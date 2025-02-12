Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита - 12.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250212/1060984561.html
Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита
Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита - 12.02.2025 Украина.ру
Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита
Многие из представителей украинской элиты уже неделю находятся в Вашингтоне, где продолжают обивать пороги американских лоббистов, добиваясь личных гарантий от новой администрации США.
2025-02-12T06:16
2025-02-12T06:16
эксклюзив
сша
украина
владимир зеленский
валерий залужный
александр дубинский
верховная рада
вооруженные силы украины
доносительство
элита
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg
На прошедшей неделе в Вашингтоне проходил традиционный Молитвенный завтрак с участием нового-старого президента США, поэтому в Киеве кулуары Верховной Рады и министерств заметно опустели.Издание "Фокус" сообщает, что от Украины в этом году приехала самая большая делегация. Около сотни клириков раскольнической ПЦУ и так называемых "соросят" на Молитвенном завтраке в Вашингтоне пытались доказать, что это РФ якобы ущемляет религиозную свободу. Экс-президент Петр Порошенко похвастался, что и он был с Трампом на завтраке.Зеленский же упрекнул депутатов за то, что половина парламента уехала в США, позабыв о Херсоне и Сумах. Он вообще крайне ревностно относится к любым контактам с иностранными правительствами через его голову, не без оснований допуская, что представители украинской элиты будут строчить на него доносы.И действительно, в Вашингтоне на Молитвенном завтраке между делегатами от Украины сразу же вспыхнули скандалы. Экс-министр экономики и торговли Тимофей Милованов возмутился тем, что антикоррупционная активистка Мария Барабаш передает Соединенным Штатам компромат на украинское правительство. В ответ Мария Барабаш написала, что вынуждена апеллировать к правительству США, поскольку Украина уже утратила независимость."Тимофей говорит, что Украина – суверенное государство. К сожалению, сейчас это далеко не так, потому что, во-первых, подонки, которых он защищает, уже почти уничтожили украинское самоуправление, а, во-вторых, бывший министр должен знать, что украинская экономика сейчас продолжает функционировать исключительно благодаря внешней финансовой поддержке", - написала Барабаш.Она также обвинила бывшего министра экономики в том, что тот собирал деньги от украинских предпринимателей, выводил их через несуществующие услуги по лоббизму в США, а затем организовал доставку "чемоданов с наличными" руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.Вскоре Мария Барабаш и ее коллега, гражданин США Юрий Кондеревич заявили об угрозах в их адрес со стороны украинской журналистки из издания "Новое время" Юлии Забелиной. Как утверждает Кондеревич, действовала Забелина от имени посла Украины в США Оксаны Маркаровой и Офиса президента. Скандал произошел прямо во время Молитвенного завтрака в Вашингтоне."Она [Забелина] заявила, что меня сейчас "выбросят" с мероприятия, что она является его организатором и спросила, что я вообще здесь делаю. Я ответил, что у меня есть личное официальное приглашение от организаторов. После этого посыпались многочисленные угрозы в мой адрес и в адрес Марии Барабаш — за то, что мы говорим о коррупции на Украине", - написал Кондеревич.Сам он подал заявление в американскую полицию в связи с угрозами жизни, которые прозвучали со стороны украинской делегации.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что нет никаких “украинских активистов”, передающих данные чиновникам США. В США хотят получать то, что им нужно, а так называемые “активисты” просто выполняют функцию легализации нужных данных для принятия решений.Дубинский также считает, что крупный десант украинских депутатов на Молитвенном завтраке в Вашингтоне нужен Зеленскому, чтобы показать в США, что представители всех фракций стоят за продолжение войны.Сама атмосфера склок и интриг, вылившаяся с публичные обвинения, показывает, что помыслы членов украинской делегации на Молитвенном завтраке были далеки от молитв. Десятки украинских чиновников и депутатов воспользовались мероприятием, чтобы топить друг друга в глазах новой администрации США.Тем временем другие представители украинской элиты пытаются выслужиться перед Британией, которая оспаривает у США право на управление Украиной. На днях бывший главком ВСУ Валерий Залужный появился в Лондоне на конференции Международной образовательной корпорации с ректором Одесской юридической академии Сергеем Киваловым. СМИ, близкие к Офису президента, восприняли этот факт тоже крайне ревностно, полагая, что и в Лондоне происходит сговор против Зеленского.Кивалова обвиняют в том, что он состоял в Партии регионов и был близок к свергнутому в ходе Евромайдана Виктору Януковичу. До Евромайдана Кивалова называли "теневым куратором судебной системы". В феврале украинские СМИ также сообщали, что Кивалов получает самую большую пенсию на Украине – 246 000 гривен. Сейчас он работает президентом Международного гуманитарного университета. Это частный вуз в Одессе, учредителем которого является компания с Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед".В то же время Залужный, которого западные СМИ прочат на смену Зеленскому, на днях также посетил Львов, выступив в Украинском католическом университете. По словам Залужного, Украина сейчас ведет войну с "осью зла". Он также раскритиковал тех, кто жалуется на принудительную мобилизацию и произвол военкомов (ТЦК). В своих выступлениях в Британии и на Украине Залужный пытается показать себя ещё более воинственным "ястребом", чем Зеленский.Читайте также: Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?
