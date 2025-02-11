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Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России

Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России - 11.02.2025 Украина.ру

Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России

2025-02-11T13:30

2025-02-11T13:30

2025-02-11T13:30

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"Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50 процентов - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - отметил Песков.Однако он назвал фактом то, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала РФ.Ранее Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".Подробнее - в материале Сергея Зуева Мышеловка Зеленского, возможное "превращение Киева в РФ". Главное на Украине на утро 11 февраля на сайте Украина.ру.

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новости, дональд трамп, украина, россия, кремль, дмитрий песков