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Главное за ночь 10 февраля

Главное за ночь 10 февраля - 10.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 10 февраля

Российская ПВО за ночь сбила 15 украинских дронов, сообщило Минобороны. Семь БПЛА было уничтожено над Кубанью, три - над Брянской и два над Ростовской областью, Украина.ру, 10.02.2025

2025-02-10T08:05

2025-02-10T08:05

2025-02-10T08:05

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Российская ПВО за ночь сбила 15 украинских дронов, сообщило Минобороны. Семь БПЛА было уничтожено над Кубанью, три - над Брянской и два над Ростовской областью, по одному - над Белгородской и Курской областями, а также Крымом.Более 150 воздушных атак ВСУ сорвано над Донецком и Макеевкой за неделю, сообщили в УФСБ по ДНР.Две бронемашины пехоты ВСУ с десантом уничтожено ударами артиллерии к западу от Курахово в ДНР, сообщили в силовых структурах.Букмекеры оценивают вероятность прекращения огня на Украине в 2025 в 66 процентов. Такие данные приводит онлайн-платформа Polymarket. Но в быстрое завершение конфликта букмекеры не слишком верят: вероятность, что все получится урегулировать за 90 дней, оценивается в 26 процентов.Россия "внимательно отслеживает" риторику Трампа и его администрации по Украине и открыта к диалогу, но пока конкретных сигналов от Вашингтона по возобновлению контактов Москва не получала, рассказал РИА Новости Небензя. Как только США сформулируют и озвучат позицию по Украине, Москва ее изучит, пока же от Вашингтона звучат только лозунги, добавил он.Олаф Шольц заявил, что на данный момент речь не идет о членстве Украины в НАТО.О других заявлениях канцлера ФРГ - в материале Шольц высказался против поставок Киеву оружия, которым можно бить вглубь России на сайте Украина.ру.

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новости, украина, донецкая народная республика, россия, олаф шольц, дональд трамп, василий небензя, вооруженные силы украины, минобороны, нато