https://ukraina.ru/20250201/1060721128.html

Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов

Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов - 01.02.2025 Украина.ру

Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов

На текущей неделе украинские военные и эксперты более всего были обеспокоены продвижением российской армии к границам Днепропетровской области, а также ростом дезертирства из частей ВСУ.

2025-02-01T08:55

2025-02-01T08:55

2025-02-01T08:55

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днепропетровская область

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Чем опасно продвижение фронта к Днепропетровской областиНа юго-востоке Днепропетровской области уже отчетливо слышат приближение фронта. Глава областной военной администрации Николай Лукашук призывает жителей юго-восточных районов эвакуироваться, а оставшихся — "быть готовыми к любым ситуациям".Для украинских властей крайне важен символизм, поэтому захват даже квадратного километра в административных границах Днепропетровской области будет означать серьезный репутационный и моральный удар. Западные СМИ расскажут, что российская армия начала боевые действия в новом регионе, а ВСУ отступают, что негативно отразится на готовности поддерживать режим Зеленского."Зеленский дал указание Генштабу ВСУ не дать россиянам зайти в Днепропетровскую область до конца апреля. Заход россиян в Днепропетровскую область будет как информационная бомба, которая сильно ударит по имиджу и по моральному духу ВСУ", - комментирует телеграм-канал "Легитимный" продвижение ВС РФ.Бывший депутат Рады и боевик "Айдара"* Игорь Лапин пытается понять, будут ли россияне двигаться в Днепропетровскую область или сосредоточатся на взятии Покровска, где ВСУ создали серьезный укрепрайон."Россияне уже полгода говорят, что идут на Покровск, мы говорим, что их встречаем в Покровске. Интересно, куда пойдут россияне. Пока что они в Покровск не идут, а идут в другие места – мы видим, что на некоторых участках осталось уже немного до Днепропетровской области", - рассказывает Лапин. По его словам, у ВСУ нет достаточного количества резервов, чтобы сдерживать продвижение сразу на нескольких участках фронта.Жалуется Лапин также на превосходство российской армии в артиллерии, что почти не оставляет шансов обороне ВСУ, особенно в городе Часов Яр. "На Часов Яре сейчас идет ситуация не с полуокружением, а вообще с огневым валом. Именно огневым валом пытаются, как когда-то по-старинке, как они брали и Попасную, и Бахмут. То есть, огневой вал с целью уничтожения высоток, с целью уничтожения любой возможности для обороны – это они сейчас используют. Преимущество в артиллерии – тотальное", - сетует националист.Издание "Страна", анализируя тактику российской армии последних дней, пишет, что россияне как бы оставляют Покровск в своем тылу, перерезая постепенно его коммуникации и создавая плацдарм для движения на запад.Дезертиров больше, чем мобилизованныхБеглый депутат Рады Артем Дмитрук из Лондона рассказывает, что к лету у ВСУ иссякнут силы, поскольку дезертирство и потери будут нарастать. Он считает, что на фронте сейчас менее 300 000 человек. При этом мобилизация не покрывает потери и количество дезертиров (СОЧ)."300 тысяч возьмем за основу. Примерно 30 тысяч военных в месяц у нас уходят в СОЧ. К ним добавляем 10−15 тысяч потерь в ВСУ. Мы понимаем, что чем больше потерь, чем больше уходят в СОЧ, прогрессия увеличивается. Исходя из такого расчета, у нас получается, что военных на линии фронта реально остается на шесть месяцев, а при прогрессии получается на три", - рассказывает Дмитрук, прогнозируя обвал фронта к лету, а к осени – начало избирательного процесса на Украине.Аналогичные расчеты приводит и опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО. "При СОЧ на уровне 30 тыс. в месяц и потерях в 10 тыс. в месяц, за 6 месяцев, т.е. до средины лета, с фронта сбегут или уедут грузом 200/300 около 240 тысяч солдат. При этом по оценкам издания The New York Times, на переднем крае воюет 250 тысяч солдат. То есть, это все. 0. Катастрофа", — предрекает депутат. Он считает, что даже при усилении мобилизации и снижении мобилизационного возраста можно будет поставить под ружье максимум 100 000 немотивированных солдат, которые должны удерживать фронт в 1300 километров.Украинский военный эксперт Олег Стариков тоже полагает, что у ВСУ не хватит людей для удержания фронта. "У нас нет ресурсов, чтобы остановить русских в той тактике и стратегии, которую мы выбрали – ни шагу назад. А это позиционная война. Нет у нас тех ресурсов на линии боестолкновения, нет сил на это", - говорит эксперт. Он подчеркивает, что по уставу бригада из 3-5 тысяч человек должна вести оборону на 50 километров.На этой неделе украинские соцсети облетело видео, как украинских военнослужащих из 155-й бригады "Анна Киевская" везут на передовую, скованных наручниками. Ранее из этой бригады, которую обучали французы, дезертировали 1700 человек, за что ее командиров отдали под суд. Новое командование бригады решило доставить в окопы военнослужащих, словно рабов, похищенных колонизаторами в Африке. Не исключено, что и на передовой их будут приковывать на позициях, чтобы не сбежали.Почему спивается украинская армияИздание "Украинская правда" на этой неделе также обратило внимание на растущую проблему пьянства в рядах ВСУ. Украинскую армию условно разделяют на три категории: профессиональных военных, мотивированных добровольцев-националистов и принудительно мобилизованных работяг. Но пьянство процветает во всех трех категориях, хотя и по разным причинам. Среди профессиональных военных – это "традиция", националисты практически все страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а принудительно мобилизованные изначально алкоголем пытаются залить свою горькую участь."С "учебок" привозят всех подряд - пьяных, "накуренных", "нанюханных". Командиры пытаются ставить этих людей на должности, где от них будет польза. За компьютер алкоголика не посадишь, в пехоту – тоже нет, машины заправлять – ОК", - говорит украинский военнослужащий на условиях анонимности.Обычно военнослужащие приобретают самогон у местных старушек в обмен на консервы. Нередко они оставляют в залог оружие, а потом командирам приходится ездить по селам и собирать это оружие, как говорит изданию военнослужащий морского центра Сил специальных операций (ССО) Павел Якимчук. Даже если в селе осталось двое гражданских, и там украинские солдаты находят алкоголь. Один из украинских морских пехотинцев рассказывает, что осенью 2022 года во время штурма посадки они потеряли людей и запросили подкрепление. В результате приехала техника и выгрузила восемь человек, которые все были пьяны в хлам и не держались на ногах.Военный медик 47й бригады Елена Рыж говорит, что даже ранее не пившие военнослужащие спиваются под воздействие окружения. Она рассказывает об их командире, которому дали задание разобраться с пьянством, но в результате он сам спился. Военнослужащие также рассказывают, что штрафы, гауптвахты и даже посадки в яму (что практикует в ВСУ) не дают эффекта. В качестве мер по борьбе с пьянством предлагают проводить больше лекций и кинопоказов о вреде алкоголизма, а также нанимать больше психологов.Однако весьма сомнительно, что эти меры окажут какое-то воздействие. Рост алкоголизма и дезертирства – прямое следствие морального разложения, принудительной мобилизации и лишения человека права на выбор.* запрещённая в РФ террористическая организацияЕщё на эту тему: Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог

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эксклюзив, днепропетровская область, днепропетровск, артем дмитрук, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, рада, генштаб, россия, эксперты