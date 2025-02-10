https://ukraina.ru/20250210/1060938134.html
Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине
Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине - 10.02.2025 Украина.ру
Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед "азиатским туром", включающим визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан, указал, что считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США по Украине
2025-02-10T08:27
2025-02-10T08:27
2025-02-10T08:47
новости
россия
дональд трамп
украина
сша
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_0:205:2915:1845_1920x0_80_0_0_58a636abf1b63c60441317a930aa374f.jpg
"Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, они позитивные", - сказал турецкий лидер.По его словам, Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в накануне, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине.Подробнее - в материале Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.
россия
украина
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/05/1049191309_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_8bc9e58ee6f91c71cada6c881568fa3e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, дональд трамп, украина, сша, владимир путин
Новости, Россия, Дональд Трамп, Украина, США, Владимир Путин
Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине
08:27 10.02.2025 (обновлено: 08:47 10.02.2025)
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед "азиатским туром", включающим визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан, указал, что считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США по Украине
"Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, они позитивные", - сказал турецкий лидер.
По его словам, Анкара
готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в накануне, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине.