Рогов обвинил Агентство США по международному развитию в конфликте на Украине - 10.02.2025 Украина.ру
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Рогов обвинил Агентство США по международному развитию в конфликте на Украине
Рогов обвинил Агентство США по международному развитию в конфликте на Украине - 10.02.2025 Украина.ру
Рогов обвинил Агентство США по международному развитию в конфликте на Украине
Агентство США по международному развитию USAID является одним из виновников и провокаторов военного конфликта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
2025-02-10T09:51
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"USAID стало главным проводником русофобии, разжигания и выстраивания политики ненависти к России и ко всему русскому, а также одним из главных провокаторов и виновников военного конфликта на территории постукраинского пространства", - сказал Рогов.По его словам, через USAID на Украину вливались огромные средства, направленные на "промывку мозгов населения, слома сознания и способности критического восприятия реальности, а также на покупку продажных украинских элит".На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.Подробнее об агентстве - в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, сша, россия, украина, владимир рогов, дональд трамп, общественная палата
Новости, США, Россия, Украина, Владимир Рогов, Дональд Трамп, общественная палата

Рогов обвинил Агентство США по международному развитию в конфликте на Украине

09:51 10.02.2025 (обновлено: 10:25 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВладимир Рогов
Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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Агентство США по международному развитию USAID является одним из виновников и провокаторов военного конфликта. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости
"USAID стало главным проводником русофобии, разжигания и выстраивания политики ненависти к России и ко всему русскому, а также одним из главных провокаторов и виновников военного конфликта на территории постукраинского пространства", - сказал Рогов.
По его словам, через USAID на Украину вливались огромные средства, направленные на "промывку мозгов населения, слома сознания и способности критического восприятия реальности, а также на покупку продажных украинских элит".

"USAID – это экстремистская организация, куда более опасная, чем известные по всему миру террористические группировки. Именно через USAID террористические организации создавались и плодились", - заверил Рогов.

На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Соединенным Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
Телеканал CBS со ссылкой на источники ранее сообщал, что всем зарубежным представительствам USAID приказано закрыться, а весь их персонал будет отозван.
Подробнее об агентстве - в материале Главный бенефициар: стала известна сумма, потраченная USAID на Украину на сайте Украина.ру.
 
НовостиСШАРоссияУкраинаВладимир РоговДональд Трампобщественная палата
 
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