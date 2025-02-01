Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов - 01.02.2025 Украина.ру
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Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов
Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов - 01.02.2025 Украина.ру
Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов
На текущей неделе украинские военные и эксперты более всего были обеспокоены продвижением российской армии к границам Днепропетровской области, а также ростом дезертирства из частей ВСУ.
2025-02-01T08:55
2025-02-01T08:55
эксклюзив
днепропетровская область
днепропетровск
артем дмитрук
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
рада
генштаб
россия
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Чем опасно продвижение фронта к Днепропетровской областиНа юго-востоке Днепропетровской области уже отчетливо слышат приближение фронта. Глава областной военной администрации Николай Лукашук призывает жителей юго-восточных районов эвакуироваться, а оставшихся — "быть готовыми к любым ситуациям".Для украинских властей крайне важен символизм, поэтому захват даже квадратного километра в административных границах Днепропетровской области будет означать серьезный репутационный и моральный удар. Западные СМИ расскажут, что российская армия начала боевые действия в новом регионе, а ВСУ отступают, что негативно отразится на готовности поддерживать режим Зеленского."Зеленский дал указание Генштабу ВСУ не дать россиянам зайти в Днепропетровскую область до конца апреля. Заход россиян в Днепропетровскую область будет как информационная бомба, которая сильно ударит по имиджу и по моральному духу ВСУ", - комментирует телеграм-канал "Легитимный" продвижение ВС РФ.Бывший депутат Рады и боевик "Айдара"* Игорь Лапин пытается понять, будут ли россияне двигаться в Днепропетровскую область или сосредоточатся на взятии Покровска, где ВСУ создали серьезный укрепрайон."Россияне уже полгода говорят, что идут на Покровск, мы говорим, что их встречаем в Покровске. Интересно, куда пойдут россияне. Пока что они в Покровск не идут, а идут в другие места – мы видим, что на некоторых участках осталось уже немного до Днепропетровской области", - рассказывает Лапин. По его словам, у ВСУ нет достаточного количества резервов, чтобы сдерживать продвижение сразу на нескольких участках фронта.Жалуется Лапин также на превосходство российской армии в артиллерии, что почти не оставляет шансов обороне ВСУ, особенно в городе Часов Яр. "На Часов Яре сейчас идет ситуация не с полуокружением, а вообще с огневым валом. Именно огневым валом пытаются, как когда-то по-старинке, как они брали и Попасную, и Бахмут. То есть, огневой вал с целью уничтожения высоток, с целью уничтожения любой возможности для обороны – это они сейчас используют. Преимущество в артиллерии – тотальное", - сетует националист.Издание "Страна", анализируя тактику российской армии последних дней, пишет, что россияне как бы оставляют Покровск в своем тылу, перерезая постепенно его коммуникации и создавая плацдарм для движения на запад.Дезертиров больше, чем мобилизованныхБеглый депутат Рады Артем Дмитрук из Лондона рассказывает, что к лету у ВСУ иссякнут силы, поскольку дезертирство и потери будут нарастать. Он считает, что на фронте сейчас менее 300 000 человек. При этом мобилизация не покрывает потери и количество дезертиров (СОЧ)."300 тысяч возьмем за основу. Примерно 30 тысяч военных в месяц у нас уходят в СОЧ. К ним добавляем 10−15 тысяч потерь в ВСУ. Мы понимаем, что чем больше потерь, чем больше уходят в СОЧ, прогрессия увеличивается. Исходя из такого расчета, у нас получается, что военных на линии фронта реально остается на шесть месяцев, а при прогрессии получается на три", - рассказывает Дмитрук, прогнозируя обвал фронта к лету, а к осени – начало избирательного процесса на Украине.Аналогичные расчеты приводит и опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО. "При СОЧ на уровне 30 тыс. в месяц и потерях в 10 тыс. в месяц, за 6 месяцев, т.