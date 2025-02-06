Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра - 06.02.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250206/1060847093.html
Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра
Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра - 06.02.2025 Украина.ру
Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра
Падение Дзержинска и Часов Яра станет показательным моментом не только в плане продвижения на карте, но и в отношении того, что ВСУ из-за нехватки людей вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Помимо этого, взятие данных городов в ДНР станет для ВС РФ “билетом на еще более размашистое представление”
2025-02-06T06:15
2025-02-06T06:15
новости
россия
дзержинск (торецк)
часов яр
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060764520_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c19086257fd6b8d33b20636c5d075d45.jpg
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин.По его словам, главный плюс ВС РФ заключается в том, что они “выруливают” к Константиновке с нескольких сторон.“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
https://ukraina.ru/20250204/1060799294.html
россия
дзержинск (торецк)
часов яр
донецкая народная республика
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060764520_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_aa242d2ade7e6de76462de0bed5f0d71.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, дзержинск (торецк), часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Дзержинск (Торецк), Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра

06:15 06.02.2025
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 06.02.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Падение Дзержинска и Часов Яра станет показательным моментом не только в плане продвижения на карте, но и в отношении того, что ВСУ из-за нехватки людей вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Помимо этого, взятие данных городов в ДНР станет для ВС РФ “билетом на еще более размашистое представление”
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин.
“[Взятие Дзержинска и Часов Яра] будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве. Я просто напомню, что северный ее конец — это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец — Константиновка, к которой мы вырулим после Дзержинска и Часов Яра”, — рассказал Норин.
По его словам, главный плюс ВС РФ заключается в том, что они “выруливают” к Константиновке с нескольких сторон.
“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.
ВСУ - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
4 февраля, 14:37
Раненых вэсэушников вывозят из Часова Яра, отступление врага к западу от Курахово: как дела на фронтеПосле перехода российскими силами канала Северский Донец - Донбасс зафиксирована массовая эвакуация раненых солдат ВСУ из окрестностей Часова Яра. Об этом 4 февраля сообщили в пресс-службе Добровольческого корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Юг"
Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию
 
НовостиРоссияДзержинск (Торецк)Часов ЯрДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныВС РФ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:20Пошлины против всех. Особенности торговой политики Дональда Трампа
06:15Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра
06:00Это вообще ни в никакие ворота не лезет: Блохин рассказал, на что Трамп готов “обменять” Украину
05:45“Еще полно узких мест, которые надо расшивать”: Норин об экономике России
05:30Это то, что называют освоением бюджета: аналитик Голубовский о перепалке между Зеленским и НАТО
05:23Хочет левобережье Днепра и приглашает европейских беженцев. Чем занимается политолог Андрей Ермолаев
05:15России легче “выкупить” Украину у Европы, чем найти точки соприкосновения с США, утверждает историк Норин
05:05Трамп польстился на украинские недра, плохие новости для Швеции и НАТО. Украина в международном контексте
05:00Приостановленная война: Блохин предсказал, когда боевые действия возобновятся, если заморозить СВО
04:45Норин: это не война ВС РФ и ВСУ, а противостояние армии Украины и экономики России
04:30Аналитик Голубовский объяснил, как мирный план Трампа связан с редкоземельными минералами
04:15“Мобилизация молодежи придавит Украину могильной плитой”: Норин объяснил, почему
04:00Украина как сломанный автомобиль: Блохин ответил, станет ли Россия выкупать ее у Запада
03:45Украинская армия напоминает дырявый бассейн: Норин о попытках ВСУ восполнить потери
03:30Украинцы очищают территории от самих себя, а Трамп собирает плоды, считает аналитик Дмитрий Голубовский
03:15Россия и Украина воюют так, как это делали их прадеды в Первую мировую — Норин
21:27Ялтинская конференция: 80 лет назад и сегодня
21:09Лед тронулся, господа гренландские китобои
20:38Совбезы России и Белоруссии обсудили обстановку у границ Союзного государства
20:25"Какие 45 тысяч? Там горы трупов". Волонтёр рассказала о реальных потерях ВСУ
Лента новостейМолния