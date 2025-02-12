Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1061006562.html
Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву
Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву - 12.02.2025 Украина.ру
Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву
Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные четыре миллиарда долларов на военную помощь Украине
2025-02-12T10:00
2025-02-12T10:00
новости
киев
дональд трамп
сша
украина
верховная рада
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725352_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20e6ee1a7aa25a12c139361f34ddd4cc.jpg
"Будет видно", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о намерении использовать деньги на помощь Киеву.В то же время депутат Верховной Рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО пожаловался, что без поставок вооружений из США Киев столкнется с огромными потерями на поле боя."Без поставок оружия из США, я думаю, у нас будут огромные проблемы на поле боя", - привело его слова издание Politico.Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.
киев
сша
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725352_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c816d6b461abef9459aa403ee8350db8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, дональд трамп, сша, украина, верховная рада, нато
Новости, Киев, Дональд Трамп, США, Украина, Верховная Рада, НАТО

Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву

10:00 12.02.2025
 
© AP / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© AP / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные четыре миллиарда долларов на военную помощь Украине
"Будет видно", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о намерении использовать деньги на помощь Киеву.
В то же время депутат Верховной Рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО пожаловался, что без поставок вооружений из США Киев столкнется с огромными потерями на поле боя.
"Без поставок оружия из США, я думаю, у нас будут огромные проблемы на поле боя", - привело его слова издание Politico.
Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.
 
НовостиКиевДональд ТрампСШАУкраинаВерховная РадаНАТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:38Эдуард Лозанский: Меня назвали "путинским пропагандистом" за правду о кризисе между США и РФ
13:36Россия открыта для мирных переговоров - Песков
13:24"Ударили так, что всполошили местное СБУ": ВС РФ попали по иностранным наемникам ВСУ
13:11"Начнется настоящий ад". Сделка о мире в Газе оказалась под серьезной угрозой
13:08Шойгу высказался о нововведениях Трампа
13:04Командир отделения "Кувалда": Противник отбивается до последнего, но командованию ВСУ плевать на своих
13:01Госсекретарь США не видит конца СВО
13:00Рекордный удар по Киеву, молодое "пушечное мясо" и потери ВСУ. Главное на Украине на 13:00 12 февраля
12:58Дубинский сказал, когда Зеленский "исчезнет"
12:47После масштабного удара по Киеву: Медведев объяснил Зеленскому, что такое "мир через силу"
12:33"Только Patriot": Зеленского не устраивают гарантии безопасности ЕС
12:27Илон Маск: НАТО нуждается в пересмотре
12:06Как Россия воспользуется падением Дзержинска и что может добить ВСУ уже к лету — майор Рамм
11:58"Были назначены стрельбы": ВС РФ ударили по складу оружия ВСУ перед их показательной атакой
11:49Медведчук: Зеленский - ширма Запада для масштабной коррупции
11:49Захарова рассказала о создании антироссийского плацдарма на Украине
11:44Зеленский заявил о готовности к переговорам с Путиным с "позиции силы"
11:32Требуют полной легализации ЛГБТ* на Украине: ВСУ пополнились радужными наемниками
11:17Трамп намерен вернуть в США всех осужденных в РФ американцев - Рубио
11:17Сыну Порошенко пророчат место в рядах ВСУ: Дубинский составил списки контрактников от 18 лет
Лента новостейМолния