е. до средины лета, с фронта сбегут или уедут грузом 200/300 около 240 тысяч солдат. При этом по оценкам издания The New York Times, на переднем крае воюет 250 тысяч солдат. То есть, это все. 0. Катастрофа", — предрекает депутат. Он считает, что даже при усилении мобилизации и снижении мобилизационного возраста можно будет поставить под ружье максимум 100 000 немотивированных солдат, которые должны удерживать фронт в 1300 километров.Украинский военный эксперт Олег Стариков тоже полагает, что у ВСУ не хватит людей для удержания фронта. "У нас нет ресурсов, чтобы остановить русских в той тактике и стратегии, которую мы выбрали – ни шагу назад. А это позиционная война. Нет у нас тех ресурсов на линии боестолкновения, нет сил на это", - говорит эксперт. Он подчеркивает, что по уставу бригада из 3-5 тысяч человек должна вести оборону на 50 километров.На этой неделе украинские соцсети облетело видео, как украинских военнослужащих из 155-й бригады "Анна Киевская" везут на передовую, скованных наручниками. Ранее из этой бригады, которую обучали французы, дезертировали 1700 человек, за что ее командиров отдали под суд. Новое командование бригады решило доставить в окопы военнослужащих, словно рабов, похищенных колонизаторами в Африке. Не исключено, что и на передовой их будут приковывать на позициях, чтобы не сбежали.Почему спивается украинская армияИздание "Украинская правда" на этой неделе также обратило внимание на растущую проблему пьянства в рядах ВСУ. Украинскую армию условно разделяют на три категории: профессиональных военных, мотивированных добровольцев-националистов и принудительно мобилизованных работяг. Но пьянство процветает во всех трех категориях, хотя и по разным причинам. Среди профессиональных военных – это "традиция", националисты практически все страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а принудительно мобилизованные изначально алкоголем пытаются залить свою горькую участь."С "учебок" привозят всех подряд - пьяных, "накуренных", "нанюханных". Командиры пытаются ставить этих людей на должности, где от них будет польза. За компьютер алкоголика не посадишь, в пехоту – тоже нет, машины заправлять – ОК", - говорит украинский военнослужащий на условиях анонимности.Обычно военнослужащие приобретают самогон у местных старушек в обмен на консервы. Нередко они оставляют в залог оружие, а потом командирам приходится ездить по селам и собирать это оружие, как говорит изданию военнослужащий морского центра Сил специальных операций (ССО) Павел Якимчук. Даже если в селе осталось двое гражданских, и там украинские солдаты находят алкоголь. Один из украинских морских пехотинцев рассказывает, что осенью 2022 года во время штурма посадки они потеряли людей и запросили подкрепление. В результате приехала техника и выгрузила восемь человек, которые все были пьяны в хлам и не держались на ногах.Военный медик 47й бригады Елена Рыж говорит, что даже ранее не пившие военнослужащие спиваются под воздействие окружения. Она рассказывает об их командире, которому дали задание разобраться с пьянством, но в результате он сам спился. Военнослужащие также рассказывают, что штрафы, гауптвахты и даже посадки в яму (что практикует в ВСУ) не дают эффекта. В качестве мер по борьбе с пьянством предлагают проводить больше лекций и кинопоказов о вреде алкоголизма, а также нанимать больше психологов.Однако весьма сомнительно, что эти меры окажут какое-то воздействие. Рост алкоголизма и дезертирства – прямое следствие морального разложения, принудительной мобилизации и лишения человека права на выбор.* запрещённая в РФ террористическая организацияЕщё на эту тему: Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог
https://ukraina.ru/20250130/1060705153.html
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эксклюзив, днепропетровская область, днепропетровск, артем дмитрук, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, рада, генштаб, россия, эксперты
Эксклюзив, Днепропетровская область, Днепропетровск, Артем Дмитрук, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Рада, Генштаб, Россия, эксперты

Продвижение фронта к Днепропетровску и разложение ВСУ. Что беспокоит украинских военных и экспертов

08:55 01.02.2025
 
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ВСУ - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
На текущей неделе украинские военные и эксперты более всего были обеспокоены продвижением российской армии к границам Днепропетровской области, а также ростом дезертирства из частей ВСУ.
