Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву
© AP / Evan Vucci
© AP / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные четыре миллиарда долларов на военную помощь Украине
"Будет видно", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о намерении использовать деньги на помощь Киеву.
В то же время депутат Верховной Рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО пожаловался, что без поставок вооружений из США Киев столкнется с огромными потерями на поле боя.
"Без поставок оружия из США, я думаю, у нас будут огромные проблемы на поле боя", - привело его слова издание Politico.
Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.