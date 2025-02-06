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"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС

"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС - 06.02.2025 Украина.ру

"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вздором, передает РИА Новости

2025-02-06T11:08

2025-02-06T11:08

2025-02-06T11:35

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"Зеленский живет в своей виртуальной реальности. Его заявление – это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается", - заверил Рогов.По его словам, уровень и квалификация сотрудников ЗАЭС постоянно повышаются.Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.Подробнее об атаках на ЗАЭС - в материале Павла Котова Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, днепр, владимир рогов, владимир зеленский, общественная палата, запорожская аэс