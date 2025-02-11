Главное за ночь 11 февраля - 11.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 11 февраля
Главное за ночь 11 февраля - 11.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 11 февраля
ВКС РФ и ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской,... Украина.ру, 11.02.2025
2025-02-11T08:08
2025-02-11T08:08
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владимир путин
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вооруженные силы украины
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ВКС РФ и ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской Сумской, Харьковской и Черкасской областях. В результате ночных ударов Харьковская область частично обесточена, сообщают СМИ.ПВО сбила за ночь 40 украинских дронов, указали в Минобороны РФ.Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, рассказали в Росавиации.Бойцы РФ продвигаясь у Двуречной, выбили подразделения ВСУ из опорного пункта у Западного, отметил военный эксперт Андрей Марочко.Погибшему в Курской области вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоено звание Героя РФ, сообщил на церемонии прощания глава региона Олег Кожемяко.Согласованных графиков контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на сегодняшний день нет, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия.О других действиях Трампа - в материале "Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, дональд трамп, сша, украина, андрей марочко, владимир путин, росавиация, вооруженные силы украины, вкс
Новости, Россия, Дональд Трамп, США, Украина, Андрей Марочко, Владимир Путин, Росавиация, Вооруженные силы Украины, ВКС

Главное за ночь 11 февраля

08:08 11.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР
Боевая подготовка штурмовых подразделений ЦВО, участвовавших в освобождении населенного пункта Дзержинск в ДНР - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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ВКС РФ и ВС РФ нанесли массированный комбинированный удар по объектам противника на Украине. Взрывы раздавались в Днепропетровской, Киевской, Николаевской, Полтавской Сумской, Харьковской и Черкасской областях.
В результате ночных ударов Харьковская область частично обесточена, сообщают СМИ.
ПВО сбила за ночь 40 украинских дронов, указали в Минобороны РФ.
Временные ограничения на взлет и посадку самолетов введены в аэропортах Казани, Кирова, Саратова и Ульяновска, рассказали в Росавиации.
Бойцы РФ продвигаясь у Двуречной, выбили подразделения ВСУ из опорного пункта у Западного, отметил военный эксперт Андрей Марочко.
Погибшему в Курской области вице-губернатору Приморья Сергею Ефремову присвоено звание Героя РФ, сообщил на церемонии прощания глава региона Олег Кожемяко.
Согласованных графиков контактов между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом на сегодняшний день нет, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна гарантировать безопасность вложенных в нее средств США, так как страна "может стать Россией в какой-то день".
Трамп потребовал от ХАМАС освободить всех заложников к полудню субботы, иначе "разразится ад".
Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в США стали и алюминия.
О других действиях Трампа - в материале "Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияДональд ТрампСШАУкраинаАндрей МарочкоВладимир ПутинРосавиацияВооруженные силы УкраиныВКС
 
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09:46"У ног господина": Telegraph сообщил, что США посоветуются с ЕС при разработке мирного плана по Украине
09:27Трамп: Украина станет или нет частью России, но $500 млрд вернуть США должна
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