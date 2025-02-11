У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области - 11.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250211/1060972437.html
У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области
У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области - 11.02.2025 Украина.ру
У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области
ВСУ в Курской области находятся под полным контролем российских противотанковых средств. Бои в районе села Уланок не изменят ситуацию, потому что у противника не хватит сил на прорыв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-02-11T05:45
2025-02-11T05:45
новости
курская область
россия
всу
наступление
дроны
вс рф
средняя азия
потери
атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_0:31:1598:930_1920x0_80_0_0_fb780ec8a9a0208ba2a39d12c7d70516.jpg
На днях ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, бросив в бой до двух механизированных батальонов. По информации на 6 февраля, противник потерял шесть танков и 14 боевых бронированных машин.В результате противник понес потери в бронетехнике, не достигнув ни оперативных, ни тактических успехов. По мнению эксперта, бои в районе села Уланок не изменят ситуацию в Курской области, потому что у ВСУ не хватит сил на прорыв.Но сейчас ВСУ находятся под полным контролем противотанковых средств ВС РФ. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов, указал он."Я бы провел аналогию со Средней Азией, все это напоминает налет басмаческой банды. То есть налетели, что-то захватили, но в результате их все равно перебили, выкинули за линию госграницы", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250210/1060970721.html
курская область
россия
средняя азия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/07/1058718118_205:0:1598:1045_1920x0_80_0_0_a0e5bdbeacab0b258bfc12ad3f090e7f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, всу, наступление, дроны, вс рф, средняя азия, потери, атака, сво, спецоперация
Новости, Курская область, Россия, ВСУ, наступление, дроны, ВС РФ, Средняя Азия, потери, атака, СВО, Спецоперация

У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области

05:45 11.02.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ в Курской области находятся под полным контролем российских противотанковых средств. Бои в районе села Уланок не изменят ситуацию, потому что у противника не хватит сил на прорыв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
На днях ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, бросив в бой до двух механизированных батальонов. По информации на 6 февраля, противник потерял шесть танков и 14 боевых бронированных машин.
В результате противник понес потери в бронетехнике, не достигнув ни оперативных, ни тактических успехов. По мнению эксперта, бои в районе села Уланок не изменят ситуацию в Курской области, потому что у ВСУ не хватит сил на прорыв.
"Надо отметить, что в августе они смогли прорваться, так как не встречали сопротивления. Если бы они с самого начала при прорыве теряли бы бронетехнику так, как сейчас теряют, то никуда бы не продвинулись", — отметил Сазонов.
Но сейчас ВСУ находятся под полным контролем противотанковых средств ВС РФ. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов, указал он.
"Я бы провел аналогию со Средней Азией, все это напоминает налет басмаческой банды. То есть налетели, что-то захватили, но в результате их все равно перебили, выкинули за линию госграницы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.
Дмитрий Гусев интервью
Вчера, 19:49
Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из ЕвропыПочему мы должны регистрировать и страховать суда только у британских компаний и поставлять энергоресурсы только европейцам? Наши танкеры не теневые, они лишь работают вне западной правовой системы, которая мотивирована более политически, чем экономически.
 
НовостиКурская областьРоссияВСУнаступлениедроныВС РФСредняя АзияпотериатакаСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:35Отказаться от мультикультурализма, но не от русофобии. Смогут ли правые "сделать Европу снова великой"
06:25Большая игра в мирный план. Как Запад, прикрываясь переговорами, готовит контрнаступление
06:19Всё уже украдено до вас, мистер Трамп
06:15Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске
06:00Штурмовые "двойки" и "тройки": эксперт о том, как тактику спецназа перенесли на мотострелковые войска
05:56"Дать Зеленскому повеситься самому". Украинские и зарубежные эксперты о судьбе Украины и украинцев
05:45У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области
05:30"Им нужен какой-то козырь": ветеран объяснил, почему ВСУ решились на новый удар в Курской области
05:15Сазонов: ВС РФ "отгрызают" у ВСУ куски территории и медленно выдавливают врага из Курской области
05:10Не дрогнули и выстояли: эксперт о том, как бойцы "Севера" отразили новую атаку ВСУ в Курской области
05:00Политолог рассказал, как Трамп начинает "прессовать" оппонентов и бьет в ядро глубинного государства
04:45Новая попытка наступления: Сазонов раскрыл, почему ВСУ атаковали Уланок и Черкасскую Конопельку
04:30"Трамп будет разрушать ООН": эксперт объяснил, почему США выходят из всех международных организаций
04:15Уникальное явление: историк о том, как в СВО применяют опыт городских боев Великой Отечественной войны
04:00"Опять будем плестись в хвосте": Баранчик о том, почему России нужно перехватывать глобальную инициативу
03:45Переговоры "за закрытой дверью": политолог о том, как США пытаются нащупать новые подходы по Украине
03:30"Булавочные уколы" в адрес России: историк рассказал, смогут ли британцы держать под контролем Украину
03:15Спонсоры войны: эксперт раскрыл, почему США должны первые выступить с предложением по Украине
19:49Дмитрий Гусев о том, кто защитит НПЗ России от дронов ВСУ, а российские танкеры от "сомалийцев" из Европы
18:48Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и Дзержинском
Лента новостейМолния