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Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России
Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России - 11.02.2025 Украина.ру
Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России
2025-02-11T13:30
2025-02-11T13:30
2025-02-11T13:30
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"Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50 процентов - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - отметил Песков.Однако он назвал фактом то, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала РФ.Ранее Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".Подробнее - в материале Сергея Зуева Мышеловка Зеленского, возможное "превращение Киева в РФ". Главное на Украине на утро 11 февраля на сайте Украина.ру.
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новости, дональд трамп, украина, россия, кремль, дмитрий песков
Новости, Дональд Трамп, Украина, Россия, Кремль, Дмитрий Песков
Кремль отреагировал на слова Трампа, что Украина может стать частью России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украина может стать частью России
"Вы знаете, любое явление происходит с вероятностью в 50 процентов - или да, или нет. Больше я не могу сказать", - отметил Песков.
Однако он назвал фактом то, что значительная часть Украины хочет стать Россией, и то, что она уже стала РФ.
"Это факт, который случился на земле, четыре новых российских региона. Люди, которые, несмотря на множество опасностей, стояли в очередях и голосовали на референдуме за вступление в Российскую Федерацию, - это во многом корреспондируется со словами президента Трампа", - сказал официальный представитель Кремля.
Ранее Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".