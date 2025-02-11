Главное за ночь 11 февраля
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
ВКС РФ и ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
В результате ночных ударов Харьковская область частично обесточена, сообщают СМИ.
ПВО сбила за ночь 40 украинских дронов, указали в Минобороны РФ.
Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, рассказали в Росавиации.
Бойцы РФ продвигаясь у Двуречной, выбили подразделения ВСУ из опорного пункта у Западного, отметил военный эксперт Андрей Марочко.
Погибшему в Курской области вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоено звание Героя РФ, сообщил на церемонии прощания глава региона Олег Кожемяко.
Согласованных графиков контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на сегодняшний день нет, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".
Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".
Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия.
О других действиях Трампа - в материале "Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций на сайте Украина.ру.