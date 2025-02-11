Взять с поличным: Мирошник сообщил о деятельности черных трансплантологов на Украине - 11.02.2025 Украина.ру
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Взять с поличным: Мирошник сообщил о деятельности черных трансплантологов на Украине
Взять с поличным: Мирошник сообщил о деятельности черных трансплантологов на Украине - 11.02.2025 Украина.ру
Взять с поличным: Мирошник сообщил о деятельности черных трансплантологов на Украине
Россия располагает данными по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ. Эта информация проверяется. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости 11 февраля сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
2025-02-11T10:12
2025-02-11T10:12
новости
украина
запад
россия
мирошник
елена зеленская
андрей марочко
вооруженные силы украины
ес
верховная рада
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Он также подчеркнул, что страны Запада отправляют на Украину своих молодых хирургов и травматологов, чтобы те смогли "набить руку" на раненых военных ВСУ или даже мирных жителях до того, как они прикоснутся к представителям "цивилизованного мира".Подтверждения работы черных трансплантологов в рядах ВСУ появляются в СМИ регулярно. Так, в январе военный эксперт Андрей Марочко обнародовал информацию о том, что на границе Украины с Польшей запустили специальную полосу движения для тонированных машин "скорой помощи", которые вывозят в Европу раненых вэсэушников, органы которых заранее проданы в ЕС.Осенью прошлого года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что украинские раненые нередко поступают в госпитали без почки.В августе того же года он сообщал, что на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область западные черные трансплантологи были замечены в Сумской области.Также летом прошлого года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон "Об регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека". Поправки отменили необходимость нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.В апреле 2022 года Верховная рада приняла еще и закон № 5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс", позволивший освободить трансплантологов от уплаты НДС.Пока на Украине орудуют черные трансплантологи с Запада, новая администрация США совещается с властями ЕС, какой вариант урегулирования по Украине их устроит. Подробности здесь: "У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине.
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новости, украина, запад, россия, мирошник, елена зеленская, андрей марочко, вооруженные силы украины, ес, верховная рада, трансплантология
Новости, Украина, Запад, Россия, Мирошник, Елена Зеленская, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, ЕС, Верховная Рада, Трансплантология

Взять с поличным: Мирошник сообщил о деятельности черных трансплантологов на Украине

10:12 11.02.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкГУ Российский Научный Центр Хирургии имени Б.В.Петровского
ГУ Российский Научный Центр Хирургии имени Б.В.Петровского - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Россия располагает данными по нескольким центрам черной трансплантологии в ВСУ. Эта информация проверяется. Такое заявление в интервью агентству РИА Новости 11 февраля сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник
"Есть упоминания по целому ряду других населенных пунктов. Я, честно сказать, сознательно не засвечиваю пока целый ряд мест, потому что мы хотим получить к ним доступ и получить доказательства, которые пока у нас косвенные", - сказал Мирошник, отметив, что такие центры уже были найдены в Часовом Яре и Авдеевке.
Он также подчеркнул, что страны Запада отправляют на Украину своих молодых хирургов и травматологов, чтобы те смогли "набить руку" на раненых военных ВСУ или даже мирных жителях до того, как они прикоснутся к представителям "цивилизованного мира".
Подтверждения работы черных трансплантологов в рядах ВСУ появляются в СМИ регулярно. Так, в январе военный эксперт Андрей Марочко обнародовал информацию о том, что на границе Украины с Польшей запустили специальную полосу движения для тонированных машин "скорой помощи", которые вывозят в Европу раненых вэсэушников, органы которых заранее проданы в ЕС.
Осенью прошлого года координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев рассказывал, что украинские раненые нередко поступают в госпитали без почки.
В августе того же года он сообщал, что на фоне новых потерь ВСУ после сорванной попытки атаковать Курскую область западные черные трансплантологи были замечены в Сумской области.
Также летом прошлого года интернет-ресурс "Рупор-Ньюс" (Rupor-News) опубликовал доклад некоммерческого Фонда борьбы с репрессиями под названием "Похитители детей: Фонд Елены Зеленской отнимает украинских детей у родителей и продает их британским педофилам". В материале в том числе говорилось о том, что организация жены Зеленского вероломно похищает украинских детей, вывозит их на Запад, где продает либо педофилам, либо на органы.
В январе 2022 года Владимир Зеленский подписал закон "Об регулировании вопроса трансплантации анатомических материалов человека". Поправки отменили необходимость нотариально заверять письменное согласие живого донора или его родных на трансплантацию. Также право на проведение трансплантации получили не только государственные, но и частные клиники.
В апреле 2022 года Верховная рада приняла еще и закон № 5610 "О внесении изменений в Налоговый кодекс", позволивший освободить трансплантологов от уплаты НДС.
Пока на Украине орудуют черные трансплантологи с Запада, новая администрация США совещается с властями ЕС, какой вариант урегулирования по Украине их устроит. Подробности здесь: "У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине.
 
НовостиУкраинаЗападРоссияМирошникЕлена ЗеленскаяАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныЕСВерховная РадаТрансплантология
 
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