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Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков

Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков - 10.02.2025 Украина.ру

Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков

Россия делает всё возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированной киевским режимом территории Курской области. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

2025-02-10T13:06

2025-02-10T13:06

2025-02-10T13:06

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"Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на [территории], которая сейчас оккупирована силами [киевского] режима", - сказал Песков журналистам.Тем временем в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В опубликованном 9 февраля интервью британскому телеканалу ITV News Владимир Зеленский изложил свою версию вторжения в Курскую область и признал большие потери ВСУ в оккупированных районах российского региона. Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский

https://ukraina.ru/20250205/1060854347.html

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новости, курская область, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, ес, ск рф, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, помощь пострадавшим