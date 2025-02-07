Главное за ночь 7 февраля - 07.02.2025 Украина.ру
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Главное за ночь 7 февраля
Главное за ночь 7 февраля - 07.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 7 февраля
ВС РФ продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Житомире, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Украина.ру, 07.02.2025
2025-02-07T08:06
2025-02-07T08:06
новости
россия
киев
украина
генштаб
дональд трамп
минобороны
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ВС РФ продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Житомире, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.Военные ученые России достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90 процентов, сообщил замначальника Генштаба Трушин "Красной звезде".Четыре женщины, завербованные Киевом для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК, задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщила ФСБ. Они прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу, управлению дронами. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет колонии.Россия имеет достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, — посол России в Финляндии Павел Кузнецов.Новая генпрокурор США распустила рабочую группу Минюста, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса.Трамп планирует радикально сократить штат USAID, с более 10 тысяч до 294 сотрудников, сообщает Рейтер со ссылкой на знакомые с планом источники.Трамп подписал указ о финансовых санкциях против междугородного уголовного суда за расследования против США и союзников, включая Израиль.США после победы Трампа нарастили ввоз золота до максимума более чем за три года, импорт превысил два миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив американские статданные.Подробнее о Трампе - в материале Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Украина.ру
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, киев, украина, генштаб, дональд трамп, минобороны
Новости, Россия, Киев, Украина, Генштаб, Дональд Трамп, Минобороны

Главное за ночь 7 февраля

08:06 07.02.2025
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© AP / Alex Brandon
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ВС РФ продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Житомире, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Военные ученые России достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90 процентов, сообщил замначальника Генштаба Трушин "Красной звезде".
Четыре женщины, завербованные Киевом для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК, задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщила ФСБ. Они прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу, управлению дронами. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет колонии.
Россия имеет достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, — посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Новая генпрокурор США распустила рабочую группу Минюста, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса.
Трамп планирует радикально сократить штат USAID, с более 10 тысяч до 294 сотрудников, сообщает Рейтер со ссылкой на знакомые с планом источники.
Трамп подписал указ о финансовых санкциях против междугородного уголовного суда за расследования против США и союзников, включая Израиль.
США после победы Трампа нарастили ввоз золота до максимума более чем за три года, импорт превысил два миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив американские статданные.
Подробнее о Трампе - в материале Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКиевУкраинаГенштабДональд ТрампМинобороны
 
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Заголовок открываемого материала
09:56Украинские Мата Хари. Главное на Украине на утро 7 февраля
09:16Трамп готов ужесточить санкции против России — Келлог
08:50Российский депутат высказался о новых попытках покушения на жизнь Трампа
08:26Позывной "Бармак": Пьяный крикнул мне: "Эй, свошник, иди сюда, я тебе вторую ногу переломаю"
08:21ФСБ задержала женщин-агентов Украины, готовивших теракты против офицеров Минобороны
08:06Главное за ночь 7 февраля
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07:52Некоторых украинских медиков снимут с "брони" и отправят на фронт
07:31Киев спешно отозвал из Харькова подразделение, которое должно было воевать за Купянск - Марочко
07:16Структуры USAID пытались внедриться в парламент Крыма - Константинов
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06:10Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру
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05:30Битва за Славянск и Краматорск: Кнутов объяснил, как ВС РФ будут изматывать и дробить группировку ВСУ
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