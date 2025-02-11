https://ukraina.ru/20250211/1060972605.html

Сазонов: ВС РФ "отгрызают" у ВСУ куски территории и медленно выдавливают врага из Курской области

Сазонов: ВС РФ "отгрызают" у ВСУ куски территории и медленно выдавливают врага из Курской области - 11.02.2025 Украина.ру

Сазонов: ВС РФ "отгрызают" у ВСУ куски территории и медленно выдавливают врага из Курской области

В военной истории я не встречал аналогов таким боевым действиям, когда каждый день идет медленное выдавливание противника. Работают дроны, артиллерия, потом понемногу действует пехота. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-02-11T05:15

2025-02-11T05:15

2025-02-11T05:15

новости

курская область

часов яр

всу

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территория

военная техника

бои

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сво

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По мнению эксперта, бои в районе села Уланок не изменят ситуацию в Курской области, потому что у ВСУ не хватит сил на прорыв. Но Генштаб ВС РФ избрал другую глобальную тактику, когда идет медленное "отгрызание" кусков территории, добавил историк.В медийном плане это тоже очень давит на противника, когда каждый приходят сообщения о том, что ВС РФ "заняли три дома в какой-то деревеньке", почеркнул он.Причем противник контратакует с применением бронетехники не только в Курской области, но и в Часовом Яре, а исход один и тот же. Их вытягивают на себя, и горит техника, гибнет личный состав, добавил эксперт."Идет война с применением малых тактических групп. Такой способ ведения боя в нашей армии появился впервые в пограничных войсках КГБ, где отказались от действий в составе тактического звена взвод-отделение, и перешли к использованию так называемых троек", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060967415.html

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новости, курская область, часов яр, всу, вс рф, территория, военная техника, бои, потери всу, сво, спецоперация