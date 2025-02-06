https://ukraina.ru/20250206/1060849977.html

Это вообще ни в никакие ворота не лезет: Блохин рассказал, на что Трамп готов “обменять” Украину

Это вообще ни в никакие ворота не лезет: Блохин рассказал, на что Трамп готов “обменять” Украину - 06.02.2025 Украина.ру

Это вообще ни в никакие ворота не лезет: Блохин рассказал, на что Трамп готов “обменять” Украину

Президент США Дональд Трамп может предложить отказаться от поддержки Украины, заявив: "а вы, русские, сокращайте свое стратегическое партнерство с Китаем". Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин

2025-02-06T06:00

2025-02-06T06:00

2025-02-06T06:00

новости

китай

украина

россия

дональд трамп

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сша

си цзиньпин

владимир путин

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Он также добавил, что заявления Трампа свидетельствуют о том, что в самом деле подход США изменился в лучшую сторону. При предшественнике президента США Джо Байдене главной целью было нанесение стратегического поражения России, пояснил Блохин.Ранее в интервью изданию Украина.ру координатор движения "Русский союз", политолог и военный волонтер Алексей Кочетков подчеркнул, что пока союзнические отношения Китая и России не разрушатся, Трамп не успокоится. При нем Америка будет стравливать Москву и Пекин, шантажируя Китай и пытаясь заставить его пойти на недружественные шаги против РоссииПолный текст интервью Константина Блохина: Такого прецедента не было, но Трамп хочет купить Украину, Зеленский не против продать

https://ukraina.ru/20250202/1060675422.html

китай

украина

россия

сша

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новости, китай, украина, россия, дональд трамп, джо байден, сша, си цзиньпин, владимир путин