По данным Минобороны РФ, операторы дронов прошлись над лесопосадками, выявили, а затем уничтожили опорник противника. противника.В целом ВСУ еще не бегут, бросая оборонительные позиции. Но поскольку со стороны двух наших группировок войск пошел мощный накат, противник вынужден отходить на новые рубежи.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250210/1060970529.html
россия
харьковская область
харьков
оскол
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Геннадий Алёхин
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Геннадий Алёхин
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спецоперация, эксклюзив, россия, харьковская область, харьков, геннадий алехин, вооруженные силы украины, су-34, бпла, дроны, оскол, купянск
Спецоперация, Эксклюзив, Россия, Харьковская область, Харьков, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Су-34, БПЛА, дроны, Оскол, Купянск

Полковник Геннадий Алехин: ВСУ боятся, что Россия за Осколом устроит второй очеретинский прорыв

18:07 11.02.2025 (обновлено: 18:22 11.02.2025)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Украина.ру
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Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
После расширения плацдарма на правом берегу Оскола севернее Купянска штурмовые подразделения группировки войск "Запад" продолжают наступательные действия. В частности, мы зачистили "карман" Новомлынска, и освободили село Фиголевка. Также бои развернулись в окрестностях населенного пункта Дорошовка. От этого участка до железной дороги "Купянск — Великий Бурлук" рукой подать — всего 2 километра.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Учитывая успешный опыт Очеретинского прорыва, который так же был осуществлен вдоль железнодорожного полотна, двигаться группировка "Запад" будет на север в сторону Волчанска, тем самым создавая буфер на границе Белгородской области.
За минувшие сутки противник несколько раз пытался контратаковать с применением западного вооружения, но понес большие потери в живой силе и технике. Киевский режим вынужден был отступать с занимаемых позиций в сторону Великого Бурлука.
Повторюсь, плацдарм на правом берегу Оскола в районе Двуречной расширился настолько, что впору называть его отдельным боевым направлением. Протяженность переправы составляет около 10 км. По ней на идет ротация подразделений, подвозится боекомплект и направляется тяжелая техника. Противник реально не может ничего сделать, чтобы остановить его разрастание.
Одним словом, произошло то, чего так боялись в Киеве: российская армия начала возвращать территории Харьковской области, которые вынуждена была оставить осенью 2022-года.
Севернее Харькова в районе Волчанска, Липцев и Дергачевского района (Казачья Лопань-Слатино) также обострилась оперативно-тактическая обстановка. Под Липцами (22 километров от Харькова) российскими разведчиками вскрыта переброска новых подразделений 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, по которым незамедлительно было нанесено комплексное огневое поражение. Здесь противник активно формирует смешанные подразделения из испаноговорящих наемников и недавно мобилизованных жителей Харькова.
На Волчанском участке фронта штурмовые группы из состава группировки войск "Север" продолжили успешно продвигаться на востоке города, выбив противника из нескольких опорных пунктов. Помимо этого, операторами БПЛА и артиллеристами уничтожено четыре штурмовые группы противника, их автомобильная техника, минометный расчет и склад боеприпасов.
Жители Харьковской области в социальных сетях сообщают, что в Волчанские Хутора кроме подразделений из-под Покровска также переброшены отряды местной 113-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. За прошедшие сутки потери противника составили свыше 320 человек.
Кроме "Ланцетов" и "Гераней" на Харьковском направлении впервые применен российский беспилотник "Куб", который американские эксперты назвали кошмаром ВСУ. Он практически неуязвим для РЭБ и некоторых систем ПВО. К заданным координатам отправляется с боеголовкой в полтора раза мощнее тротила.
Также пресс-центр группировки "Север" регулярно публикует кадры объективного контроля уничтожения нескольких тяжелых украинский БПЛА, например, "Баба Яга". Наши операторы круглосуточно дежурят в небе в Харьковской области и выявляют ударные дроны противника с системой сбросов мин или выстрелов.
Также, по данным Минобороны РФ, в результате попадания авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции пункт временной дислокации ВСУ был разнесен в клочья, там не осталось ничего живого. Получив подтверждение о поражении, экипаж Су-34 благополучно вернулся на аэродром базирования.
Одновременно в течении минувших суток беспилотники из состава разведбата группировки войск "Запад" устроили результативную охоту на автомобильную и бронированную технику украинской армии на своем направлении. По данным Минобороны РФ, операторы дронов прошлись над лесопосадками, выявили, а затем уничтожили опорник противника. противника.
В целом ВСУ еще не бегут, бросая оборонительные позиции. Но поскольку со стороны двух наших группировок войск пошел мощный накат, противник вынужден отходить на новые рубежи.
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Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Вчера, 18:48
Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и ДзержинскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
 
СпецоперацияЭксклюзивРоссияХарьковская областьХарьковГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныСу-34БПЛАдроныОсколКупянск
 
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