https://ukraina.ru/20250207/1060883454.html
Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию - 07.02.2025 Украина.ру
Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты. После чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-02-07T05:00
2025-02-07T05:00
2025-02-07T05:00
новости
славянско-краматорская агломерация
краматорск
часов яр
юрий кнутов
донбасс
покровск/красноармейск
бои
завод
славянск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790868_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_57c14737b5472a6ebb946c2c5097f4f3.jpg
До того, как начнется битва за Славянско-Краматорскую агломерацию, сначала нужно решить вопрос с Покровском (Красноармейском), рассказал эксперт.Поэтому основные бои будут идти на Покровском направлении. Что касается Славянско-Краматорской агломерации, то там важнейшую роль играет Часов Яр, где очень тяжелые бои идут в промзоне, отметил он."Часть огнеупорного завода освобождена, но боевые столкновения носят кровопролитный характер, так как Украина любым путем пытается держать свои позиции", — указал специалист.Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты, после чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение вообще Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html
славянско-краматорская агломерация
краматорск
часов яр
донбасс
покровск/красноармейск
славянск
днепропетровская область
херсонская область
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060790868_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c37ea72ed38eae02b79cfad8a2599135.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, славянско-краматорская агломерация, краматорск, часов яр, юрий кнутов, донбасс, покровск/красноармейск, бои, завод, славянск, вс рф, сво, спецоперация, днепропетровская область, херсонская область
Новости, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, Часов Яр, Юрий Кнутов, Донбасс, Покровск/Красноармейск, бои, завод, Славянск, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Днепропетровская область, Херсонская область
Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты. После чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов