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Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска
Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска - 10.02.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска
Очередной целенаправленный удар по мирному населению Курской области зафиксирован утром 10 февраля в Рыльске. Об этом заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.
2025-02-10T13:19
2025-02-10T13:19
2025-02-10T13:19
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курская область
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"Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор", - сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.Он также отметил, что из жителей никто не пострадал и объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. По поручению врио губернатора на место выехал глава Рыльского района. Там работает комиссия для оценки разрушений и оказания всей необходимой помощи жителям.Он заверил в том, что ситуация находится под контролем и призвал граждан беречь себя и своих близких.На минувшей неделе, 5 февраля Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждалась денежная компенсация по утрате имущества и возвращения земельных участков, а также другие вопросы. Подробности в публикации Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области Также новости на эту тему: Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
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новости, курская область, россия, хинштейн, всу, мирные жители, обстрелы, кто
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, ВСУ, мирные жители, обстрелы, КТО
Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска
Очередной целенаправленный удар по мирному населению Курской области зафиксирован утром 10 февраля в Рыльске. Об этом заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.
"Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор", - сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что из жителей никто не пострадал и объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. По поручению врио губернатора на место выехал глава Рыльского района. Там работает комиссия для оценки разрушений и оказания всей необходимой помощи жителям.
"Как и в случае с атакой
на деревню Малый Каменец, где украинские нацисты едва не убили 33-летнюю женщину, мы видим целенаправленный удар по мирному населению. Киевский режим продолжает испытывать наше терпение, ни одна провокация не останется без ответа", - заявил Хинштейн.
Он заверил в том, что ситуация находится под контролем и призвал граждан беречь себя и своих близких.
На минувшей неделе, 5 февраля Александр Хинштейн информировал Владимира Путина
о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждалась денежная компенсация по утрате имущества и возвращения земельных участков, а также другие вопросы. Подробности в публикации Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области