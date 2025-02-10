https://ukraina.ru/20250210/1060953084.html
Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков - 10.02.2025 Украина.ру
Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
Россия делает всё возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированной киевским режимом территории Курской области. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
2025-02-10T13:06
2025-02-10T13:06
2025-02-10T13:06
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"Россия делает все возможное для того, чтобы оказать помощь и поддержку тем людям, которые оказались на [территории], которая сейчас оккупирована силами [киевского] режима", - сказал Песков журналистам.Тем временем в Курской области продолжаются бои с вторгшимися украинскими формированиями. СК РФ расследует уголовное дело по факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием. О якобы правомерности интервенции ВСУ и других украинских формирований (в т.ч. наёмнических) в Курскую область заявляли глава дипломатии ЕС и другие официальные лица союза.США, ЕС и Британия снабжают ВСУ военной техникой, оружием и развединформацией, помогая украинским военнослужащим и приданным им иностранным наёмникам в оккупации российского региона.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО).В опубликованном 9 февраля интервью британскому телеканалу ITV News Владимир Зеленский изложил свою версию вторжения в Курскую область и признал большие потери ВСУ в оккупированных районах российского региона. Подробности в публикации "Путин пойдет дальше на Литву, Латвию, Эстонию, Польшу" - Зеленский
https://ukraina.ru/20250205/1060854347.html
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новости, курская область, россия, дмитрий песков, владимир зеленский, ес, ск рф, вооруженные силы украины, всу, мирные жители, помощь пострадавшим
Новости, Курская область, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, ЕС, СК РФ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, мирные жители, помощь пострадавшим
Россия делает всё возможное для помощи людям на оккупированных ВСУ территориях - Песков
Россия делает всё возможное для оказания помощи тем, кто оказался на оккупированной киевским режимом территории Курской области. Об этом 10 февраля заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.