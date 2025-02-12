Там же целый "зверинец": Виктор Кутырь рассказал, зачем ВСУ бросают под Курск стратегические резервы - 12.02.2025 Украина.ру
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Там же целый "зверинец": Виктор Кутырь рассказал, зачем ВСУ бросают под Курск стратегические резервы
Там же целый "зверинец": Виктор Кутырь рассказал, зачем ВСУ бросают под Курск стратегические резервы - 12.02.2025 Украина.ру
Там же целый "зверинец": Виктор Кутырь рассказал, зачем ВСУ бросают под Курск стратегические резервы
Мотивация у ВСУ под Курском и в Донбассе абсолютно разная. Противник понимает, что рано или поздно Донбасс он потеряет, но Курскую область Киев терять не хочет, потому что для него это предмет торга на переговорах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-02-12T06:10
2025-02-12T06:10
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В Курской области ВСУ предприняли попытку нанести удар к юго-востоку от оккупированной территории в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька. Таким образом они попытались отсечь российскую группировку, которая зацепилась за окраины Суджи.ВСУ пошли на этот шаг, потому что ВС РФ подрезают основание этого выступа и нарушают их логистику, считает Кутырь. Противник пытается отодвигать российские войска, чтобы восстановить снабжение группировки, которая стоит севернее Суджи, указал он.Среди экспертов мнение, что перебить логистику ВСУ не удастся до тех пор, пока ВС РФ не возьмут Сумы. По мнению ветерана, у российского командования могут быть и промежуточные варианты. Писатель отметил, что в Донбассе тоже идут упорные бои, но противник понимает, что рано или поздно эту территорию он потеряет. А вот Курскую область Киев точно терять не хочет, потому что это предмет торга и ставки здесь на порядок выше, указал он."Посмотрите на кадры сожженной вражеской техники. Там же целый "зверинец". Украина под Курск стратегические резервы бросает, чтобы этот козырь не потерять", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
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новости, донбасс, курская область, россия, вс рф, техника, курск, плацдарм, сумы, сумская область, резервы, всу, переговоры
Новости, Донбасс, Курская область, Россия, ВС РФ, техника, Курск, плацдарм, Сумы, Сумская область, резервы, ВСУ, переговоры

Там же целый "зверинец": Виктор Кутырь рассказал, зачем ВСУ бросают под Курск стратегические резервы

06:10 12.02.2025
 
© NATOЧешские иностранные наемники
Чешские иностранные наемники
© NATO
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Мотивация у ВСУ под Курском и в Донбассе абсолютно разная. Противник понимает, что рано или поздно Донбасс он потеряет, но Курскую область Киев терять не хочет, потому что для него это предмет торга на переговорах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
В Курской области ВСУ предприняли попытку нанести удар к юго-востоку от оккупированной территории в направлении населенных пунктов Уланок и Черкасская Конопелька. Таким образом они попытались отсечь российскую группировку, которая зацепилась за окраины Суджи.
ВСУ пошли на этот шаг, потому что ВС РФ подрезают основание этого выступа и нарушают их логистику, считает Кутырь. Противник пытается отодвигать российские войска, чтобы восстановить снабжение группировки, которая стоит севернее Суджи, указал он.
Среди экспертов мнение, что перебить логистику ВСУ не удастся до тех пор, пока ВС РФ не возьмут Сумы. По мнению ветерана, у российского командования могут быть и промежуточные варианты.
Донбассе мы берем населенные пункты в клещи, осуществляем огневое воздействие на логистику, и враг отходит. Хотя мотивация у ВСУ под Курском и в Донбассе абсолютно другая", — подчеркнул Кутырь.
Писатель отметил, что в Донбассе тоже идут упорные бои, но противник понимает, что рано или поздно эту территорию он потеряет. А вот Курскую область Киев точно терять не хочет, потому что это предмет торга и ставки здесь на порядок выше, указал он.
"Посмотрите на кадры сожженной вражеской техники. Там же целый "зверинец". Украина под Курск стратегические резервы бросает, чтобы этот козырь не потерять", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Также по теме — в интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Алексей Рамм интервью
Вчера, 07:00
Алексей Рамм: Если летом ВСУ не бросят молодежь в поход на Белоруссию, станет ясно, что Россия их добила Уровень стратегического планирования и боевых возможностей, и развития государства у нас на порядок выше, чем у Украины. Мы к этому шли три года, и сейчас все идет по плану. Войска на фронт поступают, мы наступаем. А противник оказался если не в безвыходной, то в очень сложной ситуации, считает военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
 
НовостиДонбассКурская областьРоссияВС РФтехникаКурскплацдармСумыСумская областьрезервыВСУпереговоры
 
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