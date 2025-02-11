Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске - 11.02.2025 Украина.ру
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Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске
Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске - 11.02.2025 Украина.ру
Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске
Волчанск — это подступы к Харькову. Двигать оттуда на Валуйки по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-02-11T06:15
2025-02-11T06:15
новости
курская область
харьковская область
белгородская область
вс рф
плацдарм
оскол
наступление
всу
донбасс
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На днях Минобороны РФ сообщило об освобождении Новомлынска в Харьковской области. По мнению эксперта, с оперативно-тактической точки зрения этот плацдарм ВС РФ на берегу Оскола создает угрозу и Волчанску, и Харьковскому направлению в целом. По его мнению, сейчас нет сил и средств для наступления в этом направлении. То есть стороны связали себя боями на значимых для них направлениях.Волчанск — это подступы к Харькову. Сдергивать оттуда войска и двигать их на Валуйки в Белгородской области по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона, отметил историк."Валуйки раньше были границей Московского государства и Великой Степи. Там происходил обмен посольствами. За Валуйками начиналось Дикое Поле. Донбасс — это огромная сплошная агломерация. Такая плотность застройки уникальна для европейской части даже для Советского Союза", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250210/1060970529.html
курская область
харьковская область
белгородская область
оскол
донбасс
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новости, курская область, харьковская область, белгородская область, вс рф, плацдарм, оскол, наступление, всу, донбасс, сво, спецоперация, харьков
Новости, Курская область, Харьковская область, Белгородская область, ВС РФ, плацдарм, Оскол, наступление, ВСУ, Донбасс, СВО, Спецоперация, Харьков

Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске

06:15 11.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 11.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Волчанск — это подступы к Харькову. Двигать оттуда на Валуйки по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
На днях Минобороны РФ сообщило об освобождении Новомлынска в Харьковской области. По мнению эксперта, с оперативно-тактической точки зрения этот плацдарм ВС РФ на берегу Оскола создает угрозу и Волчанску, и Харьковскому направлению в целом.
"Все зависит от количества сил и средств и планируемого масштаба операций. И если этот эпизод имеет значение, то трепыхания ВСУ в Курской области совершенно бессмысленны", — отметил Сазонов.
По его мнению, сейчас нет сил и средств для наступления в этом направлении. То есть стороны связали себя боями на значимых для них направлениях.
Волчанск — это подступы к Харькову. Сдергивать оттуда войска и двигать их на Валуйки в Белгородской области по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона, отметил историк.
"Валуйки раньше были границей Московского государства и Великой Степи. Там происходил обмен посольствами. За Валуйками начиналось Дикое Поле. Донбасс — это огромная сплошная агломерация. Такая плотность застройки уникальна для европейской части даже для Советского Союза", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.
Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.
Алексей Рамм (СВО) - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
Вчера, 18:48
Майор Алексей Рамм: Россия готова зачистить Часов Яр и разгромить ВСУ между Мирноградом и ДзержинскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм в комментарии изданию Украина.ру
 
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