У ВСУ не хватит сил на прорыв: Сазонов рассказал, изменит ли атака на Уланок ситуацию в Курской области
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страницаСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Силы теробороны ВСУ, официальная страница
ВСУ в Курской области находятся под полным контролем российских противотанковых средств. Бои в районе села Уланок не изменят ситуацию, потому что у противника не хватит сил на прорыв. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
На днях ВСУ совершили попытку контрнаступления в направлении Уланок и Черкасской Конопельки Курской области, бросив в бой до двух механизированных батальонов. По информации на 6 февраля, противник потерял шесть танков и 14 боевых бронированных машин.
В результате противник понес потери в бронетехнике, не достигнув ни оперативных, ни тактических успехов. По мнению эксперта, бои в районе села Уланок не изменят ситуацию в Курской области, потому что у ВСУ не хватит сил на прорыв.
"Надо отметить, что в августе они смогли прорваться, так как не встречали сопротивления. Если бы они с самого начала при прорыве теряли бы бронетехнику так, как сейчас теряют, то никуда бы не продвинулись", — отметил Сазонов.
Но сейчас ВСУ находятся под полным контролем противотанковых средств ВС РФ. Ситуация такова, что с обеих сторон стоит стена дронов, указал он.
"Я бы провел аналогию со Средней Азией, все это напоминает налет басмаческой банды. То есть налетели, что-то захватили, но в результате их все равно перебили, выкинули за линию госграницы", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.
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