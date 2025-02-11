https://ukraina.ru/20250211/1060974948.html

Главное за ночь 11 февраля

Главное за ночь 11 февраля - 11.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 11 февраля

ВКС РФ и ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской,... Украина.ру, 11.02.2025

2025-02-11T08:08

2025-02-11T08:08

2025-02-11T08:08

новости

россия

дональд трамп

сша

украина

андрей марочко

владимир путин

росавиация

вооруженные силы украины

вкс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060942995_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_6f01ea0d2c61d91b71b15d214a0338e8.jpg

ВКС РФ и ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской Сумской, Харьковской и Черкасской областях. В результате ночных ударов Харьковская область частично обесточена, сообщают СМИ.ПВО сбила за ночь 40 украинских дронов, указали в Минобороны РФ.Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, рассказали в Росавиации.Бойцы РФ продвигаясь у Двуречной, выбили подразделения ВСУ из опорного пункта у Западного, отметил военный эксперт Андрей Марочко.Погибшему в Курской области вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоено звание Героя РФ, сообщил на церемонии прощания глава региона Олег Кожемяко.Согласованных графиков контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на сегодняшний день нет, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия.О других действиях Трампа - в материале "Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций на сайте Украина.ру.

россия

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дональд трамп, сша, украина, андрей марочко, владимир путин, росавиация, вооруженные силы украины, вкс