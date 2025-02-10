Освобождение Дзержинска, штурм Андреевки и Константинополя: Алехин рассказал о новых успехах ВС РФ
© Донецкое агентство новостей
© Донецкое агентство новостей
В конце недели Минобороны РФ сообщило об освобождении Торецка (Дзержинска) в ДНР. Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий, судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя. Об этом пишет в своей статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Кураховском направлении штурмовые подразделения ВС России расширили зону контроля в "кармане", выйдя с юга к Дачному и зачистив расположенный там опорный пункт, сообщил эксперт. В результате остатки обороны ВСУ были сломлены и подразделения вышли на западную окраину Дачного, добавил он.
Западнее бывшего Кураховского котла нарастает интенсивность боевых действий. Судя по всему, начинается активная фаза штурма Андреевки и Константинополя, отметил Алехин.
"Это дает хорошую возможность вести наступательные действия с выходом на Запорожский участок фронта с фланга. На Покровском направлении продолжаются бои на нескольких участках. Российская армия с каждым днем усиливает давление на оборону ВСУ", — подчеркнул полковник запаса.
В районе Торецка (Дзержинск) войска прорвали оборону противника и зашли в центр Щербиновки, север села оставался в серой зоне. Противник перебросил туда элитные подразделения, в том числе 12-ю бригаду, но дестабилизация обороны не позволила ВСУ провести успешную контратаку, указал Алехин.
"В конце недели Министерство обороны России официально сообщило об освобождении города Торецк (Дзержинск) в ДНР. В боях отличились 1-я, 9-я и 132-я мотострелковые бригады 51-й армии ВС РФ, а также добровольческого формирования "Ветераны", — подытожил собеседник издания.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджей, ВС РФ продвигаются по всей линии фронта" на сайте Украина.ру.
О ситуации в зоне СВО — в материале "Виктор Кутырь: После очередного провала под Курском ВСУ придется запереться в Сумах, Конотопе и Батурине" на сайте Украина.ру.