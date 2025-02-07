Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию - 07.02.2025 Украина.ру
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Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию - 07.02.2025 Украина.ру
Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию
Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты. После чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
2025-02-07T05:00
2025-02-07T05:00
новости
славянско-краматорская агломерация
краматорск
часов яр
юрий кнутов
донбасс
покровск/красноармейск
бои
завод
славянск
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До того, как начнется битва за Славянско-Краматорскую агломерацию, сначала нужно решить вопрос с Покровском (Красноармейском), рассказал эксперт.Поэтому основные бои будут идти на Покровском направлении. Что касается Славянско-Краматорской агломерации, то там важнейшую роль играет Часов Яр, где очень тяжелые бои идут в промзоне, отметил он."Часть огнеупорного завода освобождена, но боевые столкновения носят кровопролитный характер, так как Украина любым путем пытается держать свои позиции", — указал специалист.Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты, после чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение вообще Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html
славянско-краматорская агломерация
краматорск
часов яр
донбасс
покровск/красноармейск
славянск
днепропетровская область
херсонская область
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новости, славянско-краматорская агломерация, краматорск, часов яр, юрий кнутов, донбасс, покровск/красноармейск, бои, завод, славянск, вс рф, сво, спецоперация, днепропетровская область, херсонская область
Новости, Славянско-Краматорская агломерация, Краматорск, Часов Яр, Юрий Кнутов, Донбасс, Покровск/Красноармейск, бои, завод, Славянск, ВС РФ, СВО, Спецоперация, Днепропетровская область, Херсонская область

Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию

05:00 07.02.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСитуация на границе Крыма с Украиной
Ситуация на границе Крыма с Украиной - РИА Новости, 1920, 07.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты. После чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов
До того, как начнется битва за Славянско-Краматорскую агломерацию, сначала нужно решить вопрос с Покровском (Красноармейском), рассказал эксперт.

"Сегодня это центр ведения боевых действий, который позволит двигаться дальше либо в сторону Днепропетровской области, либо – Славянско-Краматорской агломерации, [либо] выходить в тылы ВСУ в районе Херсона и Запорожья", — подчеркнул Кнутов.

Поэтому основные бои будут идти на Покровском направлении. Что касается Славянско-Краматорской агломерации, то там важнейшую роль играет Часов Яр, где очень тяжелые бои идут в промзоне, отметил он.
"Часть огнеупорного завода освобождена, но боевые столкновения носят кровопролитный характер, так как Украина любым путем пытается держать свои позиции", — указал специалист.
Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты, после чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение вообще Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
Вчера, 15:41
Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться к Уланку, чтобы не дать ВС РФ окружить Суджу Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
 
НовостиСлавянско-Краматорская агломерацияКраматорскЧасов ЯрЮрий КнутовДонбассПокровск/КрасноармейскбоизаводСлавянскВС РФСВОСпецоперацияДнепропетровская областьХерсонская область
 
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