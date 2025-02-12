https://ukraina.ru/20250212/1060984561.html

Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита

Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита - 12.02.2025 Украина.ру

Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита

Многие из представителей украинской элиты уже неделю находятся в Вашингтоне, где продолжают обивать пороги американских лоббистов, добиваясь личных гарантий от новой администрации США.

2025-02-12T06:16

2025-02-12T06:16

2025-02-12T06:16

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На прошедшей неделе в Вашингтоне проходил традиционный Молитвенный завтрак с участием нового-старого президента США, поэтому в Киеве кулуары Верховной Рады и министерств заметно опустели.Издание "Фокус" сообщает, что от Украины в этом году приехала самая большая делегация. Около сотни клириков раскольнической ПЦУ и так называемых "соросят" на Молитвенном завтраке в Вашингтоне пытались доказать, что это РФ якобы ущемляет религиозную свободу. Экс-президент Петр Порошенко похвастался, что и он был с Трампом на завтраке.Зеленский же упрекнул депутатов за то, что половина парламента уехала в США, позабыв о Херсоне и Сумах. Он вообще крайне ревностно относится к любым контактам с иностранными правительствами через его голову, не без оснований допуская, что представители украинской элиты будут строчить на него доносы.И действительно, в Вашингтоне на Молитвенном завтраке между делегатами от Украины сразу же вспыхнули скандалы. Экс-министр экономики и торговли Тимофей Милованов возмутился тем, что антикоррупционная активистка Мария Барабаш передает Соединенным Штатам компромат на украинское правительство. В ответ Мария Барабаш написала, что вынуждена апеллировать к правительству США, поскольку Украина уже утратила независимость."Тимофей говорит, что Украина – суверенное государство. К сожалению, сейчас это далеко не так, потому что, во-первых, подонки, которых он защищает, уже почти уничтожили украинское самоуправление, а, во-вторых, бывший министр должен знать, что украинская экономика сейчас продолжает функционировать исключительно благодаря внешней финансовой поддержке", - написала Барабаш.Она также обвинила бывшего министра экономики в том, что тот собирал деньги от украинских предпринимателей, выводил их через несуществующие услуги по лоббизму в США, а затем организовал доставку "чемоданов с наличными" руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.Вскоре Мария Барабаш и ее коллега, гражданин США Юрий Кондеревич заявили об угрозах в их адрес со стороны украинской журналистки из издания "Новое время" Юлии Забелиной. Как утверждает Кондеревич, действовала Забелина от имени посла Украины в США Оксаны Маркаровой и Офиса президента. Скандал произошел прямо во время Молитвенного завтрака в Вашингтоне."Она [Забелина] заявила, что меня сейчас "выбросят" с мероприятия, что она является его организатором и спросила, что я вообще здесь делаю. Я ответил, что у меня есть личное официальное приглашение от организаторов. После этого посыпались многочисленные угрозы в мой адрес и в адрес Марии Барабаш — за то, что мы говорим о коррупции на Украине", - написал Кондеревич.Сам он подал заявление в американскую полицию в связи с угрозами жизни, которые прозвучали со стороны украинской делегации.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что нет никаких “украинских активистов”, передающих данные чиновникам США. В США хотят получать то, что им нужно, а так называемые “активисты” просто выполняют функцию легализации нужных данных для принятия решений.Дубинский также считает, что крупный десант украинских депутатов на Молитвенном завтраке в Вашингтоне нужен Зеленскому, чтобы показать в США, что представители всех фракций стоят за продолжение войны.Сама атмосфера склок и интриг, вылившаяся с публичные обвинения, показывает, что помыслы членов украинской делегации на Молитвенном завтраке были далеки от молитв. Десятки украинских чиновников и депутатов воспользовались мероприятием, чтобы топить друг друга в глазах новой администрации США.Тем временем другие представители украинской элиты пытаются выслужиться перед Британией, которая оспаривает у США право на управление Украиной. На днях бывший главком ВСУ Валерий Залужный появился в Лондоне на конференции Международной образовательной корпорации с ректором Одесской юридической академии Сергеем Киваловым. СМИ, близкие к Офису президента, восприняли этот факт тоже крайне ревностно, полагая, что и в Лондоне происходит сговор против Зеленского.Кивалова обвиняют в том, что он состоял в Партии регионов и был близок к свергнутому в ходе Евромайдана Виктору Януковичу. До Евромайдана Кивалова называли "теневым куратором судебной системы". В феврале украинские СМИ также сообщали, что Кивалов получает самую большую пенсию на Украине – 246 000 гривен. Сейчас он работает президентом Международного гуманитарного университета. Это частный вуз в Одессе, учредителем которого является компания с Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед".В то же время Залужный, которого западные СМИ прочат на смену Зеленскому, на днях также посетил Львов, выступив в Украинском католическом университете. По словам Залужного, Украина сейчас ведет войну с "осью зла". Он также раскритиковал тех, кто жалуется на принудительную мобилизацию и произвол военкомов (ТЦК). В своих выступлениях в Британии и на Украине Залужный пытается показать себя ещё более воинственным "ястребом", чем Зеленский.Читайте также: Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?

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