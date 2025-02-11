Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске
Волчанск — это подступы к Харькову. Двигать оттуда на Валуйки по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
На днях Минобороны РФ сообщило об освобождении Новомлынска в Харьковской области. По мнению эксперта, с оперативно-тактической точки зрения этот плацдарм ВС РФ на берегу Оскола создает угрозу и Волчанску, и Харьковскому направлению в целом.
"Все зависит от количества сил и средств и планируемого масштаба операций. И если этот эпизод имеет значение, то трепыхания ВСУ в Курской области совершенно бессмысленны", — отметил Сазонов.
По его мнению, сейчас нет сил и средств для наступления в этом направлении. То есть стороны связали себя боями на значимых для них направлениях.
Волчанск — это подступы к Харькову. Сдергивать оттуда войска и двигать их на Валуйки в Белгородской области по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона, отметил историк.
"Валуйки раньше были границей Московского государства и Великой Степи. Там происходил обмен посольствами. За Валуйками начиналось Дикое Поле. Донбасс — это огромная сплошная агломерация. Такая плотность застройки уникальна для европейской части даже для Советского Союза", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.