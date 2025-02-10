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Главное за ночь 10 февраля
Главное за ночь 10 февраля - 10.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 10 февраля
Российская ПВО за ночь сбила 15 украинских дронов, сообщило Минобороны. Семь БПЛА было уничтожено над Кубанью, три - над Брянской и два над Ростовской областью, Украина.ру, 10.02.2025
2025-02-10T08:05
2025-02-10T08:05
2025-02-10T08:05
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Российская ПВО за ночь сбила 15 украинских дронов, сообщило Минобороны. Семь БПЛА было уничтожено над Кубанью, три - над Брянской и два над Ростовской областью, по одному - над Белгородской и Курской областями, а также Крымом.Более 150 воздушных атак ВСУ сорвано над Донецком и Макеевкой за неделю, сообщили в УФСБ по ДНР.Две бронемашины пехоты ВСУ с десантом уничтожено ударами артиллерии к западу от Курахово в ДНР, сообщили в силовых структурах.Букмекеры оценивают вероятность прекращения огня на Украине в 2025 в 66 процентов. Такие данные приводит онлайн-платформа Polymarket. Но в быстрое завершение конфликта букмекеры не слишком верят: вероятность, что все получится урегулировать за 90 дней, оценивается в 26 процентов.Россия "внимательно отслеживает" риторику Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, но пока конкретных сигналов от Вашингтона по возобновлению контактов Москва не получала, рассказал РИА Новости Небензя. Как только США сформулируют и озвучат позицию по Украине, Москва ее изучит, пока же от Вашингтона звучат только лозунги, добавил он.Олаф Шольц заявил, что на данный момент речь не идет о членстве Украины в НАТО.О других заявлениях канцлера ФРГ - в материале Шольц высказался против поставок Киеву оружия, которым можно бить вглубь России на сайте Украина.ру.
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новости, украина, донецкая народная республика, россия, олаф шольц, дональд трамп, василий небензя, вооруженные силы украины, минобороны, нато
Новости, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Олаф Шольц, Дональд Трамп, Василий Небензя, Вооруженные силы Украины, Минобороны, НАТО