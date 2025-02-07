https://ukraina.ru/20250207/1060888388.html
Главное за ночь 7 февраля
Главное за ночь 7 февраля - 07.02.2025 Украина.ру
Главное за ночь 7 февраля
ВС РФ продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Житомире, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Украина.ру, 07.02.2025
2025-02-07T08:06
2025-02-07T08:06
2025-02-07T08:06
новости
россия
киев
украина
генштаб
дональд трамп
минобороны
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725553_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_6887412a5ef6b87fcd31dac94f792df5.jpg
ВС РФ продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Житомире, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.Военные ученые России достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90 процентов, сообщил замначальника Генштаба Трушин "Красной звезде".Четыре женщины, завербованные Киевом для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны и на объектах ТЭК, задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщила ФСБ. Они прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу, управлению дронами. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет колонии.Россия имеет достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, — посол России в Финляндии Павел Кузнецов.Новая генпрокурор США распустила рабочую группу Минюста, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса.Трамп планирует радикально сократить штат USAID, с более 10 тысяч до 294 сотрудников, сообщает Рейтер со ссылкой на знакомые с планом источники.Трамп подписал указ о финансовых санкциях против междугородного уголовного суда за расследования против США и союзников, включая Израиль.США после победы Трампа нарастили ввоз золота до максимума более чем за три года, импорт превысил два миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив американские статданные.Подробнее о Трампе - в материале Американская парадигма: война против всех Трампа и "детей Маска", которая похожа на диктатуру на сайте Украина.ру.
россия
киев
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1f/1060725553_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_60b1d3367ec5e56114fb8478e75d6a60.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, киев, украина, генштаб, дональд трамп, минобороны
ВС РФ продолжают наносить удары по целям на территории Украины. Ночью взрывы раздавались в Житомире, Киеве, Кривом Роге, Полтаве, Харькове, Чернигове, а также в Житомирской, Киевской, Кировоградской, Одесской, Полтавской, Сумской, Хмельницкой и Черкасской областях.
Военные ученые России достигли прорыва в эффективности высокоточных средств поражения, она составляет не менее 90 процентов, сообщил замначальника Генштаба
Трушин "Красной звезде".
Четыре женщины, завербованные Киевом для совершения терактов против высокопоставленных офицеров Минобороны
и на объектах ТЭК, задержаны в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону, сообщила ФСБ. Они прошли обучение стрельбе, минно-взрывному делу, управлению дронами. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет колонии.
Россия имеет достаточно воли и ресурсов, чтобы сделать мечты НАТО о превращении Балтийского моря во "внутреннее озеро" альянса несбыточными, — посол России в Финляндии Павел Кузнецов.
Новая генпрокурор США распустила рабочую группу Минюста, занимавшуюся преследованием активов российского бизнеса.
Трамп
планирует радикально сократить штат USAID, с более 10 тысяч до 294 сотрудников, сообщает Рейтер со ссылкой на знакомые с планом источники.
Трамп подписал указ о финансовых санкциях против междугородного уголовного суда за расследования против США и союзников, включая Израиль.
США после победы Трампа нарастили ввоз золота до максимума более чем за три года, импорт превысил два миллиарда долларов, выяснило РИА Новости, изучив американские статданные.