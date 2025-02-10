Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска - 10.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250210/1060953736.html
Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска
Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска - 10.02.2025 Украина.ру
Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска
Очередной целенаправленный удар по мирному населению Курской области зафиксирован утром 10 февраля в Рыльске. Об этом заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.
2025-02-10T13:19
2025-02-10T13:19
новости
курская область
россия
хинштейн
всу
мирные жители
обстрелы
кто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060953424_0:69:750:491_1920x0_80_0_0_50f3fcf7c05db72be219019f29ce9e35.jpg
"Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор", - сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.Он также отметил, что из жителей никто не пострадал и объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. По поручению врио губернатора на место выехал глава Рыльского района. Там работает комиссия для оценки разрушений и оказания всей необходимой помощи жителям.Он заверил в том, что ситуация находится под контролем и призвал граждан беречь себя и своих близких.На минувшей неделе, 5 февраля Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждалась денежная компенсация по утрате имущества и возвращения земельных участков, а также другие вопросы. Подробности в публикации Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области Также новости на эту тему: Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060953424_3:0:748:559_1920x0_80_0_0_ac69b17ccad017dcc6970d4c5462318f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, россия, хинштейн, всу, мирные жители, обстрелы, кто
Новости, Курская область, Россия, Хинштейн, ВСУ, мирные жители, обстрелы, КТО

Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска

13:19 10.02.2025
 
© Александр Хинштейн/Telegram
© Александр Хинштейн/Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Очередной целенаправленный удар по мирному населению Курской области зафиксирован утром 10 февраля в Рыльске. Об этом заявил врио губернатора области Александр Хинштейн.
"Сегодня утром укронацисты вновь обстреляли жилые кварталы Рыльска, в результате были повреждены 5 частных домовладений на улице 2-я Садовая: частично разрушен сарай и теплица, повреждены несколько окон в доме, в гараже выбиты стекла и деформированы заборы. На улице Первопроходцев в нескольких домах пробита кровля, повреждены окна и двери, частично уничтожен сарай и забор", - сообщил Хинштейн в своём телеграм-канале.
Он также отметил, что из жителей никто не пострадал и объекты коммунальной инфраструктуры работают в штатном режиме. По поручению врио губернатора на место выехал глава Рыльского района. Там работает комиссия для оценки разрушений и оказания всей необходимой помощи жителям.
"Как и в случае с атакой на деревню Малый Каменец, где украинские нацисты едва не убили 33-летнюю женщину, мы видим целенаправленный удар по мирному населению. Киевский режим продолжает испытывать наше терпение, ни одна провокация не останется без ответа", - заявил Хинштейн.
Он заверил в том, что ситуация находится под контролем и призвал граждан беречь себя и своих близких.
На минувшей неделе, 5 февраля Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей приграничных территорий и программе восстановления пострадавшей инфраструктуры. Обсуждалась денежная компенсация по утрате имущества и возвращения земельных участков, а также другие вопросы. Подробности в публикации Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской области
Также новости на эту тему: Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
 
НовостиКурская областьРоссияХинштейнВСУмирные жителиобстрелыКТО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:17Не доросшие до нацизма
15:04Житель Курска осужден за госизмену и диверсию по заданию ГУР Минобороны Украины
14:51Литовский наемник Глазаускас приговорен к 14 годам за участие в СВО
14:31Копали могилы прямо в огородах: жители курского села рассказали, как выживали 186 дней с ВСУ
14:31Новый голос Америки: зачем Маск пошел войной на американских пропагандистов
14:19ВС РФ поразили украинские военные аэродромы — Минобороны
14:19Под флагами Украины и Британии: киевлянка разделась на Крещатике
14:15Трамп против ЮАР: первый американский президент, который атаковал Южную Африку
14:14Люди потянулись в ДНР: Путин дал Пушилину указания, как лучше расселить местных в новостройках
13:53Москва не вмешивается в выборы в Молдавии – посол России
13:49Украинское командование кормит родственников "завтраками": под Курахово "потерялись" вэсэушники
13:41"Удивили наблюдателей": Лукашенко рассказал о "тихих и спокойных" выборах президента Белоруссии
13:35Медведчук: Зеленский пытается "пройти свидетелем", хотя уже подписал себе приговор
13:35Гуманитарная катастрофа: о смертельном торге за газ для Приднестровья и маразме вне транзита – Юшков
13:21Препятствие для переговоров. Киселев о том, почему американцы будут избавляться от Зеленского
13:19Хинштейн рассказал про обстрелянные ВСУ жилые кварталы Рыльска
13:18Российский морпех в тапках и майке сбил вражеский дрон Jupiter Hunter стоимостью в 50 тысяч долларов
13:06Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
13:03Дипломатия Lego: датчане предложили США пожизненный запас выпечки в обмен на Калифорнию
13:00Встреча Путина и Пушилина, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 10 февраля
Лента новостейМолния