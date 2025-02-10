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Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска

Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска - 10.02.2025 Украина.ру

Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска

Очередной целенаправленный удар по мирному населению Курской области зафиксирован утром 10 февраля в Рыльске. Об этом заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.

2025-02-10T13:19

2025-02-10T13:19

2025-02-10T13:19

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курская область

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хинштейн

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мирные жители

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"Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор", - сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.Он также отметил, что из жителей никто не пострадал и объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. По поручению врио губернатора на место выехал глава Рыльского района. Там работает комиссия для оценки разрушений и оказания всей необходимой помощи жителям.Он заверил в том, что ситуация находится под контролем и призвал граждан беречь себя и своих близких.На минувшей неделе, 5 февраля Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждалась денежная компенсация по утрате имущества и возвращения земельных участков, а также другие вопросы. Подробности в публикации Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области Также новости на эту тему: Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков

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новости, курская область, россия, хинштейн, всу, мирные жители, обстрелы, кто