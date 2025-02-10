Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков - 10.02.2025 Украина.ру
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Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков - 10.02.2025 Украина.ру
Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
Россия делает всё возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированной киевским режимом территории Курской области. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-02-10T13:06
2025-02-10T13:06
новости
курская область
россия
дмитрий песков
владимир зеленский
ес
ск рф
вооруженные силы украины
всу
мирные жители
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"Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на [территории], которая сейчас оккупирована силами [киевского] режима", - сказал Песков журналистам.Тем временем в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В опубликованном 9 февраля интервью британскому телеканалу ITV News Владимир Зеленский изложил свою версию вторжения в Курскую область и признал большие потери ВСУ в оккупированных районах российского региона. Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский
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новости, курская область, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, ес, ск рф, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, помощь пострадавшим
Новости, Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ЕС, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, помощь пострадавшим

Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков

13:06 10.02.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкСпецназ "Ахмат в селе Русское Поречное Курской области
Спецназ Ахмат в селе Русское Поречное Курской области - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Россия делает всё возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированной киевским режимом территории Курской области. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на [территории], которая сейчас оккупирована силами [киевского] режима", - сказал Песков журналистам.
Тем временем в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.
США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).
Александр Хинштейн информировал Владимира Путина о мерах поддержки жителей Курской области
5 февраля, 20:19
Путин заслушал доклад Хинштейна о ситуации в Курской областиПрезидент России встретился в Кремле с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба российского лидера.
В опубликованном 9 февраля интервью британскому телеканалу ITV News Владимир Зеленский изложил свою версию вторжения в Курскую область и признал большие потери ВСУ в оккупированных районах российского региона. Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский
 
НовостиКурская областьРоссияДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЕССК РФВооруженные силы УкраиныВСУмирные жителипомощь пострадавшим
 
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