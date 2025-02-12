Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоенный парад, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне
Переговоры это не только, когда между собой созваниваются два лидера. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, а лидеры подписывают уже подготовленные документы. Но первым этапом будет Мюнхенская конференция. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог сейчас вбрасывает различную информацию насчет мирного плана: то якобы он представит его на конференции в Мюнхене, то нет.
Всем понятно, что это популистские заявления. Потому что никто не рассказывает о своих планах на переговоры, отметил эксперт. Представьте, мы с вами садимся за стол переговоров, а вы знаете, что я хочу и что стану делать, если вы откажетесь, указал он.
"Настоящие контрольные точки — это Мюнхенская встреча, какие-то события в апреле судя по слитому в сеть "мирному плану" Трампа, согласно которому война закончится к 20 апреля, и с нашей стороны – празднование 80-летия Великой Победы. И для другой стороны это значимая дата, хотя и на день раньше – 8 мая", — сообщил Кутырь.
Здесь не нужно подгадывать под даты, но реперные точки есть. По тому, кто приедет на День Победы в Москву, будет видно, как идет процесс переговоров, добавил ветеран.
"Переговоры это не только, когда два лидера межу собой созваниваются. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, обговаривают, а лидеры подписывают уже подготовленные документы. Но первым этапом будет Мюнхенская конференция", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Подробно про освобождение Дзержинска — в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.