https://ukraina.ru/20250211/1060972437.html

У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области

У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области - 11.02.2025 Украина.ру

У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области

ВСУ в Курской области находятся под полным контролем российских противотанковых средств. Бои в районе села Уланок не изменят ситуацию, потому что у противника не хватит сил на прорыв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-02-11T05:45

2025-02-11T05:45

2025-02-11T05:45

новости

курская область

россия

всу

наступление

дроны

вс рф

средняя азия

потери

атака

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На днях ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, бросив в бой до двух механизированных батальонов. По информации на 6 февраля, противник потерял шесть танков и 14 боевых бронированных машин.В результате противник понес потери в бронетехнике, не достигнув ни оперативных, ни тактических успехов. По мнению эксперта, бои в районе села Уланок не изменят ситуацию в Курской области, потому что у ВСУ не хватит сил на прорыв.Но сейчас ВСУ находятся под полным контролем противотанковых средств ВС РФ. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов, указал он."Я бы провел аналогию со Средней Азией, все это напоминает налет басмаческой банды. То есть налетели, что-то захватили, но в результате их все равно перебили, выкинули за линию госграницы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060970721.html

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новости, курская область, россия, всу, наступление, дроны, вс рф, средняя азия, потери, атака, сво, спецоперация