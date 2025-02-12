Шойгу высказался о нововведениях Трампа - 12.02.2025 Украина.ру
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Шойгу высказался о нововведениях Трампа
Шойгу высказался о нововведениях Трампа - 12.02.2025 Украина.ру
Шойгу высказался о нововведениях Трампа
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 12 февраля по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым высказался об изменениях, начавшихся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа
2025-02-12T13:08
2025-02-12T13:08
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касым-жомарт токаев
совбез
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"Хотелось бы верить, что это начало большой революции в Соединенных Штатах. Революции по пересмотру того, что они, не побоюсь этого слова, нагородили за это время", - сказал ШойгуПодробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, казахстан, сша, сергей шойгу, касым-жомарт токаев, совбез
Новости, Россия, Дональд Трамп, Казахстан, США, Сергей Шойгу, Касым-Жомарт Токаев, Совбез

Шойгу высказался о нововведениях Трампа

13:08 12.02.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Церемония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 12 февраля по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым высказался об изменениях, начавшихся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа
"Хотелось бы верить, что это начало большой революции в Соединенных Штатах. Революции по пересмотру того, что они, не побоюсь этого слова, нагородили за это время", - сказал Шойгу
Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампКазахстанСШАСергей ШойгуКасым-Жомарт ТокаевСовбез
 
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