Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте - 06.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250206/1060875521.html
Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте
Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте - 06.02.2025 Украина.ру
Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте
Российские войска взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и продолжают работу по сдавливанию противника в котле, перерезая транспортные коммуникации ВСУ. Об этом 6 февраля сообщил агентству РИА Новости депутат Госдумы РВ Виктор Водолацкий
2025-02-06T16:47
2025-02-06T16:59
новости
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
александр чаленко
владимир зеленский
вооруженные силы украины
всу
вс рф
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060762596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e67889aa5d36946626ccf8ddacab0db.jpg.webp
Водолацкий уточнил, что командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области.Не так давно Владимир Зеленский заявил, что в Красноармейске (Покровске) его армия уже лишилась 45 тысяч военных. Автор издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с донецким волонтером Еленой Бобковой и выяснил, что реальные цифры совсем другие. Подробности в материале "Какие 45 тысяч? Там горы трупов". Волонтёр рассказала о реальных потерях ВСУ.Также в четверг, 6 февраля, украинские формирования предприняли несколько попыток атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, однако были отброшены группировкой ВС РФ "Север". Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ."С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сводке ведомства, где также отмечается, что ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике.В Минобороны озвучили и потери ВСУ на Курском направлении. За последние сутки они составили 205 боевиков, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.Российские военные продолжают работу и на других направлениях фронта. Так, на Кураховском направлении ВС РФ продвинулись ближе к центру населенного пункта, уточняет телеграм-канал "Фронтовая птичка".На Волчанском участке Харьковского направления продолжаются позиционные бои. Телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщает, что на востоке города основные боевые действия сосредоточены в районе населенного пункта Тихое, где противник все еще пытается удерживать оборону с огромными потерями.На Богатырском направлении в окрестностях Курахово, уточняет военкор Юрий Котенок, штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются к Константинополю с двух сторон: с севера через Андреевку и с юго-востока."В Андреевке наши штурмы закрепились в центре и в восточной части и продвигаются к участку автодороги Т0515 между Андреевкой и Константинополем. Юго-восточнее последнего подразделения ВС РФ расширили контроль территории и пытаются зайти в поселок. Схожая ситуация в районе южнее Богатыря, где наши подразделения атакуют большой опорник на подступах и пытаются установить физический контроль над трассой Н-15", - написал военкор.О перспективах дальнейшего продвижения ВС РФ рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в своем материале Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР.
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
покровск/красноармейск
курск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060762596_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e6b0ea5cd80956ed016417450680accb.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, александр чаленко, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, вс рф, украина.ру, минобороны, фронт, продвижение, покровск/красноармейск, курск
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Александр Чаленко, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, ВС РФ, Украина.ру, Минобороны, фронт, продвижение, Покровск/Красноармейск, Курск

Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте

16:47 06.02.2025 (обновлено: 16:59 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота батальонной тактической группы "Каштана" спецназа "Ахмат" в Курской области
Работа батальонной тактической группы Каштана спецназа Ахмат в Курской области - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Российские войска взяли в клещи Красноармейск (Покровск) в Донецкой Народной Республике (ДНР) и продолжают работу по сдавливанию противника в котле, перерезая транспортные коммуникации ВСУ. Об этом 6 февраля сообщил агентству РИА Новости депутат Госдумы РВ Виктор Водолацкий

"Мы сейчас взяли уже в клещи Красноармейск, перерезаем транспортные коммуникации по поставкам вооружения, питания, ГСМ-подразделениям, которые находятся в Красноармейске. <...> Мы обходим Красноармейск с двух сторон, чтобы потом эти клещи замкнулись в кольцо и там образовался котел, а в дальнейшем он был освобожден", - сказал он, добавив, что ВС РФ не идут в лобовую, чтобы сберечь военных.

