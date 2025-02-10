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Шольц высказался против поставок Киеву оружия, которым можно бить вглубь России

Шольц высказался против поставок Киеву оружия, которым можно бить вглубь России - 10.02.2025 Украина.ру

Шольц высказался против поставок Киеву оружия, которым можно бить вглубь России

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не считает правильным поставлять Украине оружие, которым можно бить вглубь российской территории. Об этом он заявил в ходе предвыборных теледебатов с кандидатом в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрихом Мерцем в эфире второго немецкого канала ZDF

2025-02-10T07:49

2025-02-10T07:49

2025-02-10T07:50

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"Я не считаю правильным, если мы будем поставлять оружие, которое может быть использовано с большой разрушительной силой вглубь российской территории. <...> Я думаю, что это именно тот шаг, который не следует делать, если вы несете ответственность за Германию", - сказал он.При этом канцлер ФРГ считает, что Запад должен помочь Украине создать сильную армию.Также он полагает, что необходимо каждый день бороться за то, чтобы украинский конфликт не перерос в войну между Россией и НАТО.Досрочные выборы в Германии пройдут 23 февраля. Согласно данным последнего опроса института Infratest Dimap, на первом месте находится оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов с 31 процентом голосов, за ними идёт "Альтернатива для Германии" с 21 процентом, за Социал-демократическую партию Германии готовы проголосовать 15 процентов, за партию "Зеленые" - 14 процентов. Подробнее - в материале Павла Котова Парламентские выборы в Германии: главные претенденты на победу на сайте Украина.ру.

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новости, германия, россия, украина, олаф шольц, нато