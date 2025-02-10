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Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине

Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине - 10.02.2025 Украина.ру

Эрдоган указал на "позитивные месседжи" РФ и США по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции перед "азиатским туром", включающим визиты в Малайзию, Индонезию и Пакистан, указал, что считает позитивными "месседжи" от руководства РФ и США по Украине

2025-02-10T08:27

2025-02-10T08:27

2025-02-10T08:47

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"Мы не хотим терять надежды на мирное урегулирование. В этом контексте видим месседжи господина (президента США Дональда - ред.) Трампа и господина (президента РФ Владимира - ред.) Путина, они позитивные", - сказал турецкий лидер.По его словам, Анкара готова внести свой вклад в процесс мирного урегулирования на Украине.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что у России сохраняется готовность к переговорам, о чем неоднократно было сказано на уровне главы государства. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц заявил в накануне, что Дональд Трамп намерен завершить конфликт на Украине.Подробнее - в материале Трамп объяснил, когда рассчитывает встретиться с Путиным на сайте Украина.ру.

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новости, россия, дональд трамп, украина, сша, владимир путин