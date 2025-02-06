https://ukraina.ru/20250206/1060856655.html

"Так вам и надо". Дело украинского военкома, которого застрелили в Пирятине

"Так вам и надо". Дело украинского военкома, которого застрелили в Пирятине - 06.02.2025 Украина.ру

"Так вам и надо". Дело украинского военкома, которого застрелили в Пирятине

В городе Пирятин Полтавской области, который хорошо известен всем, кто ездил когда-нибудь по трассе Киев - Харьков, на автозаправке, к украинскому военкому подошел человек и выстрелил в него из охотничьего ружья.

2025-02-06T06:45

2025-02-06T06:45

2025-02-06T06:45

украина

киев

полтавская область

игорь мосийчук

марьяна безуглая

рада

верховная рада

вооруженные силы украины

эксклюзив

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Вот так, можно сказать, буднично произошло событие, о котором говорит сейчас вся Украина."Народный мститель"?Нет, это не был "народный мститель", это был ничем особо не примечательный мужик, уже не очень молодой обычный "дядько". Ему позвонила женщина, с которой он встречался: её родственника "отмобилизувалы".Он просто хотел напугать работника ТЦК, и вызволить того мобилизованного парня, но людолов не испугался. И произошло то, что произошло.Рано или поздно нечто подобное должно было произойти.Мобилизация и "бусификация" (от слова "бусик", автобус, чаще всего военкомы ловят народ на этом виде транспорта) - это то, что беспокоит людей на Украине больше всего.Больше, чем несуществующие "пэрэмоги", больше, чем возможные выборы. Даже больше, чем переговоры о мире. И больше, чем постоянное повышение цен.Рейтинг тем, которые больше всего волнуют народ на Украине сейчас: коррупция, "беспредел ТЦК" и зарплаты.Это итоги последнего социологического исследования. И хотя слова "социология" и "Украина" несовместимы, этот рейтинг можно вполне считать достоверным.Достаточно только посмотреть, о чём пишут и говорят люди.Сын адвокатаЖуткие истории происходят каждый день.Вот одновременно с историей в Пирятине произошла другая. В Запорожье бусификаторы затащили к себе в автобус сына адвоката Ирины Петровой. Мужчине было 35 лет, он работал в банке, он был нездоров и имел соответствующие справки.После жутких побоев через неделю он скончался в больнице. Из ТЦК в больницу он поступил в состоянии, когда его организм уже не мог функционировать самостоятельно. Отказали почки. Поступил он в больницу весь в синяках, без сознания.Теперь мать пытается "поднять общественность". Она считает, что сына перед смертью пытали.Вот в Одессе "отмобилизувалы" сына писательницы Виктории Колтуновой. Он инвалид, его мать и жена - инвалиды.В итоге парня избили внутри ТЦК: у него сломано ребро, ребро пробило лёгкое, у него сотрясение мозга. Но хотя бы еле живого, но выпустили.Писательница, кстати, националистическая и ждёт "пэрэмоги". То есть в случае с ее сыном - свои же напали на своих.Но мобилизация - это то, что объединяет всех. Объединяет, конечно, в ненависти.Народ отбивает у военкомов парней и мужиков, не спрашивая "чей Крым?"Конвой и наручникиА по свидетельству бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука, мобилизованных водят по ТЦК уже в наручниках. И конвоируют потом до военной части в наручниках.Что же это такое? Ловят, "пакуют", в наручники - и на фронт?"Это что, ясырь?" - спрашивает Мосийчук.Ясырь - это пленник, которого захватывали и продавали в рабство крымским татарам или туркам свои же, "волелюбные запорожцы". Так однажды чуть не стал таким пленником Мазепа, еще когда служил польскому королю.Ничего удивительного. Украина сейчас стремительно провалилась в 17 век.И новые "запорожцы" в форме ТЦК ловят новых пленников и продают в рабство. Привычное для украинского козака ремесло.Киевская больницаВ столичной Киевской больнице "повязали" хлопца. Он с какими-то бумагами в руках, с направлениями, видно, что сопротивляется с трудом.Женщины кричат, хватают военкомов за руки:- Видпустить його!- Тикай!- Вин писля операции!- Сами йдить на фронт!Конечно, опять впереди всех женщины: медсёстры, врачи, посетительницы. Не боятся преследования, прямо в медицинских костюмах набрасываются на военных.Это какая-то фантасмагория. Битва врачей и военных. Женщины, кстати, победили.Между прочим, еще года два назад этого нельзя было и представить.Ситуация сильно изменилась. Настроения в обществе сильно изменились.Но если на улицах у военкомов отбивают мобилизованных, если уже начали даже стрелять в них, если машины военкомов жгут (за этот год - больше 300 автомобилей сожгли),то в соцсетях все или почти все молчат.