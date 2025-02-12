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Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву

Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву - 12.02.2025 Украина.ру

Трамп уклончиво ответил на вопрос об использовании неизрасходованных миллиардов на военную помощь Киеву

Президент США Дональд Трамп отказался подтверждать готовность использовать неизрасходованные четыре миллиарда долларов на военную помощь Украине

2025-02-12T10:00

2025-02-12T10:00

2025-02-12T10:00

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"Будет видно", - сказал он журналистам в Белом доме в ответ на вопрос о намерении использовать деньги на помощь Киеву.В то же время депутат Верховной Рады Егор Черниев в преддверии заседания контактной группы по Украине в штаб-квартире НАТО пожаловался, что без поставок вооружений из США Киев столкнется с огромными потерями на поле боя."Без поставок оружия из США, я думаю, у нас будут огромные проблемы на поле боя", - привело его слова издание Politico.Подробнее о Трампе - в материале Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика? на сайте Украина.ру.

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новости, киев, дональд трамп, сша, украина, верховная рада, нато