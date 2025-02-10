https://ukraina.ru/20250210/1060939499.html

Атака на Краснодар и "линия дронов". Главное на Украине на утро 10 февраля

Атака на Краснодар и "линия дронов". Главное на Украине на утро 10 февраля - 10.02.2025 Украина.ру

Атака на Краснодар и "линия дронов". Главное на Украине на утро 10 февраля

Украинские беспилотники атаковали Краснодар. На Украине запустили новый проект по беспилотникам

2025-02-10T09:37

2025-02-10T09:37

2025-02-10T11:38

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Украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный" в Краснодаре, предварительно сообщил в своём телеграм-канале губернатор Кубани Вениамин Кондратьев."Мэр Краснодара доложил, что украинский беспилотник повредил жилой комплекс "Центральный". БПЛА киевского режима сбили над городом, обломки упали на техническую надстройку на 19 этаже здания. По предварительной информации, пострадавших нет", — написал он.Также Кондратьев сообщил, что на месте работают специальные службы и правоохранительные органы, территория, где это произошло, оцеплена."Идёт поквартирный обход, чтобы уточнить, не пострадали ли жилые помещения. Поручил Евгению Наумову держать ситуацию на контроле, при необходимости оказать жильцам дома помощь", — также сообщил Кондратьев.Мэр Краснодара Евгений Наумов в своём телеграм-канале указал, что украинский беспилотник был сбит над городом около 2 часов ночи."Около 2 часов ночи наши ПВО сбили украинский дрон над Краснодаром. Обломки упали на дом в районе Сенного рынка, но только на технические помещения на крыше. Все оперативные группы работают на месте. Жертв нет. Системы жизнеобеспечения дома работают в штатном режиме, жилые помещения не пострадали. Возгорания тоже отсутствуют. Держу ситуацию на личном контроле", — отметил Наумов.Он также предупредил земляков о запрете съёмки."Дорогие краснодарцы, вижу ваши сообщения в соцсетях. Вновь напоминаю о запрете фото- и видеосъёмки работы ПВО. И ни в коем случае не поднимайте осколки БПЛА, сразу сообщайте о них полиции", — подчеркнул мэр Краснодара.Телеграм-канал Mash назвал марку дронов, которыми атаковали Краснодар."ВСУ атаковали Краснодар, предположительно, американскими дронами PD-2. По всем сегодня ночью отработала ПВО. PD-2 может преодолеть до 1000 км. Его длина — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, максимальная скорость — 140 км/ч", — указывалось в сообщении канала.Позднее стало известно о том, что ещё один беспилотник сбили в посёлке Афипском Северского района."Ещё один беспилотник сбили в поселке Афипском Северского района. Там, к сожалению, обломки повредили частный дом. Никто не пострадал, на месте работают специальные службы. Жителям как можно скорее нужно помочь восстановить свое имущество, — такую задачу поставил исполняющему обязанности главы муниципалитета Дмитрию Малову", — сообщил губернатор Краснодарского края Кондратьев.Ранее Украина уже неоднократно наносила удары по Краснодарскому краю при помощи дронов. При этом подчас использовались и беспилотники PD-2. При этом украинские беспилотники достигали и южных границ края."По информации Минобороны России, минувшей ночью ПВО перехватили несколько БПЛА над акваторией Чёрного моря. Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно", - писал, в частности, мэр Сочи Андрей Прошунин в своём телеграм-канале 30 ноября 2024 года.За два дня до этого, 28 ноября, массированной атаке подвергся Славянск-на-Кубани.Линия дроновМинистр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о запуске нового проекта "Линия дронов"."Технологии меняют войну. Запускаем революционный проект, который кардинально усилит наши бригады и будет масштабировать опыт эффективного уничтожения противника – "Линия дронов". Это новый стандарт войны, где беспилотные системы становятся ключевым элементом боевых действий, помогая нашим защитникам и защитницам выполнять самые сложные задачи. Делаем фокус на лучших подразделениях БПЛА. "Линия дронов" будет масштабировать эффективные беспилотные системы в Сухопутных войсках и Госпогранслужбе", — написал Умеров в соцсетях.Он заявил, что первый этап проекта охватывает пять элитных полков и бригад: 20 отдельный полк "К-2", 429 полк "Ахиллес", 427 полк "РАРОГ", 414 бригада "Птицы Мадьяра", полк "Феникс" (бригада "Месть").По по словам Умерова, в рамках проекта пехоты и дроны объединяются в "единую ударную систему".Министр обороны Украины указал, что это позволит "формировать killzone глубиной 10-15 км, где враг не сможет двигаться без потерь, предоставлять пехоте постоянное воздушное сопровождение и прикрытие, выявлять и уничтожать цели еще до того, как они приблизятся к нашим позициям".По словам Умерова, это кардинально изменит тактику боя, давая украинским военным решающее преимущество.Также Умеров поблагодарил за соответствующую инициативу Владимира Зеленского."Опыт всех наших наилучших [БПЛА-подразделений] будет масштабироваться", — заявлял сам Зеленский.В свою очередь, главком ВСУ Александр Сырский отметил, что задачи уже определены, а проблемы решаются в рабочем порядке.Министр цифровой трансформации Украины Михаил Фёдоров выложил у себя в телеграм-канале фото со встречи руководителей подразделений БПЛА с Зеленским и военно-политическим руководством Украины."Беспилотные системы, дроны, современные технологии — всё для технологической защиты Украины. Наши люди, наши воины пишут эту историю и новую доктрину современной защиты нашего государства", — отметил Фёдоров.Он также назвал инициативу Зеленского "современной и правильной".О происходившем на Украине за неделю - в статье Павла Волкова "Украина за неделю. Будьте патриотами, учитесь прощать".

https://ukraina.ru/20250209/1060934968.html

https://ukraina.ru/20250209/1060930231.html

https://ukraina.ru/20250209/1060928619.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, краснодар, украина, рустем умеров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, краснодарский край