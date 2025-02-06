Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра
Падение Дзержинска и Часов Яра станет показательным моментом не только в плане продвижения на карте, но и в отношении того, что ВСУ из-за нехватки людей вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Помимо этого, взятие данных городов в ДНР станет для ВС РФ “билетом на еще более размашистое представление”
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин.
“[Взятие Дзержинска и Часов Яра] будет билетом на еще более размашистое представление — осаду Славянско-Краматорской агломерации, которая очень большая и вытянутая в пространстве. Я просто напомню, что северный ее конец — это Лиман (совсем другое направление), а южный ее конец — Константиновка, к которой мы вырулим после Дзержинска и Часов Яра”, — рассказал Норин.
По его словам, главный плюс ВС РФ заключается в том, что они “выруливают” к Константиновке с нескольких сторон.
“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.
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