https://ukraina.ru/20250205/1060805313.html
сша
украина
великобритания
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_339:0:2587:1686_1920x0_80_0_0_3599795b5ee402f6d0a2b95ac8299af2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сша, украина, владимир зеленский, валерий залужный, александр дубинский, верховная рада, вооруженные силы украины, доносительство, элита, великобритания
Эксклюзив, США, Украина, Владимир Зеленский, Валерий Залужный, Александр Дубинский, Верховная Рада, Вооруженные силы Украины, доносительство, элита, Великобритания

Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита

06:16 12.02.2025
 
© Украина.руКоллаж: украинская элита
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 12.02.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Многие из представителей украинской элиты уже неделю находятся в Вашингтоне, где продолжают обивать пороги американских лоббистов, добиваясь личных гарантий от новой администрации США.
На прошедшей неделе в Вашингтоне проходил традиционный Молитвенный завтрак с участием нового-старого президента США, поэтому в Киеве кулуары Верховной Рады и министерств заметно опустели.
Издание "Фокус" сообщает, что от Украины в этом году приехала самая большая делегация. Около сотни клириков раскольнической ПЦУ и так называемых "соросят" на Молитвенном завтраке в Вашингтоне пытались доказать, что это РФ якобы ущемляет религиозную свободу. Экс-президент Петр Порошенко похвастался, что и он был с Трампом на завтраке.
Зеленский же упрекнул депутатов за то, что половина парламента уехала в США, позабыв о Херсоне и Сумах. Он вообще крайне ревностно относится к любым контактам с иностранными правительствами через его голову, не без оснований допуская, что представители украинской элиты будут строчить на него доносы.
И действительно, в Вашингтоне на Молитвенном завтраке между делегатами от Украины сразу же вспыхнули скандалы. Экс-министр экономики и торговли Тимофей Милованов возмутился тем, что антикоррупционная активистка Мария Барабаш передает Соединенным Штатам компромат на украинское правительство. В ответ Мария Барабаш написала, что вынуждена апеллировать к правительству США, поскольку Украина уже утратила независимость.
"Тимофей говорит, что Украина – суверенное государство. К сожалению, сейчас это далеко не так, потому что, во-первых, подонки, которых он защищает, уже почти уничтожили украинское самоуправление, а, во-вторых, бывший министр должен знать, что украинская экономика сейчас продолжает функционировать исключительно благодаря внешней финансовой поддержке", - написала Барабаш.
Она также обвинила бывшего министра экономики в том, что тот собирал деньги от украинских предпринимателей, выводил их через несуществующие услуги по лоббизму в США, а затем организовал доставку "чемоданов с наличными" руководителю Офиса президента Андрею Ермаку.
Коллаж: украинская элита - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
5 февраля, 06:45
Спешат на смотрины в Вашингтон и пугают Запад Путиным во главе Украины. Чем занимается украинская элитаНа этой неделе часть украинской политической элиты ринулась в США, где началась так называемая "Украинская неделя". СМИ Зеленского пишут, что это возможность для представителей украинской власти углубить контакты с администрацией президента США Дональдом Трампом.
Вскоре Мария Барабаш и ее коллега, гражданин США Юрий Кондеревич заявили об угрозах в их адрес со стороны украинской журналистки из издания "Новое время" Юлии Забелиной. Как утверждает Кондеревич, действовала Забелина от имени посла Украины в США Оксаны Маркаровой и Офиса президента. Скандал произошел прямо во время Молитвенного завтрака в Вашингтоне.
"Она [Забелина] заявила, что меня сейчас "выбросят" с мероприятия, что она является его организатором и спросила, что я вообще здесь делаю. Я ответил, что у меня есть личное официальное приглашение от организаторов. После этого посыпались многочисленные угрозы в мой адрес и в адрес Марии Барабаш — за то, что мы говорим о коррупции на Украине", - написал Кондеревич.
Сам он подал заявление в американскую полицию в связи с угрозами жизни, которые прозвучали со стороны украинской делегации.
Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что нет никаких “украинских активистов”, передающих данные чиновникам США. В США хотят получать то, что им нужно, а так называемые “активисты” просто выполняют функцию легализации нужных данных для принятия решений.
Дубинский также считает, что крупный десант украинских депутатов на Молитвенном завтраке в Вашингтоне нужен Зеленскому, чтобы показать в США, что представители всех фракций стоят за продолжение войны.
Сама атмосфера склок и интриг, вылившаяся с публичные обвинения, показывает, что помыслы членов украинской делегации на Молитвенном завтраке были далеки от молитв. Десятки украинских чиновников и депутатов воспользовались мероприятием, чтобы топить друг друга в глазах новой администрации США.
Тем временем другие представители украинской элиты пытаются выслужиться перед Британией, которая оспаривает у США право на управление Украиной. На днях бывший главком ВСУ Валерий Залужный появился в Лондоне на конференции Международной образовательной корпорации с ректором Одесской юридической академии Сергеем Киваловым. СМИ, близкие к Офису президента, восприняли этот факт тоже крайне ревностно, полагая, что и в Лондоне происходит сговор против Зеленского.
Кивалова обвиняют в том, что он состоял в Партии регионов и был близок к свергнутому в ходе Евромайдана Виктору Януковичу. До Евромайдана Кивалова называли "теневым куратором судебной системы". В феврале украинские СМИ также сообщали, что Кивалов получает самую большую пенсию на Украине – 246 000 гривен. Сейчас он работает президентом Международного гуманитарного университета. Это частный вуз в Одессе, учредителем которого является компания с Багамских Островов "Голден Гейт Бай Лимитед".
В то же время Залужный, которого западные СМИ прочат на смену Зеленскому, на днях также посетил Львов, выступив в Украинском католическом университете. По словам Залужного, Украина сейчас ведет войну с "осью зла". Он также раскритиковал тех, кто жалуется на принудительную мобилизацию и произвол военкомов (ТЦК). В своих выступлениях в Британии и на Украине Залужный пытается показать себя ещё более воинственным "ястребом", чем Зеленский.
Читайте также: Выборы-2025: кто станет новыми "слугами народа"?
 
ЭксклюзивСШАУкраинаВладимир ЗеленскийВалерий ЗалужныйАлександр ДубинскийВерховная РадаВооруженные силы УкраиныдоносительствоэлитаВеликобритания
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:10Главное за ночь 12 февраля
07:59"Герои" современной Украины: 80 лет со дня смерти организатора "Волынской резни" Клима Савура
07:00Александр Полищук: Россия снова давит ВСУ под Харьковом, чтобы подготовиться к решающей битве за Донбасс
06:35Сколько Трамп хочет получить с Украины? И почему у него такая странная арифметика?
06:33Опустевший город и банды "людоловов". Что происходит в Одессе
06:24Конгрессу США предложили ленд-лиз для Украины. Кто эти престарелые разжигатели войны?
06:16Взаимные доносы и угрозы убийством на "Молитвенном завтраке". Чем занята украинская элита
06:13Экономика Украины и война: за деньги Украины "Велта" будет укреплять промышленность США и газовый кризис
06:10Там же целый "зверинец": Виктор Кутырь рассказал, зачем ВСУ бросают под Курск стратегические резервы
06:00ВСУ отступают в сторону Великого Бурлука: полковник запаса о новых успехах ВС России под Купянском
05:45ПВД разнесли в клочья: Алехин раскрыл, как ВС РФ кошмарят врага ФАБами и "Кубом" в Харьковской области
05:30Удар в район "Трех сестер", на Рыльск или Суземку: эксперт раскрыл, где ВСУ могут устроить новую авантюру
05:15Нельзя оставлять недобитого врага: ветеран объяснил, почему России нужна только капитуляция Украины
05:00Плюс на минус: эксперт раскрыл, как Россия может использовать "подрывную" роль Британии на переговорах
04:45Удар в стык двух областей: военный эксперт рассказал, каким способом ВС РФ могут взять Сумы
04:30Тревожная ситуация для Зеленского: Ищенко рассказал, перерастут ли поджоги ТЦК в масштабные бунты
04:15Когда хвост крутит собакой: политолог о том, как "план Трампа" может обернуться "планом Зеленского"
04:00На плечах отступающего врага: ветеран о том, смогут ли ВС РФ собрать ударный кулак и зайти в Суджу
03:45Она будет разжигать эту войну: политолог рассказал, какую роль играет Британия в украинском вопросе
03:30Трампу нужны победы: Суздальцев рассказал, что произойдет, если Россия отвергнет "мирный план" США
Лента новостейМолния