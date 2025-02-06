"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС - 06.02.2025 Украина.ру
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"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС
"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС - 06.02.2025 Украина.ру
"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вздором, передает РИА Новости
2025-02-06T11:08
2025-02-06T11:35
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владимир зеленский
общественная палата
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"Зеленский живет в своей виртуальной реальности. Его заявление – это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается", - заверил Рогов.По его словам, уровень и квалификация сотрудников ЗАЭС постоянно повышаются.Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.Подробнее об атаках на ЗАЭС - в материале Павла Котова Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, днепр, владимир рогов, владимир зеленский, общественная палата, запорожская аэс
Новости, Россия, Украина, Днепр, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, общественная палата, Запорожская АЭС

"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС

11:08 06.02.2025 (обновлено: 11:35 06.02.2025)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Р. Гросси посетил Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вздором, передает РИА Новости
"Зеленский живет в своей виртуальной реальности. Его заявление – это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается", - заверил Рогов.
По его словам, уровень и квалификация сотрудников ЗАЭС постоянно повышаются.

"Даже несмотря на то, что атомная станция пока не генерирует электроэнергию из-за опасности обстрелов со стороны ВСУ, находится она намного в лучшем состоянии, чем когда была под контролем Украины. Киевские власти из ядерного объекта выжимали все соки, не вкладывая в ее ремонт, модернизацию и развитие", - объяснил Рогов.

Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.
Подробнее об атаках на ЗАЭС - в материале Павла Котова Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияУкраинаДнепрВладимир РоговВладимир Зеленскийобщественная палатаЗапорожская АЭС
 
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