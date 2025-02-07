https://ukraina.ru/20250207/1060888388.html

Главное за ночь 7 февраля

Главное за ночь 7 февраля - 07.02.2025 Украина.ру

Главное за ночь 7 февраля

ВС РФ продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Житомире, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Украина.ру, 07.02.2025

2025-02-07T08:06

2025-02-07T08:06

2025-02-07T08:06

новости

россия

киев

украина

генштаб

дональд трамп

минобороны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725553_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6887412a5ef6b87fcd31dac94f792df5.jpg

ВС РФ продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Житомире, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.Военные ученые России достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90 процентов, сообщил замначальника Генштаба Трушин "Красной звезде".Четыре женщины, завербованные Киевом для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК, задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщила ФСБ. Они прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу, управлению дронами. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет колонии.Россия имеет достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, — посол России в Финляндии Павел Кузнецов.Новая генпрокурор США распустила рабочую группу Минюста, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса.Трамп планирует радикально сократить штат USAID, с более 10 тысяч до 294 сотрудников, сообщает Рейтер со ссылкой на знакомые с планом источники.Трамп подписал указ о финансовых санкциях против междугородного уголовного суда за расследования против США и союзников, включая Израиль.США после победы Трампа нарастили ввоз золота до максимума более чем за три года, импорт превысил два миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив американские статданные.Подробнее о Трампе - в материале Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру на сайте Украина.ру.

россия

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, киев, украина, генштаб, дональд трамп, минобороны