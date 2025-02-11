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Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске

Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске - 11.02.2025 Украина.ру

Освобождение Новомлынска: историк раскрыл, позволит ли плацдарм на Осколе зайти в тыл ВСУ в Волчанске

Волчанск — это подступы к Харькову. Двигать оттуда на Валуйки по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-02-11T06:15

2025-02-11T06:15

2025-02-11T06:15

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На днях Минобороны РФ сообщило об освобождении Новомлынска в Харьковской области. По мнению эксперта, с оперативно-тактической точки зрения этот плацдарм ВС РФ на берегу Оскола создает угрозу и Волчанску, и Харьковскому направлению в целом. По его мнению, сейчас нет сил и средств для наступления в этом направлении. То есть стороны связали себя боями на значимых для них направлениях.Волчанск — это подступы к Харькову. Сдергивать оттуда войска и двигать их на Валуйки в Белгородской области по открытой местности рискованно. В Курской области у ВСУ было преимущество, там лесистая местность, а под Валуйками степная зона, отметил историк."Валуйки раньше были границей Московского государства и Великой Степи. Там происходил обмен посольствами. За Валуйками начиналось Дикое Поле. Донбасс — это огромная сплошная агломерация. Такая плотность застройки уникальна для европейской части даже для Советского Союза", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: ВСУ разбились о стену дронов в Курской области, а Россия создала новую угрозу Харькову на сайте Украина.ру.Подробнее о ситуации в Курской области — в материале Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250210/1060970529.html

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