Чем опасно продвижение фронта к Днепропетровской области
На юго-востоке Днепропетровской области уже отчетливо слышат приближение фронта. Глава областной военной администрации Николай Лукашук призывает жителей юго-восточных районов эвакуироваться, а оставшихся — "быть готовыми к любым ситуациям".
Для украинских властей крайне важен символизм, поэтому захват даже квадратного километра в административных границах Днепропетровской области будет означать серьезный репутационный и моральный удар. Западные СМИ расскажут, что российская армия начала боевые действия в новом регионе, а ВСУ отступают, что негативно отразится на готовности поддерживать режим Зеленского.
"Зеленский дал указание Генштабу ВСУ не дать россиянам зайти в Днепропетровскую область до конца апреля. Заход россиян в Днепропетровскую область будет как информационная бомба, которая сильно ударит по имиджу и по моральному духу ВСУ", - комментирует телеграм-канал "Легитимный" продвижение ВС РФ.
Бывший депутат Рады и боевик "Айдара"* Игорь Лапин пытается понять, будут ли россияне двигаться в Днепропетровскую область или сосредоточатся на взятии Покровска, где ВСУ создали серьезный укрепрайон.
"Россияне уже полгода говорят, что идут на Покровск, мы говорим, что их встречаем в Покровске. Интересно, куда пойдут россияне. Пока что они в Покровск не идут, а идут в другие места – мы видим, что на некоторых участках осталось уже немного до Днепропетровской области", - рассказывает Лапин. По его словам, у ВСУ нет достаточного количества резервов, чтобы сдерживать продвижение сразу на нескольких участках фронта.
Боевая работа САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.01.2025
30 января, 18:50
Днепропетровской области приготовиться. Итоги 30 января на УкраинеВласти Днепропетровской области призвали жителей приграничных с Донецкой Народной Республикой регионов к эвакуации
Жалуется Лапин также на превосходство российской армии в артиллерии, что почти не оставляет шансов обороне ВСУ, особенно в городе Часов Яр. "На Часов Яре сейчас идет ситуация не с полуокружением, а вообще с огневым валом. Именно огневым валом пытаются, как когда-то по-старинке, как они брали и Попасную, и Бахмут. То есть, огневой вал с целью уничтожения высоток, с целью уничтожения любой возможности для обороны – это они сейчас используют. Преимущество в артиллерии – тотальное", - сетует националист.
Издание "Страна", анализируя тактику российской армии последних дней, пишет, что россияне как бы оставляют Покровск в своем тылу, перерезая постепенно его коммуникации и создавая плацдарм для движения на запад.
Дезертиров больше, чем мобилизованных
Беглый депутат Рады Артем Дмитрук из Лондона рассказывает, что к лету у ВСУ иссякнут силы, поскольку дезертирство и потери будут нарастать. Он считает, что на фронте сейчас менее 300 000 человек. При этом мобилизация не покрывает потери и количество дезертиров (СОЧ).
"300 тысяч возьмем за основу. Примерно 30 тысяч военных в месяц у нас уходят в СОЧ. К ним добавляем 10−15 тысяч потерь в ВСУ. Мы понимаем, что чем больше потерь, чем больше уходят в СОЧ, прогрессия увеличивается. Исходя из такого расчета, у нас получается, что военных на линии фронта реально остается на шесть месяцев, а при прогрессии получается на три", - рассказывает Дмитрук, прогнозируя обвал фронта к лету, а к осени – начало избирательного процесса на Украине.
Аналогичные расчеты приводит и опальный депутат Александр Дубинский, находящийся в киевском СИЗО. "При СОЧ на уровне 30 тыс. в месяц и потерях в 10 тыс. в месяц, за 6 месяцев, т.е. до средины лета, с фронта сбегут или уедут грузом 200/300 около 240 тысяч солдат. При этом по оценкам издания The New York Times, на переднем крае воюет 250 тысяч солдат. То есть, это все. 0. Катастрофа", — предрекает депутат.
