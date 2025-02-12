https://ukraina.ru/20250212/1060991297.html

Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине

Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине - 12.02.2025 Украина.ру

Первый этап — Мюнхенская конференция: Кутырь раскрыл, как и когда может закончится конфликт на Украине

Переговоры это не только, когда между собой созваниваются два лидера. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, а лидеры подписывают уже подготовленные документы. Но первым этапом будет Мюнхенская конференция. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь

2025-02-12T03:15

2025-02-12T03:15

2025-02-12T03:15

новости

украина

кит келлог

дональд трамп

мюнхенская конференция по безопасности

день победы

переговоры

план

сво

спецоперация

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Американский спецпосланник по Украине Кит Келлог сейчас вбрасывает различную информацию насчет мирного плана: то якобы он представит его на конференции в Мюнхене, то нет.Всем понятно, что это популистские заявления. Потому что никто не рассказывает о своих планах на переговоры, отметил эксперт. Представьте, мы с вами садимся за стол переговоров, а вы знаете, что я хочу и что стану делать, если вы откажетесь, указал он.Здесь не нужно подгадывать под даты, но реперные точки есть. По тому, кто приедет на День Победы в Москву, будет видно, как идет процесс переговоров, добавил ветеран."Переговоры это не только, когда два лидера межу собой созваниваются. Это долгий процесс, сначала встречаются эксперты, обговаривают, а лидеры подписывают уже подготовленные документы. Но первым этапом будет Мюнхенская конференция", —резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Подробно про освобождение Дзержинска — в материале "Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250205/1060850690.html

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новости, украина, кит келлог, дональд трамп, мюнхенская конференция по безопасности, день победы, переговоры, план, сво, спецоперация