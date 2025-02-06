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Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте

Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте - 06.02.2025 Украина.ру

Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте

Российские войска взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и продолжают работу по сдавливанию противника в котле, перерезая транспортные коммуникации ВСУ. Об этом 6 февраля сообщил агентству РИА Новости депутат Госдумы РВ Виктор Водолацкий

2025-02-06T16:47

2025-02-06T16:47

2025-02-06T16:59

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Водолацкий уточнил, что командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области.Не так давно Владимир Зеленский заявил, что в Красноармейске (Покровске) его армия уже лишилась 45 тысяч военных. Автор издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с донецким волонтером Еленой Бобковой и выяснил, что реальные цифры совсем другие. Подробности в материале "Какие 45 тысяч? Там горы трупов". Волонтёр рассказала о реальных потерях ВСУ.Также в четверг, 6 февраля, украинские формирования предприняли несколько попыток атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, однако были отброшены группировкой ВС РФ "Север". Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сводке ведомства, где также отмечается, что ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике.В Минобороны озвучили и потери ВСУ на Курском направлении. За последние сутки они составили 205 боевиков, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.Российские военные продолжают работу и на других направлениях фронта. Так, на Кураховском направлении ВС РФ продвинулись ближе к центру населенного пункта, уточняет телеграм-канал "Фронтовая птичка".На Волчанском участке Харьковского направления продолжаются позиционные бои. Телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщает, что на востоке города основные боевые действия сосредоточены в районе населенного пункта Тихое, где противник все еще пытается удерживать оборону с огромными потерями.На Богатырском направлении в окрестностях Курахово, уточняет военкор Юрий Котенок, штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются к Константинополю с двух сторон: с севера через Андреевку и с юго-востока."В Андреевке наши штурмы закрепились в центре и в восточной части и продвигаются к участку автодороги Т0515 между Андреевкой и Константинополем. Юго-восточнее последнего подразделения ВС РФ расширили контроль территории и пытаются зайти в поселок. Схожая ситуация в районе южнее Богатыря, где наши подразделения атакуют большой опорник на подступах и пытаются установить физический контроль над трассой Н-15", - написал военкор.О перспективах дальнейшего продвижения ВС РФ рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в своем материале Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР.

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новости, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, александр чаленко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, вс рф, украина.ру, минобороны, фронт, продвижение, покровск/красноармейск, курск