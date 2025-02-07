https://ukraina.ru/20250207/1060883454.html

Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию

Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию - 07.02.2025 Украина.ру

Сначала нужно решить вопрос с Покровском: военный эксперт о боях за Славянско-Краматорскую агломерацию

Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты. После чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Юрий Кнутов

2025-02-07T05:00

2025-02-07T05:00

2025-02-07T05:00

новости

славянско-краматорская агломерация

краматорск

часов яр

юрий кнутов

донбасс

покровск/красноармейск

бои

завод

славянск

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До того, как начнется битва за Славянско-Краматорскую агломерацию, сначала нужно решить вопрос с Покровском (Красноармейском), рассказал эксперт.Поэтому основные бои будут идти на Покровском направлении. Что касается Славянско-Краматорской агломерации, то там важнейшую роль играет Часов Яр, где очень тяжелые бои идут в промзоне, отметил он."Часть огнеупорного завода освобождена, но боевые столкновения носят кровопролитный характер, так как Украина любым путем пытается держать свои позиции", — указал специалист.Освобождение Часов Яра позволит занять господствующие высоты, после чего и освобождение и обход Краматорска, и окружение вообще Славянско-Краматорской агломерации станет более простой задачей, чем на сегодняшний день, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Когда Россия освободит Покровск и Часов Яр, Славянск станет для ВСУ лагерем военнопленных на сайте Украина.ру.Про различные аспекты военной авиации — в интервью Владимира Попова: Украина может получить еще десятки F-16, но ядерного оружия Зеленскому не видать.

https://ukraina.ru/20250206/1060873101.html

славянско-краматорская агломерация

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днепропетровская область

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