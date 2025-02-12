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Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"

Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет" - 12.02.2025 Украина.ру

Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"

Владимир Зеленский исчезнет до 13 мая или раньше. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский

2025-02-12T12:58

2025-02-12T12:58

2025-02-12T12:58

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"Я даю Зеленскому срок до мая. После этого он так или иначе потеряет власть. Тринадцатого мая будет полтора года моего заключения. До этого момента Зеленский исчезнет. А может и раньше", - написал Дубинский.По его словам, отказ США предоставлять Киеву гарантии безопасности ставит Зеленского и Украину в неудобное положение. Без американских гарантий, Европа не способна финансировать войну, уверен депутат Рады.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О нелегитимности Зеленского – в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, сизо, верховная рада, александр дубинский, рада