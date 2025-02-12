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Шойгу высказался о нововведениях Трампа

Шойгу высказался о нововведениях Трампа - 12.02.2025 Украина.ру

Шойгу высказался о нововведениях Трампа

Секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу 12 февраля по итогам встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым высказался об изменениях, начавшихся в США со вторым президентским сроком Дональда Трампа

2025-02-12T13:08

2025-02-12T13:08

2025-02-12T13:08

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"Хотелось бы верить, что это начало большой революции в Соединенных Штатах. Революции по пересмотру того, что они, не побоюсь этого слова, нагородили за это время", - сказал ШойгуПодробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, казахстан, сша, сергей шойгу, касым-жомарт токаев, совбез