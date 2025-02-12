Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет" - 12.02.2025 Украина.ру
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Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"
Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет" - 12.02.2025 Украина.ру
Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"
Владимир Зеленский исчезнет до 13 мая или раньше. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский
2025-02-12T12:58
2025-02-12T12:58
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"Я даю Зеленскому срок до мая. После этого он так или иначе потеряет власть. Тринадцатого мая будет полтора года моего заключения. До этого момента Зеленский исчезнет. А может и раньше", - написал Дубинский.По его словам, отказ США предоставлять Киеву гарантии безопасности ставит Зеленского и Украину в неудобное положение. Без американских гарантий, Европа не способна финансировать войну, уверен депутат Рады.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. О нелегитимности Зеленского – в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
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новости, сша, украина, киев, владимир зеленский, сизо, верховная рада, александр дубинский, рада
Новости, США, Украина, Киев, Владимир Зеленский, СИЗО, Верховная Рада, Александр Дубинский, Рада

Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"

12:58 12.02.2025
 
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
Фото: РБК-Украина, Александр Дубинский
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Владимир Зеленский исчезнет до 13 мая или раньше. Таким мнением поделился в своем телеграм-канале находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский
"Я даю Зеленскому срок до мая. После этого он так или иначе потеряет власть. Тринадцатого мая будет полтора года моего заключения. До этого момента Зеленский исчезнет. А может и раньше", - написал Дубинский.
По его словам, отказ США предоставлять Киеву гарантии безопасности ставит Зеленского и Украину в неудобное положение.
Без американских гарантий, Европа не способна финансировать войну, уверен депутат Рады.
"А если в США будут опубликованы факты хищений Зе-команды - то и правые, и центристы зададут логичный вопрос - ау, кому мы помогаем?", - добавил Дубинский.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.
О нелегитимности Зеленского в материале Под соусом нелегитимности: в Китае предсказали судьбу Зеленского на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАУкраинаКиевВладимир ЗеленскийСИЗОВерховная РадаАлександр ДубинскийРада
 
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