Он считает, что даже при усилении мобилизации и снижении мобилизационного возраста можно будет поставить под ружье максимум 100 000 немотивированных солдат, которые должны удерживать фронт в 1300 километров.
Украинский военный эксперт Олег Стариков тоже полагает, что у ВСУ не хватит людей для удержания фронта. "У нас нет ресурсов, чтобы остановить русских в той тактике и стратегии, которую мы выбрали – ни шагу назад. А это позиционная война. Нет у нас тех ресурсов на линии боестолкновения, нет сил на это", - говорит эксперт. Он подчеркивает, что по уставу бригада из 3-5 тысяч человек должна вести оборону на 50 километров.
На этой неделе украинские соцсети облетело видео, как украинских военнослужащих из 155-й бригады "Анна Киевская" везут на передовую, скованных наручниками. Ранее из этой бригады, которую обучали французы, дезертировали 1700 человек, за что ее командиров отдали под суд. Новое командование бригады решило доставить в окопы военнослужащих, словно рабов, похищенных колонизаторами в Африке. Не исключено, что и на передовой их будут приковывать на позициях, чтобы не сбежали.
Почему спивается украинская армия
Издание "Украинская правда" на этой неделе также обратило внимание на растущую проблему пьянства в рядах ВСУ. Украинскую армию условно разделяют на три категории: профессиональных военных, мотивированных добровольцев-националистов и принудительно мобилизованных работяг. Но пьянство процветает во всех трех категориях, хотя и по разным причинам. Среди профессиональных военных – это "традиция", националисты практически все страдают от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), а принудительно мобилизованные изначально алкоголем пытаются залить свою горькую участь.
"С "учебок" привозят всех подряд - пьяных, "накуренных", "нанюханных". Командиры пытаются ставить этих людей на должности, где от них будет польза. За компьютер алкоголика не посадишь, в пехоту – тоже нет, машины заправлять – ОК", - говорит украинский военнослужащий на условиях анонимности.
Обычно военнослужащие приобретают самогон у местных старушек в обмен на консервы. Нередко они оставляют в залог оружие, а потом командирам приходится ездить по селам и собирать это оружие, как говорит изданию военнослужащий морского центра Сил специальных операций (ССО) Павел Якимчук. Даже если в селе осталось двое гражданских, и там украинские солдаты находят алкоголь. Один из украинских морских пехотинцев рассказывает, что осенью 2022 года во время штурма посадки они потеряли людей и запросили подкрепление. В результате приехала техника и выгрузила восемь человек, которые все были пьяны в хлам и не держались на ногах.
Военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Вчера, 03:00
Резервы не резиновые: Рожин о том, сможет ли Киев найти пять бригад, чтобы задержать продвижение ВС РФЕсли Драпатому дадут еще пять-шесть бригад, он может попытаться сбить темп российского наступления. Но эти бригады надо откуда-то брать, а резервы у Украины ограничены. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Военный медик 47й бригады Елена Рыж говорит, что даже ранее не пившие военнослужащие спиваются под воздействие окружения. Она рассказывает об их командире, которому дали задание разобраться с пьянством, но в результате он сам спился. Военнослужащие также рассказывают, что штрафы, гауптвахты и даже посадки в яму (что практикует в ВСУ) не дают эффекта. В качестве мер по борьбе с пьянством предлагают проводить больше лекций и кинопоказов о вреде алкоголизма, а также нанимать больше психологов.
Однако весьма сомнительно, что эти меры окажут какое-то воздействие. Рост алкоголизма и дезертирства – прямое следствие морального разложения, принудительной мобилизации и лишения человека права на выбор.
* запрещённая в РФ террористическая организация
Ещё на эту тему: Reuters: когда ВС РФ освободят Красноармейск, они окажутся на развилке двух дорог
 
ЭксклюзивДнепропетровская областьДнепропетровскАртем ДмитрукВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВооруженные силы УкраиныРадаГенштабРоссияэксперты
 
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