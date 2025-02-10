https://ukraina.ru/20250210/1060935281.html

Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ

Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ - 10.02.2025 Украина.ру

Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ

В конце недели Минобороны РФ сообщило об освобождении Торецка (Дзержинска) в ДНР. Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий, судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-02-10T04:45

2025-02-10T04:45

2025-02-10T04:45

новости

россия

дзержинск (торецк)

донецкая народная республика

геннадий алехин

вооруженные силы украины

донбасс

покровск/красноармейск

вс рф

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790612_0:17:1623:930_1920x0_80_0_0_9502380f26234c9a0f5c8b7490d1980a.jpg

На Кураховском направлении штурмовые подразделения ВС России расширили зону контроля в "кармане", выйдя с юга к Дачному и зачистив расположенный там опорный пункт, сообщил эксперт. В результате остатки обороны ВСУ были сломлены и подразделения вышли на западную окраину Дачного, добавил он.Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий. Судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя, отметил Алехин.В районе Торецка (Дзержинск) войска прорвали оборону противника и зашли в центр Щербиновки, север села оставался в серой зоне. Противник перебросил туда элитные подразделения, в том числе 12-ю бригаду, но дестабилизация обороны не позволила ВСУ провести успешную контратаку, указал Алехин."В конце недели Министерство обороны России официально сообщило об освобождении города Торецк (Дзержинск) в ДНР. В боях отличились 1-я, 9-я и 132-я мотострелковые бригады 51-й армии ВС РФ, а также добровольческого формирования "Ветераны", — подытожил собеседник издания.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта" на сайте Украина.ру.О ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250209/1060931501.html

россия

дзержинск (торецк)

донецкая народная республика

донбасс

покровск/красноармейск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дзержинск (торецк), донецкая народная республика, геннадий алехин, вооруженные силы украины, донбасс, покровск/красноармейск, вс рф, всу, наступление, сво, спецоперация