А почему?Всех выловим!Бабушка, которая посмела где-то в сетях написать "так вам и надо" - под сообщением об убийстве в Пирятине, уже пошла под суд.Ничего удивительного в этом опять таки нет. В стране, в которой срок можно получить за лайк в соцсетях. Например, под поздравлением "С Днём Победы!"Лайкнул - получил срок. Это не шутка и не преувеличение. Таких случаев довольно много.Конечно, ловят не всех. Но вот в "пирятинском деле" публично обещают найти каждого, кто пишет "так и надо" или выражает одобрение.Мария Берлинская, грантоедка, из "соросовских", широко известная на Украине тем, что анонсировала сборище "дроноводов" в Чернигове, подставив тем самым украинских любителей беспилотников под удар российской ракеты, опять воинственно размахивает руками.Берлинская угрожает: каждый, кто напишет хоть слово в защиту "пирятинского мстителя", пойдёт под суд.Ну да, воевать с бабушками, сидя в телестудии в Киеве, очень удобно. И ведь это уже действительно война против собственного народа.Она такой и была с самого начала. Но сейчас наконец до народа начало доходить: воюют-то против них, точно, что "до последнего украинца".Кто заставлял их брать взятки?Но не молчат такие вечные возмутители спокойствия, как депутат Рады Марьяна Безуглая:"Убийство военного из ТЦК - это следствие работы ТЦК", - пишет она.Ведь творится действительно беспредел, одни богатеют, других ловят, и все на Украине "знают знакомого, который откупился", - утверждает Марьяна."Кто лично тянул за руку десятки полковников из ТЦК брать взятки и отмазывать своих? Мобилизовывать алкоголиков для отчётов? Кто?"Тотальная коррупция в войсках, "пирамида поборов". Безуглая предлагает: "сократить 100 тысяч в ТЦК, вычистить этот мусор".А помните "голову Верховной Рады" некого Андрия Парубия? Запомнился он, правда, только своим косноязычием.Сейчас он опять тихо-тихо сидит в Верховной Раде. Но надел форму, сфотографировался на блокпосту и опять - в Раду. Наверняка, имеет уже боевые награды. Наверняка, участник боевых действий.Его тоже "вычислила" Марьяна. Как и других "героев войны", которые ни дня не были на фронте, зато все в наградах.И таких очень много. И среди депутатов, и среди чиновников, и среди мужей женщин - депутатов. Например, муж депутата Рады Виктории Сюмар.Конечно же, народ всё это видит.Будет ли восстание?Нет, на восстание никто не решится и некому это восстание организовать.Но стихийных протестов будет всё больше.Вот уже 70-летний житель села Дубровка в Харьковской области выследил военкома, который мобилизовал его сына и просто убил - ударом ножа в шею.Звучат взрывы в военкоматах. В Павлограде, в Каменец-Подольском, в Ровно.Загадочные взрывы: официально объявлено, что это делают украинцы, которых завербовали российские спецслужбы. Неофициальная точка зрения: это могут делать сами ТЦК. Для чего?Они хотят получить возможность официально применять оружие. Уже высказался за это Сырский, главком ВСУ.Мобилизация проваливается. На фронт отправляют медиков, техников, тыловые части. Что делать? Кроме наручников, нужны автоматы, видимо.Тогда украинские ТЦК действительно будут уже как "эскадроны смерти". Они такие и есть, только без автоматов пока что. Или они хотят пулемёты получить? Против своего же населения?Нестабильная УкраинаВот что говорит об этом наш ученый историк Сергей Переслегин, который усматривает в происходящем признаки "начала конца":"Появились явные признаки внутренней нестабильности Украины. На днях произошло вооружённое нападение на военнослужащего, который сопровождал мобилизованных. Эта нестабильность из Украины уже никуда не денется. Она не исчезнет и после заключения мира... Я вообще не вижу, как Украина сможет выдержать эту нестабильность.Сейчас Украина очень похожа на Германию конца 1944 - начала 1945 годов."Это очень опасная ситуация и для Зеленского, и для всей Украины."Доборолась Украина до самого до краю", как писал Тарас Шевченко."Хуже ляха твои дети тебя распинают".А классик-то, оказывается, хорошо знал свой народ.О том, какие проблемы и тенденции есть при заключении договора России с Украиной - в статье Ростислава Ищенко О мобилизационных возможностях и реальности - в статье Павла Котова "Сто дней Трампа и полгода Зеленского - 31.01.2025 Украина.ру"

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Елена Мурзина

украина, киев, полтавская область, игорь мосийчук, марьяна безуглая, рада, верховная рада, вооруженные силы украины, эксклюзив