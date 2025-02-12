Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине - 12.02.2025 Украина.ру
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Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине
Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине - 12.02.2025 Украина.ру
Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине
Переговоры это не только, когда между собой созваниваются два лидера. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, а лидеры подписывают уже подготовленные документы. Но первым этапом будет Мюнхенская конференция. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-02-12T03:15
2025-02-12T03:15
новости
украина
кит келлог
дональд трамп
мюнхенская конференция по безопасности
день победы
переговоры
план
сво
спецоперация
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Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог сейчас вбрасывает различную информацию насчет мирного плана: то якобы он представит его на конференции в Мюнхене, то нет.Всем понятно, что это популистские заявления. Потому что никто не рассказывает о своих планах на переговоры, отметил эксперт. Представьте, мы с вами садимся за стол переговоров, а вы знаете, что я хочу и что стану делать, если вы откажетесь, указал он.Здесь не нужно подгадывать под даты, но реперные точки есть. По тому, кто приедет на День Победы в Москву, будет видно, как идет процесс переговоров, добавил ветеран."Переговоры это не только, когда два лидера межу собой созваниваются. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, обговаривают, а лидеры подписывают уже подготовленные документы. Но первым этапом будет Мюнхенская конференция", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Подробно про освобождение Дзержинска — в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, кит келлог, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, день победы, переговоры, план, сво, спецоперация
Новости, Украина, Кит Келлог, Дональд Трамп, Мюнхенская конференция по безопасности, День Победы, переговоры, план, СВО, Спецоперация

Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине

03:15 12.02.2025
 
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Переговоры это не только, когда между собой созваниваются два лидера. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, а лидеры подписывают уже подготовленные документы. Но первым этапом будет Мюнхенская конференция. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог сейчас вбрасывает различную информацию насчет мирного плана: то якобы он представит его на конференции в Мюнхене, то нет.
Всем понятно, что это популистские заявления. Потому что никто не рассказывает о своих планах на переговоры, отметил эксперт. Представьте, мы с вами садимся за стол переговоров, а вы знаете, что я хочу и что стану делать, если вы откажетесь, указал он.
"Настоящие контрольные точки — это Мюнхенская встреча, какие-то события в апреле судя по слитому в сеть "мирному плану" Трампа, согласно которому война закончится к 20 апреля, и с нашей стороны – празднование 80-летия Великой Победы. И для другой стороны это значимая дата, хотя и на день раньше – 8 мая", — сообщил Кутырь.
Здесь не нужно подгадывать под даты, но реперные точки есть. По тому, кто приедет на День Победы в Москву, будет видно, как идет процесс переговоров, добавил ветеран.
"Переговоры это не только, когда два лидера межу собой созваниваются. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, обговаривают, а лидеры подписывают уже подготовленные документы. Но первым этапом будет Мюнхенская конференция", —резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Подробно про освобождение Дзержинска — в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.
Дмитрий Гоблин Пучков интервью - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
5 февраля, 19:30
Дмитрий "Гоблин" Пучков: Россия пойдет на переговоры, когда отгрызет от Украины Одессу и НиколаевПочему Трамп прижимает союзников, а врагов США не трогает? Чем Залужный во главе Украины лучше Зеленского? На какие компромиссы в переговорах готова Россия?
 
НовостиУкраинаКит КеллогДональд ТрампМюнхенская конференция по безопасностиДень ПобедыпереговорыпланСВОСпецоперация
 
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