Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ - 10.02.2025 Украина.ру
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Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ
Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ - 10.02.2025 Украина.ру
Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ
В конце недели Минобороны РФ сообщило об освобождении Торецка (Дзержинска) в ДНР. Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий, судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-02-10T04:45
2025-02-10T04:45
новости
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
геннадий алехин
вооруженные силы украины
донбасс
покровск/красноармейск
вс рф
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На Кураховском направлении штурмовые подразделения ВС России расширили зону контроля в "кармане", выйдя с юга к Дачному и зачистив расположенный там опорный пункт, сообщил эксперт. В результате остатки обороны ВСУ были сломлены и подразделения вышли на западную окраину Дачного, добавил он.Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий. Судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя, отметил Алехин.В районе Торецка (Дзержинск) войска прорвали оборону противника и зашли в центр Щербиновки, север села оставался в серой зоне. Противник перебросил туда элитные подразделения, в том числе 12-ю бригаду, но дестабилизация обороны не позволила ВСУ провести успешную контратаку, указал Алехин."В конце недели Министерство обороны России официально сообщило об освобождении города Торецк (Дзержинск) в ДНР. В боях отличились 1-я, 9-я и 132-я мотострелковые бригады 51-й армии ВС РФ, а также добровольческого формирования "Ветераны", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250209/1060931501.html
россия
дзержинск (торецк)
донецкая народная республика
донбасс
покровск/красноармейск
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новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, геннадий алехин, вооруженные силы украины, донбасс, покровск/красноармейск, вс рф, всу, наступление, сво, спецоперация
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Донецкая Народная Республика, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Донбасс, Покровск/Красноармейск, ВС РФ, ВСУ, наступление, СВО, Спецоперация

Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ

04:45 10.02.2025
 
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
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В конце недели Минобороны РФ сообщило об освобождении Торецка (Дзержинска) в ДНР. Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий, судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Кураховском направлении штурмовые подразделения ВС России расширили зону контроля в "кармане", выйдя с юга к Дачному и зачистив расположенный там опорный пункт, сообщил эксперт. В результате остатки обороны ВСУ были сломлены и подразделения вышли на западную окраину Дачного, добавил он.
Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий. Судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя, отметил Алехин.

"Это дает хорошую возможность вести наступательные действия с выходом на Запорожский участок фронта с фланга. На Покровском направлении продолжаются бои на нескольких участках. Российская армия с каждым днем усиливает давление на оборону ВСУ", — подчеркнул полковник запаса.

В районе Торецка (Дзержинск) войска прорвали оборону противника и зашли в центр Щербиновки, север села оставался в серой зоне. Противник перебросил туда элитные подразделения, в том числе 12-ю бригаду, но дестабилизация обороны не позволила ВСУ провести успешную контратаку, указал Алехин.
"В конце недели Министерство обороны России официально сообщило об освобождении города Торецк (Дзержинск) в ДНР. В боях отличились 1-я, 9-я и 132-я мотострелковые бригады 51-й армии ВС РФ, а также добровольческого формирования "Ветераны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.
Коллаж: цитаты недели - РИА Новости, 1920, 09.02.2025
Вчера, 13:28
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НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Донецкая Народная РеспубликаГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныДонбассПокровск/КрасноармейскВС РФВСУнаступлениеСВОСпецоперация
 
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