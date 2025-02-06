Это вообще ни в никакие ворота не лезет: Блохин рассказал, на что Трамп готов “обменять” Украину
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп может предложить отказаться от поддержки Украины, заявив: "а вы, русские, сокращайте свое стратегическое партнерство с Китаем". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин
“Исходя из того, что главным его противником является Китай, он, очевидно, будет пытаться вбить клин между Россией и Китаем. <...> Понятно, что Украину на Китай мы менять не собираемся, это вообще ни в никакие ворота не лезет, то есть уже пространство для маневра по украинскому треку сокращается”, — объяснил собеседник издания.
Он также добавил, что заявления Трампа свидетельствуют о том, что в самом деле подход США изменился в лучшую сторону. При предшественнике президента США Джо Байдене главной целью было нанесение стратегического поражения России, пояснил Блохин.
Ранее в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков подчеркнул, что пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, Трамп не успокоится. При нем Америка будет стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России
2 февраля, 07:20Трамп будет “стравливать Москву и Пекин”: Кочетков рассказал, каким способомПока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, президент США Дональд Трамп не успокоится. При нем Америка будет стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против России