Водолацкий уточнил, что командование ВСУ несколько дней назад покинуло Красноармейск и управляет подразделениями c территории Днепропетровской области.
Не так давно Владимир Зеленский заявил, что в Красноармейске (Покровске) его армия уже лишилась 45 тысяч военных. Автор издания Украина.ру Александр Чаленко пообщался с донецким волонтером Еленой Бобковой и выяснил, что реальные цифры совсем другие. Подробности в материале "Какие 45 тысяч? Там горы трупов". Волонтёр рассказала о реальных потерях ВСУ.
Также в четверг, 6 февраля, украинские формирования предприняли несколько попыток атаковать в направлении Черкасской Конопельки и Уланка в Курской области, однако были отброшены группировкой ВС РФ "Север". Эту информацию подтвердили в Минобороны РФ.
"С утра 6 февраля украинские вооруженные формирования предприняли попытку контрнаступательных действий в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области", - говорится в сводке ведомства, где также отмечается, что ВСУ задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике.
В Минобороны озвучили и потери ВСУ на Курском направлении. За последние сутки они составили 205 боевиков, три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин и 17 автомобилей.
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
Российские военные продолжают работу и на других направлениях фронта. Так, на Кураховском направлении ВС РФ продвинулись ближе к центру населенного пункта, уточняет телеграм-канал "Фронтовая птичка".
На Волчанском участке Харьковского направления продолжаются позиционные бои. Телеграм-канал "Дневник Десантника" сообщает, что на востоке города основные боевые действия сосредоточены в районе населенного пункта Тихое, где противник все еще пытается удерживать оборону с огромными потерями.
На Богатырском направлении в окрестностях Курахово, уточняет военкор Юрий Котенок, штурмовые подразделения ВС РФ продвигаются к Константинополю с двух сторон: с севера через Андреевку и с юго-востока.
"В Андреевке наши штурмы закрепились в центре и в восточной части и продвигаются к участку автодороги Т0515 между Андреевкой и Константинополем. Юго-восточнее последнего подразделения ВС РФ расширили контроль территории и пытаются зайти в поселок. Схожая ситуация в районе южнее Богатыря, где наши подразделения атакуют большой опорник на подступах и пытаются установить физический контроль над трассой Н-15", - написал военкор.
О перспективах дальнейшего продвижения ВС РФ рассказал автор издания Украина.ру Александр Чаленко в своем материале Первым городом, который ВС РФ освободят на Днепропетровщине, станет родина главы КГБ СССР.
 
НовостиРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьАлександр ЧаленкоВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВСУВС РФУкраина.руМинобороныфронтпродвижениеПокровск/КрасноармейскКурск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:06Россия и Абхазия восстановят прямое авиасообщение в мае 2025 года - Минтранс РФ
17:06Европейский союз: структура, управление и эволюция в оборонный альянс
16:47Красноармейск взят в клещи, контрнаступление под Курском сорвано: что еще происходит на фронте
16:19Трамп: я хочу мир, желательно весь. США, Франция и Япония проведут учения в Тихом океане
16:15"За хорошие истории о демократах": Трамп обвинил USAID в краже миллиардов из карманов налогоплательщиков
15:57От геноцида к поражению. Независимость Армении от России Никол Пашинян укрепляет провалами
15:54Встрече "с конструктивными последствиями" быть: Слуцкий назвал сроки, когда увидятся Путин и Трамп
15:52Ничего морального, только бизнес. Как Трамп монетизировал свое новое президентство
15:41Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу
15:24Правительство Финляндии внесло законопроект о дискриминации граждан России
14:42Картаполов отреагировал на передачу Киеву французских истребителей Mirage
14:38Средства для воспроизводства и молчания: сожительница Кулебы открыла магазин для взрослых
14:35Сенат Франции одобрил дефицитный бюджет на 2025 год
14:17Песков рассказал об оказании помощи жителям Курской области
14:13Трамп и Иран: воевать или мириться
13:56"Они не готовы смотреть на реальность": Песков изобличил желающих судить Россию
13:50Песков высказался о разблокировке соцсети X в России
13:38Французские истребители Mirage прибыли на Украину
13:30Не вновь, а снова. Как Великобритания и Германия готовятся сорвать план Трампа по Украине
13:06Что делают бойцы ВС России в свободное время: видео из Донецка
Лента новостейМолния