https://ukraina.ru/20250206/1060863203.html
"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС
"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС - 06.02.2025 Украина.ру
"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вздором, передает РИА Новости
2025-02-06T11:08
2025-02-06T11:08
2025-02-06T11:35
новости
россия
украина
днепр
владимир рогов
владимир зеленский
общественная палата
запорожская аэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_f583be243ab2610c2a0e2c7932f8f470.jpg.webp
"Зеленский живет в своей виртуальной реальности. Его заявление – это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается", - заверил Рогов.По его словам, уровень и квалификация сотрудников ЗАЭС постоянно повышаются.Станция расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.Подробнее об атаках на ЗАЭС - в материале Павла Котова Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью на сайте Украина.ру.
россия
украина
днепр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/15/1053452774_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2011409f034c9ab61d0c4d4351a0dba4.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, днепр, владимир рогов, владимир зеленский, общественная палата, запорожская аэс
Новости, Россия, Украина, Днепр, Владимир Рогов, Владимир Зеленский, общественная палата, Запорожская АЭС
"Ахинея и вздор": Рогов раскритиковал слова Зеленского о состоянии ЗАЭС
11:08 06.02.2025 (обновлено: 11:35 06.02.2025)
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал заявление Владимира Зеленского о состоянии Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) вздором, передает РИА Новости
"Зеленский живет в своей виртуальной реальности. Его заявление – это ахинея и вздор. Запорожская АЭС как раз-таки находится в отличном состоянии, учитывая каким опасностям и постоянным провокациям со стороны режима Зеленского она подвергается", - заверил Рогов.
По его словам, уровень и квалификация сотрудников ЗАЭС постоянно повышаются.
"Даже несмотря на то, что атомная станция пока не генерирует электроэнергию из-за опасности обстрелов со стороны ВСУ, находится она намного в лучшем состоянии, чем когда была под контролем Украины. Киевские власти из ядерного объекта выжимали все соки, не вкладывая в ее ремонт, модернизацию и развитие", - объяснил Рогов.
Станция расположена на левом берегу Днепра
рядом с городом Энергодар
. В октябре 2022 года она перешла в собственность РФ.
Подробнее об атаках на ЗАЭС - в материале Павла Котова Очередной теракт Украины в Запорожской области: сотрудники ЗАЭС стали целью на сайте Украина.ру.