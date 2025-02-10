Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине - 10.02.2025 Украина.ру
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Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине
Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине - 10.02.2025 Украина.ру
Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед "азиатским туром", включающим визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан, указал, что считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США по Украине
2025-02-10T08:27
2025-02-10T08:47
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"Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, они позитивные", - сказал турецкий лидер.По его словам, Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в накануне, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине.Подробнее - в материале Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
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новости, россия, дональд трамп, украина, сша, владимир путин
Новости, Россия, Дональд Трамп, Украина, США, Владимир Путин

Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине

08:27 10.02.2025 (обновлено: 08:47 10.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 10.02.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед "азиатским туром", включающим визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан, указал, что считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США по Украине
"Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, они позитивные", - сказал турецкий лидер.
По его словам, Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в накануне, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине.
Подробнее - в материале Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
 
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