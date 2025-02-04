https://ukraina.ru/20250204/1060819928.html

Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?

Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты? - 04.02.2025 Украина.ру

Почему для России хорошо, чтобы грантоеды и дальше продолжали получать западные гранты?

Трамп с подачи Илона Маска прикрыл – пока прикрыл - деятельность одного из крупнейших американских грантодательских агентств, поставив его под контроль Госдепа. Мало того, деструктивная деятельность этой организации была рассекречена

2025-02-04T18:04

2025-02-04T18:04

2025-02-04T18:04

мнения

борис колесников

егор соболев

дональд трамп

александр чаленко

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Поэтому большинство противников грантоедов аплодируют этому решению Трампа и Маска. Но я не стал бы торопиться радоваться. Почему?Лично я, как парадоксально это ни звучит, считаю, что, когда западные фонды раздают гранты нашим политическим и идеологическим оппонентам из "соевых либералов", это для нас лучше, чем когда их от этих грантов отлучают. И этому есть две причины. Сейчас расскажу, какие.Многие из нас заблуждаются, когда выставляют грантоедов-либералов меркантильными ублюдками, которые готовы за доллары и душу, и родину, и родную мать продать. Это неправда и, в общем-то, карикатура. Грантоед, как правило, идейный человек. Да, он готов свою идейность конвертировать в доллары, но получать последние вообще за какую-либо, например, за "ватную" пропаганду, он не готов и не будет. Ему хочется, чтобы его идейность грантополучателя совпадала с идейностью грантодателя. Ему хочется бороться и проводить в жизнь именно "западные ценности", а не какие-либо другие. За такие ценности платят только на Западе. Грантоед, как правило, хорошо образован, знает языки, интеллектуален, быстро соображает, энергичен, талантлив. Он не зря получает свои деньги. Он во многих случаях эффективен. Если бы не западные гранты, то он мог бы устроится на нормальную высокооплачиваемую работу в наши государственные органы, в разного рода отечественные экономические и финансовые институты, а также в гуманитарные учреждения, в том числе и в медиа.И таких берут в подобные места по вышеуказанным причинам. И вот представьте себе, что прозападного либерала назначили топ-менеджером в какое-то гуманитарное учреждение на высокооплачиваемую должность. Как он будет на этом посту реализовывать свою идейность?Отвечаю: он будет заниматься самым обычным саботажем. Например, отказываться проводить "линию партию": не брать статьи или не выпускать на большой экран идейных, патриотических авторов. Если от него будет зависеть, дать ли деньги на патриотическое кино о войне в Донбассе, он их не даст, а поддержит материально своего – либерала-западника. Мало того, когда наступит время "Ч", когда надо сделать выбор – ты с Родиной или с Западом – как это было в 2014 и 2022 годах – он выберет Запад. Конкретизировать и персонализировать не буду, так как все об этом знают.Про шпионаж я вообще не вспоминаю, так как подобные случаи хорошо всем известны: когда под видом аналитических записок или информационных справок грантоеды-"исследователи" передавали на Запад сведения, составляющие государственную или военную тайну. Вот поэтому первая причина и заключается в том, чтобы не дать идейному врагу пробраться и засесть в наших структурах. Пусть сидит на западных грантах, зато к нам он лезть не будет.Помню, в 2006 году в Киеве оранжевые революционеры, которые не смогли, не успели, не знали как… в общем, остались без грантов, но хотели жить "непременно хорошо", вдруг полезли на работу к донецким, которых только год назад клеймили "бандитами".Я тогда работал в медиа-холдинге Рината Ахметова – "Сегодня мультимедиа". Вдруг узнаю, что туда не просто хотят, а даже почти устроились два майданщика – журналисты Вахтанг Кипиани и Егор Соболев. Оба идейные украинские нацики, хотя последний был и великороссом по национальности, который на Украину приехал с Камчатки в середине 90-х.Я позвонил сначала Кипиани и говорю ему: "Слушай, Вахтанг, у тебя совесть есть: ты чего к нам лезешь? Ты ж рассказывал, что донецкие все бандиты, а теперь ты к ним на работу решил устроиться? Не лезь к нам, мы ж с тобой идейные враги ....". В ответ Кипиани стал истерить и даже о нашем разговоре, правда, в самых общих чертах поведал у себя в ЖЖ.После него я позвонил Борису Колесникову, который у Ахметова курировал прессу (мы с ним тогда отлично общались) и спросил у него:- Борис Викторович, а вы вообще в курсе, кого ваши менеджеры взяли на работу?- Кого?- Кипиани и Соболева, которые вас с вашим другом дерьмом до и во время майдана мешали. Оба нацики. Представляете, что они там у вас будут вытворять?Колесников не знал ни кто такой Кипиани, ни кто такой Соболев, но меня он услышал и попросил всё, что я ему сообщил, изложить письменно. В итоге оба майданщика были уволены из ахметовских структур.А теперь представьте себе, если бы они там остались работать, что бы было? Они в эти структуры привели бы своих идейных товарищей. Что, те дали бы газете "Сегодня" выступать за русский язык, за федерально-земельное устройство, за дружбу с Россией и против украинского национализма? Конечно, нет. Это хорошо, что в этой ситуации я оказался рядом, а Колесников меня услышал. А если бы меня не было, а если бы не было Колесникова?В большинстве своем, когда идейный враг устраивается на работу в вашу структуру, никто даже не подозревает, что это идейный враг. Просто он свои взгляды не афиширует. К вам он полез, потому что хочет хорошей зарплаты, а не потому, что он стоит на ваших идеологических позициях. Если ему будет, где получать деньги, он побрезгует наниматься к вам на работу. Вторая причина: мы будем знать своего врага в лицо и парализовывать его пропаганду, присвоив ему статус иноагента. Кто бы чего не говорил, а сам этот статус в глазах большинства граждан воспринимается негативно, а поэтому вражеская пропаганда с "иноагентской" плашкой сводится на нет. А так бы наши простодушные граждане воспринимали бы всё за чистую монету.В итоге все западные деньги, вложенные в соевых и несоевых либералов, пошли прахом – себя бы не окупили. Для нас это, согласитесь, хорошо.Так что ничего страшного я в грантоедских конторах не вижу.Читайте также материал Александра Чаленко Шесть причин, почему у России мира с Украиной не будет, а будет война до победного конца

https://ukraina.ru/20230126/1042963743.html

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Александр Чаленко

Александр Чаленко

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Чаленко

мнения, борис колесников, егор соболев, дональд трамп, александр чаленко