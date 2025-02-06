https://ukraina.ru/20250206/1060847093.html

Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра

Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра - 06.02.2025 Украина.ру

Развал ВСУ на фронте очевиден: Норин ответил, что будет после взятия ВС РФ Дзержинска и Часов Яра

Падение Дзержинска и Часов Яра станет показательным моментом не только в плане продвижения на карте, но и в отношении того, что ВСУ из-за нехватки людей вынуждены оставлять важные укрепрайоны. Помимо этого, взятие данных городов в ДНР станет для ВС РФ “билетом на еще более размашистое представление”

2025-02-06T06:15

2025-02-06T06:15

2025-02-06T06:15

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк и журналист Евгений Норин.По его словам, главный плюс ВС РФ заключается в том, что они “выруливают” к Константиновке с нескольких сторон.“В целом я не могу сказать, что ВСУ погибнут в генеральном сражении западнее Дружковки и Константиновки. Но развал вражеской армии на фронте будет очевиден — скачкообразный рост дезертиров и уход целых подразделений в тыл”, — заявил собеседник издания, добавив, что “тотальная зрада может случиться и под Курском, и под Купянском, и под Волчанском”.Полный текст интервью Евгения Норина: К лету станет понятно, что российская экономика окончательно доломала украинскую армию

https://ukraina.ru/20250204/1060799294.html

россия

дзержинск (торецк)

часов яр

донецкая народная республика

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новости, россия, дзержинск (торецк), часов яр, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф