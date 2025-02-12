Шойгу высказался о нововведениях Трампа
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЦеремония подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле
Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 12 февраля по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым высказался об изменениях, начавшихся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа
"Хотелось бы верить, что это начало большой революции в Соединенных Штатах. Революции по пересмотру того, что они, не побоюсь этого слова, нагородили за это время", - сказал Шойгу
Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.