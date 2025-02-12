"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ - 12.02.2025 Украина.ру
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"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ - 12.02.2025 Украина.ру
"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
Подразделения ВС РФ нанесли удар по месту размещения иностранных наемников в украинском городе Кривой Рог. Об этом 12 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
2025-02-12T13:24
2025-02-12T13:24
новости
кривой рог
украина
киев
вс рф
иностранные наемники
вооруженные силы украины
всу
потери всу
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В ночь на среду в Кривом Роге раздался мощный взрыв, утверждает подпольщик. Очевидцы сообщают, что его было слышно в разных концах города, а в домах дрожали стекла окон. В числе прочих Лебедев опубликовал такие сообщения местных жителей:"Мощно прилетело в Кривой Рог. Город очень длинный, было только слышно. Но на площади Освождения шатнуло дом". "Кривой Рог, очень мощный прилет, окна на микрорайоне Артема хорошо дрожали, а через 20 минут поехало с десяток "скорых".Кроме того, заметил координатор подполья, по другим сведениям стало ясно, что целью прилета стали иностранные наемники ВСУ.По его словам, Кривой Рог "наполняется" техникой и военными стран НАТО. Группировка должна была после формирования уйти на усиление на запорожское направление. Подпольщик уточнил, что "украинские военные почти не соображают, как работать с НАТОвской техникой". И именно по этой причине "свозят" тех иностранных наемников, которые понимают что с ней делать, на Украину. "После сегодняшнего ночного удара, проблема только увеличилась", — отметил Лебедев.Помимо этого, координатор пророссийского подполья в среду, 12 февраля, сообщил, что российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в районе города Николаев, уничтожив запасы оружия и боеприпасов, которые украинские военные хранили на складе под городом, готовились для атак ВСУ по Кинбурнской косе. "На сегодня, 12 февраля, были назначены стрельбы, которые должны были посетить большие военные чины. Бить планировалось в сторону Кинбурнской косы", — заявил подпольщик.Российская армия также ударила прямиком по Киеву. О массированном ударе по столице Украины — в материале Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
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новости, кривой рог, украина, киев, вс рф, иностранные наемники, вооруженные силы украины, всу, потери всу, сбу
Новости, Кривой Рог, Украина, Киев, ВС РФ, иностранные наемники, Вооруженные силы Украины, ВСУ, потери ВСУ, СБУ

"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ

13:24 12.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР
Боевая работа ПВО ЦВО на Покровском направлении в ДНР - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Подразделения ВС РФ нанесли удар по месту размещения иностранных наемников в украинском городе Кривой Рог. Об этом 12 февраля координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев в своем Телеграм-канале
В ночь на среду в Кривом Роге раздался мощный взрыв, утверждает подпольщик. Очевидцы сообщают, что его было слышно в разных концах города, а в домах дрожали стекла окон. В числе прочих Лебедев опубликовал такие сообщения местных жителей:
"Мощно прилетело в Кривой Рог. Город очень длинный, было только слышно. Но на площади Освождения шатнуло дом".
"Кривой Рог, очень мощный прилет, окна на микрорайоне Артема хорошо дрожали, а через 20 минут поехало с десяток "скорых".
Кроме того, заметил координатор подполья, по другим сведениям стало ясно, что целью прилета стали иностранные наемники ВСУ.
"Под удар попали иностранные военные, и не какие-то колумбийцы, а кто-то более серьзный, что всполошило местное СБУ", — заявил Лебедев.
По его словам, Кривой Рог "наполняется" техникой и военными стран НАТО. Группировка должна была после формирования уйти на усиление на запорожское направление. Подпольщик уточнил, что "украинские военные почти не соображают, как работать с НАТОвской техникой". И именно по этой причине "свозят" тех иностранных наемников, которые понимают что с ней делать, на Украину.
"После сегодняшнего ночного удара, проблема только увеличилась", — отметил Лебедев.
Помимо этого, координатор пророссийского подполья в среду, 12 февраля, сообщил, что российские войска нанесли удар по объектам ВСУ в районе города Николаев, уничтожив запасы оружия и боеприпасов, которые украинские военные хранили на складе под городом, готовились для атак ВСУ по Кинбурнской косе.
"На сегодня, 12 февраля, были назначены стрельбы, которые должны были посетить большие военные чины. Бить планировалось в сторону Кинбурнской косы", — заявил подпольщик.
11:58
"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакойРоссийские войска нанесли удар по объектам ВСУ в районе города Николаев. Запасы оружия и боеприпасов, которые украинские военные хранили на складе под городом, готовились для атак ВСУ по Кинбурнской косе. Такой информацией 12 февраля поделился координатор пророссийского подполья Сергей Лебедев
Российская армия также ударила прямиком по Киеву. О массированном ударе по столице Украины — в материале Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
 
НовостиКривой РогУкраинаКиевВС РФиностранные наемникиВооруженные силы УкраиныВСУпотери ВСУСБУ
 
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